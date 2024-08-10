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Зеленский: Готовим решение, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость

Звеернення Володимира Зеленського 5 серпня

Украина готовит решение, которое укрепит духовную независимость страны.

Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я провел только что совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными - действительно работающими. Мы их обеспечим", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) религия (899) совещание (81)


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Топ комментарии
+42
Опять что-то ******** собираются ?
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10.08.2024 21:51
+39
Заборона УПЦ МП в Україні. Нарешті!
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10.08.2024 21:51
+39
є ідея - заборонити антиукраїнський проект "квартал-95".
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10.08.2024 21:53
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Опять что-то ******** собираются ?
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10.08.2024 21:51 Ответить
це перманентний процес
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10.08.2024 22:24 Ответить
Мудро! Давно пора"
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11.08.2024 09:00 Ответить
Або оголосять юдаїзм державною релігією.
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10.08.2024 22:32 Ответить
еге ж, краде: "Армія, Мова, Віра"
- політичне гасло передвиборчої кампанії 5-го президента України Петра Порошенка
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10.08.2024 22:56 Ответить
Це само собою; але тут, скоріш за все, збираються заснувати нове ще одне свято до дня Незалежності.
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10.08.2024 23:34 Ответить
День потужності
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11.08.2024 07:49 Ответить
😂👍
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11.08.2024 09:39 Ответить
Заборона УПЦ МП в Україні. Нарешті!
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10.08.2024 21:51 Ответить
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10.08.2024 22:13 Ответить
Зашифроване базікало, з тебе глибокодумна мудрість аж пре...особливо вразив вираз - "усілякі дебіли" .
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10.08.2024 22:20 Ответить
Себе впізнав серед них?
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10.08.2024 22:21 Ответить
Ну, якщо "поясновати", тоді звичайно дуже потужно.
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11.08.2024 20:39 Ответить
Патужне рішення. Не пройшло й шести років як"термос" став ТОМОСОМ?
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10.08.2024 23:07 Ответить
+++++++++++
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11.08.2024 06:35 Ответить
Не потрібно радіти завчасно, я вже нічому не вірю. Для тих хто забув - в Лаврі до цих пір сидять служителі УПЦ МП і це після півтора року потужної боротьби
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10.08.2024 23:18 Ответить
Губы закатайте. Бужанские с Новинскими не позволят. Да и Козырь выговор получит. Все просто - надо же о чем-то подужно попи@деть на камеру, пакетик заработать, вот оно и "готує рішення", на суфлере.
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11.08.2024 08:29 Ответить
Возити кокосик з кабо верде замість колумбії?
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10.08.2024 21:52 Ответить
Ішака на вечір понесло. Скрізь - "Я". Видно чмо нюхнуло конкретно.
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10.08.2024 21:52 Ответить

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10.08.2024 22:59 Ответить
Тільки не кажи що ти завстрелишся
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10.08.2024 21:52 Ответить
є ідея - заборонити антиукраїнський проект "квартал-95".
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10.08.2024 21:53 Ответить
А язік?
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10.08.2024 22:04 Ответить
язік класіфікують як нарєчіє української мови

в пізньому середньовіччі раби втікали з Запорозької Січі та Гетьманщини до царя-батюшки на всьо готовоє, і спотворили чисту угро-татарську мову своїм слов'янським суржиком
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10.08.2024 22:55 Ответить
Хто так вклався у класифікацію))) А от раби у середьовіччі??? На Гетьманшині?
Язік там пушкєн вроде ізобразіл? Нє?
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10.08.2024 23:25 Ответить
хіба не раби заснували ордло ?

рабу не треба бути свободним - його головна мета в житті "служіть царю"

