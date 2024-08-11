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Мы не прекращаем работу с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Украина продолжает работать с партнерами по увеличению количества систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Зеленский.

"Нашим приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации. Каждую ночь и ежедневно в течение этой войны украинцы страдают от российских ударов. Действительно, много уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо. Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба.

И, конечно, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация. На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба - закрытие от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет.

Террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни. И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Готовим решение, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+12
Очі бігають по рядках суфлера. Навіть у Другу Світову (Велику Вітчизняну) здогадалися зачитувати новини гарним нормальним голосом, а не доручити дешевому клоуну гундосити в ніс. Але роль Зеленського при Єрмачку, вочевидь, до цього і звелася - прогундосити наданий текст з суфлера.
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11.08.2024 20:57
+5
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11.08.2024 21:08
+4
как в Одессу с пэтриотом поездка? не икаешь?
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11.08.2024 20:57
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срочник, которого насиловали кадыровцы, сдал их координаты побега
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11.08.2024 20:54 Ответить
Очі бігають по рядках суфлера. Навіть у Другу Світову (Велику Вітчизняну) здогадалися зачитувати новини гарним нормальним голосом, а не доручити дешевому клоуну гундосити в ніс. Але роль Зеленського при Єрмачку, вочевидь, до цього і звелася - прогундосити наданий текст з суфлера.
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11.08.2024 20:57 Ответить
в об'єктив НЕ дивиться! це точно!
пригадалось - генерал армагедонич годину давал інтервью із скрученою набік головою - спочатку не міг зрозуміти що з ним, а потів второпав - суфлер !

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11.08.2024 23:49 Ответить
как в Одессу с пэтриотом поездка? не икаешь?
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11.08.2024 20:57 Ответить
цензор
А може у неділю повечеряти хоч нормально, без отої *****, яка апетит псує в нуль
без отої хриплої *****
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11.08.2024 21:02 Ответить
"...Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО..." Джерело:

З ким ще збираєтесь побити глеки?
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11.08.2024 21:02 Ответить
І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам,("зелене говорильне ППО ") що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет.
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11.08.2024 21:05 Ответить
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11.08.2024 21:08 Ответить
Що це гундос засів в бункері? Боїться що пуйло на нього образилося?
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11.08.2024 21:09 Ответить
Что то в Сумской области не заметно этого ПВО. Хоть бы один самолет сбили, может меньше летали бы. Вот минут 20 назад, по Глухову 3 КАБ прилетело...
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11.08.2024 21:10 Ответить
І жодної мислішки шоб робити свою систему. От коли всі пошлють тебе нахрін і ти залишишся з пусковими установками, але без ракет - бо все це коштує великих грошей - а тобі ніхто нічого не винен. Просто ця гнусява двійка розводять країни на бабло. Коли до всіх дійде, а вже процес пішов, будеш знов сидіти в підвалі та жерти мівіну. А шож буде з простими українцями?
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11.08.2024 21:19 Ответить
- Веселіше, ослику, не журись,
Ми з тобою їдемо у Париж.
Що ми звідти привезем?
- Гарні привезем гостинці: В шапці - сонечко червоне,
У кишені - місяць повний.
- А кому дамо гостинці?
- А тобі, мені й Маринці.
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11.08.2024 21:26 Ответить
А своє щось робити не пробував? Все в ''асфальти'' спустив!
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11.08.2024 21:30 Ответить
Вова, что там насчёт шуток про проститутку?
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11.08.2024 21:43 Ответить
Blue water
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11.08.2024 22:25 Ответить
Ми? Промокашка...
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12.08.2024 00:34 Ответить
 
 