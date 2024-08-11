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Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжує працювати з партнерами щодо збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Володимир Зеленський.

"Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації. Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба.

І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави – це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба – закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет.

Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський: Готуємо рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+12
Очі бігають по рядках суфлера. Навіть у Другу Світову (Велику Вітчизняну) здогадалися зачитувати новини гарним нормальним голосом, а не доручити дешевому клоуну гундосити в ніс. Але роль Зеленського при Єрмачку, вочевидь, до цього і звелася - прогундосити наданий текст з суфлера.
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11.08.2024 20:57
+5
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11.08.2024 21:08
+4
как в Одессу с пэтриотом поездка? не икаешь?
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11.08.2024 20:57
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срочник, которого насиловали кадыровцы, сдал их координаты побега
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11.08.2024 20:54 Відповісти
Очі бігають по рядках суфлера. Навіть у Другу Світову (Велику Вітчизняну) здогадалися зачитувати новини гарним нормальним голосом, а не доручити дешевому клоуну гундосити в ніс. Але роль Зеленського при Єрмачку, вочевидь, до цього і звелася - прогундосити наданий текст з суфлера.
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11.08.2024 20:57 Відповісти
в об'єктив НЕ дивиться! це точно!
пригадалось - генерал армагедонич годину давал інтервью із скрученою набік головою - спочатку не міг зрозуміти що з ним, а потів второпав - суфлер !

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11.08.2024 23:49 Відповісти
как в Одессу с пэтриотом поездка? не икаешь?
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11.08.2024 20:57 Відповісти
цензор
А може у неділю повечеряти хоч нормально, без отої *****, яка апетит псує в нуль
без отої хриплої *****
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11.08.2024 21:02 Відповісти
"...Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО..." Джерело:

З ким ще збираєтесь побити глеки?
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11.08.2024 21:02 Відповісти
І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам,("зелене говорильне ППО ") що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет.
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11.08.2024 21:05 Відповісти
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11.08.2024 21:08 Відповісти
Що це гундос засів в бункері? Боїться що пуйло на нього образилося?
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11.08.2024 21:09 Відповісти
Что то в Сумской области не заметно этого ПВО. Хоть бы один самолет сбили, может меньше летали бы. Вот минут 20 назад, по Глухову 3 КАБ прилетело...
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11.08.2024 21:10 Відповісти
І жодної мислішки шоб робити свою систему. От коли всі пошлють тебе нахрін і ти залишишся з пусковими установками, але без ракет - бо все це коштує великих грошей - а тобі ніхто нічого не винен. Просто ця гнусява двійка розводять країни на бабло. Коли до всіх дійде, а вже процес пішов, будеш знов сидіти в підвалі та жерти мівіну. А шож буде з простими українцями?
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11.08.2024 21:19 Відповісти
- Веселіше, ослику, не журись,
Ми з тобою їдемо у Париж.
Що ми звідти привезем?
- Гарні привезем гостинці: В шапці - сонечко червоне,
У кишені - місяць повний.
- А кому дамо гостинці?
- А тобі, мені й Маринці.
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11.08.2024 21:26 Відповісти
А своє щось робити не пробував? Все в ''асфальти'' спустив!
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11.08.2024 21:30 Відповісти
Вова, что там насчёт шуток про проститутку?
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11.08.2024 21:43 Відповісти
Blue water
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11.08.2024 22:25 Відповісти
Ми? Промокашка...
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12.08.2024 00:34 Відповісти
 
 