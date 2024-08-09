У Курську область направили одну з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад, - Forbes

В операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової – однієї з найкращих українських бригад – підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.

Forbes нагадав, що і раніше проукраїнські сили здійснювали рейди через кордон на територію Росії. Проте вони були невеликими за масштабом і, зазвичай, тривали не більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.

Проте нинішня українська операція, стверджує видання, суттєво відрізняється від інших. У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, - не рейд, це дійсно вторгнення", - пишуть журналісти.

Forbes підкреслює, що те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху. Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.

Однак наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 90 миль на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення. Таким чином, зазначає Forbes, очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

"Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони", - вважають журналісти видання.

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".