Зеленский: Готовим решение, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость
Украина готовит решение, которое укрепит духовную независимость страны.
Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Я провел только что совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными - действительно работающими. Мы их обеспечим", - заявил Зеленский.
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- політичне гасло передвиборчої кампанії 5-го президента України Петра Порошенка
в пізньому середньовіччі раби втікали з Запорозької Січі та Гетьманщини до царя-батюшки на всьо готовоє, і спотворили чисту угро-татарську мову своїм слов'янським суржиком
Язік там пушкєн вроде ізобразіл? Нє?
рабу не треба бути свободним - його головна мета в житті "служіть царю"
стосовно того, як довго їснувало рабство (в тому числі серед блєдноліцих), почитай про indentured servitude
якби не тиск західних країн - ти би вже Україну продав.
тобі лічить 5та повістка!
да да ту саму церкву яка закликає орків на "свящєнную війну" з українцями.
Рада приймає закон - хлопці вяжуть бородатих фсбешних...
мо референдум якийсь за цю срань закварталити?
до сраці нам вибори - референдум давай!
Це навіть не смішно, це сумно...