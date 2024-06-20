МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі

Російські загарбники обмежили фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії доступ на окупованій ЗАЕС. Попри це експерти володіють ситуацією на станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Ні, це вже занадто. Це – правда, що вони не завжди дають нам весь доступ, який нам потрібен. Ми наполягаємо, і не тільки наполягаємо, я про це говорю, я про це звітую. Тож усім зрозуміло, в якій ситуації ми знаходимося. Але зображати ситуацію, як нібито ми дивимося на штучне, як ви кажете, "потьомкінське село" – тобто, те, чого не існує – це не так", - наголосив Гроссі.

Він додав, що на станції на цей час перебувають висококваліфіковані фахівці.

"Вони дуже досвідчені експерти і дуже добре знають, як відокремити правду від брехні. І вони чудово бачать, що відбувається на станції".

Коментуючи заяву міністра енергетики України Германа Галущенка про те, що інформація в надісланих Росією до Секретаріату МАГАТЕ нотах щодо ситуації на ЗАЕС не відповідає дійсності, Гроссі запевнив, що агентство має змогу перевіряти таку інформацію.

"Що ж, ми перевіряємо. Не забувайте, що ми не просто отримуємо інформацію. У нас є свої експерти, які щодня ходять по станції. Тож коли проводяться певні заходи з безпеки або замінюється якесь обладнання, ми йдемо і перевіряємо, було це зроблено чи ні. Ми не просто пасивно отримуємо інформацію, а потім публікуємо її. У цьому вся суть. Інакше нас би там не було", - сказав він.

Нагадаємо, Гроссі заявив, що ситуація щодо Запорізької АЕС є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ. Постійна присутність місії агентства на станції відіграє важливу роль у забезпеченні її безпеки.

