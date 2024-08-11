В градирне Запорожской АЭС россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве, - глава Никопольской РВА Евтушенко
Россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - написал Евтушенко со ссылкой на собственные источники.
В то же время, по его словам, ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации.
Справка
Градирня - сооружение в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом. Применяется главным образом в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий (на шахтах, в химической, в атомной и другой промышленности) и кондиционирования воздуха.
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яка мета, цієї, страшенно нев'*******, арт інсталяції?
хоча, після каховської гес, все може бути.
тепер гросі і гутерешнас будуть вмоляти не відбирати курську аес.
Може хтось хоче перевиховати того коника?