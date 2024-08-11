РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12327 посетителей онлайн
Новости
7 110 22

В градирне Запорожской АЭС россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве, - глава Никопольской РВА Евтушенко

Підпал шин на ЗАЕС

Россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - написал Евтушенко со ссылкой на собственные источники.

В то же время, по его словам, ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации.

Справка

Градирня - сооружение в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом. Применяется главным образом в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий (на шахтах, в химической, в атомной и другой промышленности) и кондиционирования воздуха.

Читайте также: В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной Запорожской АЭС

Автор: 

поджог (1068) провокация (1459) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Від страху кацап вже не знають що придумати,отже потрібно давити гадину..Тим більше сьогодні Кадирівських ішаків наловили буде обмінний фонд на Азовців
показать весь комментарий
11.08.2024 21:30
+14
аГоНія
показать весь комментарий
11.08.2024 21:29
+10
Гроссі, терміново потрібен Гроссі...ну і Гутєриш...Оці козаки можуть перднути тааак, шо кацапи заніміють
показать весь комментарий
11.08.2024 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аГоНія
показать весь комментарий
11.08.2024 21:29 Ответить
Гроссі, терміново потрібен Гроссі...ну і Гутєриш...Оці козаки можуть перднути тааак, шо кацапи заніміють
показать весь комментарий
11.08.2024 21:29 Ответить
Від страху кацап вже не знають що придумати,отже потрібно давити гадину..Тим більше сьогодні Кадирівських ішаків наловили буде обмінний фонд на Азовців
показать весь комментарий
11.08.2024 21:30 Ответить
Лучше пусть на Курской АЭС подпалят,что бы лапотное население в Сибирь драпануло..
показать весь комментарий
11.08.2024 21:32 Ответить
Може вони своїх жмурів там спалили разом із шинами
показать весь комментарий
11.08.2024 21:34 Ответить
де, вони, стільки шин назбирали?
яка мета, цієї, страшенно нев'*******, арт інсталяції?
хоча, після каховської гес, все може бути.
тепер гросі і гутерешнас будуть вмоляти не відбирати курську аес.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:35 Ответить
5 шин дають дуже багато чорної кіптяви
показать весь комментарий
11.08.2024 22:14 Ответить
На що розраховане радіаційне залякування? На звільнення територій від аборигенів. Для кого звільнення? Для тих самих кагановичів, які влаштували голодомор.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:40 Ответить
Ну яке це "радіаційне залякування" без помітного підвищення радіоактивного фону? Це просто демонстрація кацапського *********** і незнання фізики
показать весь комментарий
11.08.2024 21:48 Ответить
Це не останній епізод радіо-хімічного залякування населення. Далі буде щільніше.
показать весь комментарий
11.08.2024 23:53 Ответить
Що значить щільніше? Якийсь дивний підбір слів, наче через гуглятранслейт перекладено
показать весь комментарий
12.08.2024 01:29 Ответить
Ну так ясно. Обстріл харківського реактора, підрив дамби, пожежа всередині градирні, зруйнована енергетика тебе не дивують. Дивує словосполучення.
показать весь комментарий
12.08.2024 13:51 Ответить
І що це все дало кацапам? Хтось перелякався?
показать весь комментарий
12.08.2024 14:15 Ответить
Мільйони біженців і безробітних не помітно.
показать весь комментарий
12.08.2024 14:41 Ответить
В них точно інші, більш реальні, причини для страху ніж віртуальна "ядерна загроза" .
показать весь комментарий
12.08.2024 14:53 Ответить
Зеленського проголосував телевізор на місці голови. Реальність не має значення.
показать весь комментарий
12.08.2024 15:23 Ответить
Подібні акції вже не виставлять кацапів більш ї@анутими ніж вони є.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:51 Ответить
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи.
Може хтось хоче перевиховати того коника?
показать весь комментарий
11.08.2024 22:07 Ответить
БОВ просто конструкция там нечему гореть ..Их не используют для охлаждения уже лет 25 так как проще другой теплообменник использовать
показать весь комментарий
11.08.2024 21:52 Ответить
Навіть якщо використовувати, то вода так не горить)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:00 Ответить
если начинка градирни осталась, то гореть пластик будет хорошо.
показать весь комментарий
12.08.2024 07:47 Ответить
МАГАТЕ, ауууу!
показать весь комментарий
11.08.2024 21:55 Ответить
 
 