Зеленский: Готовим решение, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость

Украина готовит решение, которое укрепит духовную независимость страны.

Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я провел только что совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными - действительно работающими. Мы их обеспечим", - заявил Зеленский.

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