стосовно того, як довго їснувало рабство (в тому числі серед блєдноліцих), почитай про indentured servitude
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11.08.2024 00:26 Ответить
Як казав віссарионич :"Не так всьо єто било.. Савсєм нє так.."©
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11.08.2024 00:48 Ответить
Шта?
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10.08.2024 21:54 Ответить
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10.08.2024 21:55 Ответить
Що РПЦ оголосять рідною церквою ?
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10.08.2024 21:56 Ответить
Невже ліквідують кацапський сатанат?
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10.08.2024 21:56 Ответить
аж не віриться....
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11.08.2024 01:28 Ответить
Якщо мова йде про релігію, то це буде "українська духовна незалежність" лиш для окремої категорії громадян. А взагалі, новина на кшталт "десь, можливо, щось трапиться, але це не точно".
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11.08.2024 07:29 Ответить
Боже! Невже ж збіговисько нквс- попів виженуть нарешті! Бажано з їх придуркуватими парафіянами!
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10.08.2024 21:57 Ответить
давно пора було закрити кацапську гЄбешню секту в Україні із промивання мізків ідіотів...
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10.08.2024 21:57 Ответить
пустобалабольство - нагадування за себе коханого...
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10.08.2024 21:58 Ответить
Коксохімія. Цей пустоголовий малорос "какая разніца", який до того, як занесло в крісло президента, українською мовою говорити толком не міг, кацапський зелений запроданець буде ще українську духовність "затверджувати"!? Цинічне лицемірне брехло із хуцпою замість совісті - що таке взагалі духовність не знає, а тим більше українська.
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10.08.2024 22:00 Ответить
закривай банду УПЦ МП-ФСБ увійдеш в історію
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10.08.2024 22:02 Ответить
він і так увійде в історію. Не впевнений лише, чи сподобалось би йому те, ше про нього напишуть через багато років.
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11.08.2024 01:29 Ответить
Невже ліквідують корупцію і посодять усіх, то за роки незалежності накрав?
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10.08.2024 22:04 Ответить
Так вони закон новий прийняли " відкуп за корупцію " краденими грошима .
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11.08.2024 00:36 Ответить
А атеїстів як воно стосується?
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10.08.2024 22:05 Ответить
Напряму.
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10.08.2024 22:11 Ответить
Аж ніяк. Он нижче ZoV KobZona добре роз'яснив суть питання
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11.08.2024 07:31 Ответить
Последние вести с Банковой.
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10.08.2024 22:05 Ответить
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10.08.2024 23:01 Ответить
За всіма ознаками перший диктатор України.
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10.08.2024 22:06 Ответить
Дасть Бог - і останній. Диктатури українцям точно не потрібно - ми не кацапи.
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10.08.2024 22:14 Ответить
На Піночета - не тягне, бо розуму немає. Якщо на північнокорейського пацюка потягне, то це вже успіх 95 !
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10.08.2024 22:21 Ответить
Значить будуть красти!
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10.08.2024 22:09 Ответить
істамбул-22 всі пам'ятають,
якби не тиск західних країн - ти би вже Україну продав.
тобі лічить 5та повістка!
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10.08.2024 22:12 Ответить
Уся зелено-синя шобла одягне косовороткі?
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10.08.2024 22:19 Ответить
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10.08.2024 22:19 Ответить
ясный хрен !
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10.08.2024 23:02 Ответить
духовниє скрєпи ?
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10.08.2024 22:23 Ответить
О, який духовний ! Аж страшно ! Мабуть, з тих, ну, з нових, з "апостолів".
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10.08.2024 22:25 Ответить
Готують Термос? А що вже не смішло публічно срати на мову-віру-армію?
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10.08.2024 22:30 Ответить
Дивлюсь на цього хлопця 🤡...інноді воно дуже нещасне ,озлоблене та втомлене ...і оце горе ,український вирок вибору ...наробив стільки біди, сотні тисячам українцям ...не пробачать йому ні дітей загублених ні батьків ,молюся, шоб воно знайшло сили та сміливості , пішло геть ...
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10.08.2024 22:35 Ответить
У камеру. На довічне.
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11.08.2024 08:33 Ответить
Що, заборонять телемарафон і квартал..?
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10.08.2024 22:46 Ответить
генетично - єврей, ментально - кацап-ватнік, інтелектуально - олігофрен Незламир Потужненський розказує одурманеним українцям про їхню духовність. Хоча, раніше говорив, що армію, мову, віру на хліб не намажеш
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10.08.2024 23:00 Ответить
То навіщо ти здобутки попередників у духовній незалежності руйнував?
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10.08.2024 23:03 Ответить
Оголоси сво в рашці)
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10.08.2024 23:07 Ответить
Та невже? Зеля і його камарилья реально мене здивують, якщо, нарешті, забанять УПЦ ФСБ.
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10.08.2024 23:16 Ответить
Геть московських попів з України!
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10.08.2024 23:57 Ответить
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11.08.2024 00:26 Ответить
Знову чергові " потужні" обіцянки...
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11.08.2024 00:38 Ответить
А мацковських попів в розхід,майно націоналізувати
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11.08.2024 00:40 Ответить
Ну заборонять і що тут потужного.... це як на обстріли відповісти розмальовуванням перил моста в національний колір.
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11.08.2024 01:21 Ответить
воно навіть не спромогнеться назвати кацапняву церкву в Україні кацапнявою,
да да ту саму церкву яка закликає орків на "свящєнную війну" з українцями.
Рада приймає закон - хлопці вяжуть бородатих фсбешних...
мо референдум якийсь за цю срань закварталити?
до сраці нам вибори - референдум давай!
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11.08.2024 01:22 Ответить
духовная независимость будет восстановлена , когда продавцы и покупатели яиц по 17 будут на нарах , а так иди в жопу
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11.08.2024 07:30 Ответить
Хтось буде патякати про мою духовну незалежність, не маючи до цього ніякого відношення?
Це навіть не смішно, це сумно...
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11.08.2024 07:35 Ответить
ОПа упиралась усіма своїми кінцівками,щоб зберегти узьких попів!але заблокована трибуна і віслюк прозрів
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11.08.2024 09:44 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
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11.08.2024 10:12 Ответить
Кацапня.
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11.08.2024 12:35 Ответить
 
 