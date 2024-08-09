У Курську область направили одну з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад, - Forbes
В операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
"На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції", – йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової – однієї з найкращих українських бригад – підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.
Forbes нагадав, що і раніше проукраїнські сили здійснювали рейди через кордон на територію Росії. Проте вони були невеликими за масштабом і, зазвичай, тривали не більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.
Проте нинішня українська операція, стверджує видання, суттєво відрізняється від інших. У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.
"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, - не рейд, це дійсно вторгнення", - пишуть журналісти.
Forbes підкреслює, що те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху. Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.
Однак наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 90 миль на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення. Таким чином, зазначає Forbes, очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.
"Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони", - вважають журналісти видання.
Що відбувається у Курській області
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".
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ГаДонДон
У нас що, вже є цілі мінометні бригади? ))
труднощі перекладу
Хоча ... у нас стільки паразитів-поліцейських що відправити їх на "мародерську" роботу (з елементами поміркованого садизму) можна.
Риють пять ліній оборони ?
Якщо ні, тоді виходить заради понтів туди заходили.
Але є багато але.
Насправді в мене обмаль довіри до дій влади.
Бо вони зрадники.
Тому виникають питання навіщо було посилати в рашку найбільш зубаті підрозділи. Чому був поспішно звільнений з посади командувач 80-ки, чи не тому що вважав плани авантюрою і небезпекою. Аби не трапилось якої біди.
"Від початку липня російській армії вдалося прорвати лінію оборонити просунутися у бік Покровська (в районі села Желанне) більш як на 7 кілометрів.
«У нас просто не вистачає людей - піхоти, щоб утримувати позиції», - зазначив у коментарі журналістам «Слідства.Інфо» один із офіцерів 59-ї бригади, яка тримає оборону міста Красногорівка.
Під час наступу росіяни несуть великі втрати, додає військовий 109 бригади ТРО Андрій Кобалія. «Вони просто, як конвеєр, відправляють на м'ясо людей, які гинуть здебільшого», - каже Кобалія. Настя Горпінченко та https://x.com/StankoNastya @StankoNastya поспілкувалися з військовослужбовцями трьох підрозділів, які тримають оборону від Красногорівки до Желанного, евакуаційними групами поліції «Білий Янгол» та волонтерами благодійного фонду «Схід SOS», які вивозять цивільних з міст і сіл, до яких суне фронт
https://www.slidstvo.info/warnews/u-nas-ne-vystachaie-liudey-utrymuvaty-pozytsii-front-rukhaietsia-na-pokrovsk/
18-річних призовників у бій кинуть?
По друге,в пастку Азов загнали не сбу окремо,не рашисти окремо,а в комплексі згідно "оману".
По третє,це не особисті вкиди,а ефір тріщить подібними пересторогами.
По четверте,буде добре,якщо вспіють повернутись скоріше,аніж касапи наглухо перекриють ділянку.
І останнє,який результат
нарядуВодночас, заразом, саме тоді і разом з тим, у той же час...
Почекайте декілька днів - речники ЗСУ самі все скажуть - хто брав участь в тому рейді.
А американським журнашлюхам відоме таке поняття як - деза , і що це може бути саме вона ? А їм не спадало на думку що - якщо навіть всю техніку обмалювати написами 80 дшб , то це ще не значить що вона і дійсно належить 80 дшб . !?
І взагалі - від дурнуватих версій західної преси що до подій в Україні - вже в очах рябить . То НЙТамс якусь х.ню городить , то Вашінгтон пост , то інстітут вайни , то ще якась зараза . пц !
Зараз він розказує, що Суджу захоплювали якісь найкращі українські супермени на американських страйкерах.
А завтра ці ж журнашлюхи, коли цілі рейду будуть виконані і хлопці повернуться, будуть розказувати, що засрашинці розгромили найкращі частини ЗСУ, Україна отримала поразку, нахуха взагалі було дертися на курщину....
Особисто я впевнений, що ВЖЕ виконані всі первинні задачі рейду. І зараз хлопці, як на навчаннях, витискають з ситуації 500й відсоток від первинних задач. А може вже і 1000й. Тобто зроблено в 10 раз більше, ніж сподівались при первинному плануванні.
PS: це теж не дуже добре - бо переоцінили супротивника при плануванні. І є ризик, що не відчують моменту, коли "все, пора закінчувати".
Будуть питати «чому не державною».
Щодня руцкі просуваються в глиб України, замість того щоб їх зупинити, що ми робимо? Комусь із загиблих/поранених бійців ЗСУ потрібен той курвськ? Україна вже всьо, звільнена? Вони за курвськ пішли воювати?