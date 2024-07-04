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Безпілотники атакували електропідстанцію в окупованому Енергодарі: поранено працівників, - МАГАТЕ

Підстанцію біля ЗАЕС знову атакували ворожі безпілотники

Ворожі безпілотники у середу, 3 липня, атакували декілька об'єктів біля Запорізької АЕС, зокрема розподільчу електропідстанцію "Радуга" в тимчасово окупованому Енергодарі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Представники ЗАЕС повідомили експертам агенції, що кілька безпілотників сьогодні (3 липня, - ред.) вдарили по місцях поблизу майданчика, завдавши поранень працівникам та спричинивши лісові пожежі", - йдеться у повідомленні. 

Експерти МАГАТЕ, які працювали на станції, зазначили, що бачили густий дим і чули вибухи біля розподільчої станції, але у звіті не згадується про наслідки ударів по атомній електростанції.

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"Як повідомили на ЗАЕС, неподалік міста Енергодар три удари безпілотників, починаючи з 10:40 ранку за місцевим часом, влучили в одну з електричних підстанцій, поранивши вісьмох працівників, один з яких потребував медичної допомоги. Експертам МАГАТЕ повідомили, що ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього наразі не працює підстанція "Радуга", але Енергодар і прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію, йдеться у пресрелізі МАГАТЕ.

Як заявили в МАГАТЕ, цей останній інцидент створює додатковий ризик для ядерної безпеки, оскільки єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на ЗАЕС, постачає електроенергію за межі майданчика, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій ядерної та фізичної безпеки.

"Викликає надзвичайне занепокоєння те, що ці атаки безпілотниками тривають, попри очевидну небезпеку, яку вони становлять для людей в Енергодарі, а також для безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Вони повинні негайно припинитися", - прокоментував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Автор: 

МАГАТЕ (731) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1424) Гроссі Рафаель (301)


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как это "Ворожі безпілотники" в окупированном Энергодаре???
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04.07.2024 14:19 Відповісти
А "так ето" = московити роблять провокацію у вигляді атаки беспілотниками, критичного об'єкту, з метою звинуватити в цьому Україну.

=

"Як заявили в МАГАТЕ, цей останній інцидент створює додатковий ризик для ядерної безпеки, оскільки єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на ЗАЕС, постачає електроенергію за межі майданчика, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій ядерної та фізичної безпеки."

Джерело: https://censor.net/ua/n3498076
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04.07.2024 16:09 Відповісти
А навіщо? Щось тупо.
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04.07.2024 14:24 Відповісти
ЗАЕС треба знеструмити - нехай це буде проблемою окупантів
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04.07.2024 14:24 Відповісти
Якщо не тямиш у цих питаннях, то краще помовчи. Після знеструмлення АЕС проблеми виникнуть не тільки в Україні, а накриє всю Європу
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04.07.2024 15:07 Відповісти
І нехай накриє - Чорнобиль пережили і це переживемо. Але це реально вижене окупантів
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04.07.2024 15:12 Відповісти
прффессор,а можна підробиці. що станеться з аес, коли реактори не працюють третій рік.
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04.07.2024 19:03 Відповісти
Заява магате, як завжди, спрямована до чотирьох стихій і елементалей планети Земля. То може хай там і зарплатню отримують.
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04.07.2024 14:42 Відповісти
Дивні співпадіння!Якісь безпілотніки атакували подстанцію ЗАЕС.А через деякий час никрило м.Нікополь важкою артілерією.Дуже богато руйнювань,поранених судячи з місцевих пабліків.Кацапські недобітки таким чином виправдовують атаку на гражданське населення.І безпілотніки кацапсько-іранськи з кітайсько-комунякскою електронікой.
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04.07.2024 16:07 Відповісти
 
 