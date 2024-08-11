Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжує працювати з партнерами щодо збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Володимир Зеленський.

"Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації. Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба.

І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави – це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба – закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет.

Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - сказав Зеленський.

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