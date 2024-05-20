МАГАТЕ спростувало заяви Росії: Ядерні матеріли в Україні використовують виключно за призначенням

Проведене Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) розслідування не зафіксувало жодного факту використання ядерних матеріалів в Україні не за призначенням.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявивпід час відкриття міністерського сегмента Міжнародної конференції з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2024), передає Укрінформ.

"Коли з'явилися звинувачення у порушенні ядерної безпеки (в Україні – ред.), МАГАТЕ провело неупереджене та науково обґрунтоване розслідування. Ми встановили факти, що не було жодного використання ядерного матеріалу не за призначенням, тим самим розвіявши туман війни та розрядивши напружену ситуацію", – сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що "сім стовпів" із забезпечення фізичної ядерної безпеки підкріплюються "величезними триваючими зусиллями МАГАТЕ з підтримки України", у тому числі завдяки постійній присутності експертів МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, включаючи тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Раніше кремлівська пропаганда та офіційні російські особи та установи неодноразово звинувачували Україну у нібито використанні ядерних матеріалів не за призначенням з метою створення так званої "брудної ядерної бомби". На вимогу Росії навіть скликалося засідання Радбезу ООН для обговорення цих заяв.

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Як повідомлялося, на початку березня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього незаконного персоналу та військових із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під повний контроль України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.