Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, – "Енергоатом" (оновлено)

Окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через відключення однієї з двох останніх ліній електропередачі, якими вона отримує живлення з енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", – йдеться у повідомленні.

Згодом в "Енергоатомі" повідомили, що о 16:50 роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії вдалося відновити. Відтак, тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції.

В "Енергоатомі" наголосили, що у разі відключення цих ліній на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує створенням аварійної ситуації.

Читайте також: Запуск Запорізької АЕС росіянами порушить міжнародне право, – Галущенко

Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії, попереджають в "Енергоатомі".