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Новини
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Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, – "Енергоатом" (оновлено)

заес,аес,запорізька

Окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через відключення однієї з двох останніх ліній електропередачі, якими вона отримує живлення з енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", – йдеться у повідомленні.

Згодом в "Енергоатомі" повідомили, що о 16:50 роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії вдалося відновити. Відтак, тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції.

В "Енергоатомі" наголосили, що у разі відключення цих ліній на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує створенням аварійної ситуації.

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Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії, попереджають в "Енергоатомі".

Автор: 

Енергоатом (1199) електроенергія (4235) Запорізька АЕС (343) блекаут (48)


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Топ коментарі
+6
Кацапи захопили ЗАЕС, відключили передачу електроенергії з неї, але натомість живлять її нашою електроенергією, по джерелах якої постійно завдають ударів ракетами, щоб її не було.

Акуенно
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23.05.2024 15:27
+2
Проблема України в тому, що вона поступає по правилах.
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23.05.2024 15:38
+2
Вважаю, що наразі
живленя АЕС - турботи окупантів та Магате.
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23.05.2024 17:34
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Складно сказати...

Лекше русню порвати...
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23.05.2024 15:19 Відповісти
МАГАТА Вам в поміч...
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23.05.2024 15:21 Відповісти
Кацапи захопили ЗАЕС, відключили передачу електроенергії з неї, але натомість живлять її нашою електроенергією, по джерелах якої постійно завдають ударів ракетами, щоб її не було.

Акуенно
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23.05.2024 15:27 Відповісти
Перебити цю лінію і хай там піджарюються на я попелі. Тільки на 100 км відселити людей
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23.05.2024 15:31 Відповісти
То окупована територія і це не наші проблеми ,нехай кацапи підключають ЗАЕС до своєї енергосистеми ,для цього в них є цілий Росатом , а то виходить що ми повинні сидіти без світла ,а енергію віддай.
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23.05.2024 17:39 Відповісти
Парадокс? МАГАТЕ що? маСтурбоване? Ну їм не смердить і не загрожує.
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23.05.2024 15:32 Відповісти
МАГАТЕ, ООН та інші - це просто принтери, щоб строчити стандартні аркуші з глибокими (вселенського масштабу) "озабоченностями"
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23.05.2024 15:39 Відповісти
Проблема України в тому, що вона поступає по правилах.
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23.05.2024 15:38 Відповісти
Тут важко, щось сказати... І так біда, а якщо знеструмити, то ще більша біда буде...
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23.05.2024 15:56 Відповісти
МАГАТЕ та ООН імпотентні організації.
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23.05.2024 16:18 Відповісти
Ймовірно зона відчуження чорнобильського типу - одне з рішень цієї війни?
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23.05.2024 16:18 Відповісти
Вважаю, що наразі
живленя АЕС - турботи окупантів та Магате.
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23.05.2024 17:34 Відповісти
без оманских договоренностей такой объект захватить невозможно!!!
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23.05.2024 17:38 Відповісти
Ну і нахіба ми знову ремонтуємо лінії!??
Перед МАГАТЕ горбимось, ось бачте які ми цивілізовані...
Там кацапи сидять на ЗАЕС от нехай про себе і думають.
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23.05.2024 17:39 Відповісти
это просто ****** ни о чем,типа наш дебил-наркставку собирает
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23.05.2024 17:40 Відповісти
Так в нас вся Україна на межі блекауту ,якщо навіть влітку при ідеальній температурі і погоді нам вимикають електрику ,то уявіть що буде зимою , взагалі тижнями не буде електрики ,
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23.05.2024 17:43 Відповісти

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