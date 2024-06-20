УКР
Новини
МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі

Російські загарбники обмежили фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії доступ на окупованій ЗАЕС. Попри це експерти володіють ситуацією на станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Ні, це вже занадто. Це – правда, що вони не завжди дають нам весь доступ, який нам потрібен. Ми наполягаємо, і не тільки наполягаємо, я про це говорю, я про це звітую. Тож усім зрозуміло, в якій ситуації ми знаходимося. Але зображати ситуацію, як нібито ми дивимося на штучне, як ви кажете, "потьомкінське село" – тобто, те, чого не існує – це не так", - наголосив Гроссі.

Він додав, що на станції на цей час перебувають висококваліфіковані фахівці.

"Вони дуже досвідчені експерти і дуже добре знають, як відокремити правду від брехні. І вони чудово бачать, що відбувається на станції".

Коментуючи заяву міністра енергетики України Германа Галущенка про те, що інформація в надісланих Росією до Секретаріату МАГАТЕ нотах щодо ситуації на ЗАЕС не відповідає дійсності, Гроссі запевнив, що агентство має змогу перевіряти таку інформацію.

"Що ж, ми перевіряємо. Не забувайте, що ми не просто отримуємо інформацію. У нас є свої експерти, які щодня ходять по станції. Тож коли проводяться певні заходи з безпеки або замінюється якесь обладнання, ми йдемо і перевіряємо, було це зроблено чи ні. Ми не просто пасивно отримуємо інформацію, а потім публікуємо її. У цьому вся суть. Інакше нас би там не було", - сказав він.

Нагадаємо, Гроссі заявив, що ситуація щодо Запорізької АЕС є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ. Постійна присутність місії агентства на станції відіграє важливу роль у забезпеченні її безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не може примусити росіян залишити Запорізьку АЕС, - Гроссі

Топ коментарі
+4
МЕГАТЕ буде винним у катастрофі в Європі. Так скажуть кацапи, так ... почує світ. І ще звісно ЗСУ, які звісно винні у розв'язанні війни та їх вторгненню на Київщину та ЧАЕС.
20.06.2024 08:09 Відповісти
+3
Якійсь кончений..от на хвилинку - у того Гроссі бандюки, наприклад, окуповують будинок. І починають гратись з котлом опалювальним..поліцейські хочуть освободити будинок - Гроссі буде їх умовляти не чіпати кльових пацанів, бо в нього все під контролем?? Нехай дебілята граються, вони йому не заважають??
20.06.2024 08:35 Відповісти
+1
Хрєном *уйла ви володієте!
20.06.2024 08:44 Відповісти
Главное шоб ветер дул на юга васток
20.06.2024 09:01 Відповісти
Мабуть, через це, отой Гутієраш, так глибоко і зхвильований, упродовж останніх 10 років!?!
Як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
Дякуємо…
20.06.2024 08:20 Відповісти
МАГАТЕ, прокинеться - ви обісрались співучасники терористів
20.06.2024 08:24 Відповісти
Сам признав.
МАГАТЕ на чолі з Ґроссі - пасивні гомосексуалісти.
20.06.2024 08:27 Відповісти
я навіть обісрався.... МАГАТЕ володіє..... підомагате ідіть в сра....у
20.06.2024 08:33 Відповісти
Ну не знаю, я б, наприклад, в такому випадку був би дуже стурбований, навіть, посмішку б не втримав
20.06.2024 08:38 Відповісти
МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі = Кремль володіє ситуацією.
20.06.2024 09:00 Відповісти
Гросі і ті що ходять по ЗАПОРІЖСЬКІЙ АЕС отримують преміальні від куйла...КУЙЛО ВОЛОДІЄ СИТУАЦІЄЮ В МАГАТЕ І НАПРАВЛЄ ЇХ ПРАЦЮ В ПОТРІБНОМУ ЙОМУ РУСЛІ...
20.06.2024 09:28 Відповісти
Угу. Це як у тій народній небилиці:

- Тату! Я зловив ведмедя!
- То веди його сюди!
- Та не ведеться бо!
- То держи його!
- Не держиться бо!
- То пусти його!
- Не пускається бо...

(і картинка: величезний ведмідь облапив і міцно тримає молодого дурника, чимось схожого на пересічного зє!-виборця).
20.06.2024 09:50 Відповісти
Володіти інформацією на "ЗАЕС" не одне й те ж, що володіти ситуацією.
20.06.2024 12:16 Відповісти
 
 