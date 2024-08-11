Мы не прекращаем работу с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Украина продолжает работать с партнерами по увеличению количества систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Зеленский.

"Нашим приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации. Каждую ночь и ежедневно в течение этой войны украинцы страдают от российских ударов. Действительно, много уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо. Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба.

И, конечно, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация. На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба - закрытие от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет.

Террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни. И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", - сказал Зеленский.

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