Мы не прекращаем работу с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО, - Зеленский. ВИДЕО
Украина продолжает работать с партнерами по увеличению количества систем противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Зеленский.
"Нашим приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации. Каждую ночь и ежедневно в течение этой войны украинцы страдают от российских ударов. Действительно, много уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо. Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба.
И, конечно, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация. На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба - закрытие от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет.
Террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни. И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", - сказал Зеленский.
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пригадалось - генерал армагедонич годину давал інтервью із скрученою набік головою - спочатку не міг зрозуміти що з ним, а потів второпав - суфлер !
А може у неділю повечеряти хоч нормально, без отої *****, яка апетит псує в нуль
без отої хриплої *****
З ким ще збираєтесь побити глеки?
Ми з тобою їдемо у Париж.
Що ми звідти привезем?
- Гарні привезем гостинці: В шапці - сонечко червоне,
У кишені - місяць повний.
- А кому дамо гостинці?
- А тобі, мені й Маринці.