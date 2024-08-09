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Новини
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У Курську область направили одну з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад, - Forbes

ЗСУ

В операції у Курській області  беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що  поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової – однієї з найкращих українських бригад – підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.

Forbes нагадав, що і раніше проукраїнські сили здійснювали рейди через кордон на територію Росії. Проте вони були невеликими за масштабом і, зазвичай, тривали не більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.

Проте нинішня українська операція, стверджує видання, суттєво відрізняється від інших.  У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, - не рейд, це дійсно вторгнення", - пишуть журналісти.

Forbes підкреслює, що те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху. Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.

Однак наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 90 миль на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення. Таким чином, зазначає Forbes, очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

"Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони", - вважають журналісти видання.

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Автор: 

Forbes (160) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1086) 22 окрема механізована бригада (13)


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Топ коментарі
+21
Ахмат сила и его сила в быстром беге.
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09.08.2024 10:28
+15
то сиворотка шоб став людиною - не зміг
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09.08.2024 10:57
+13
Які це українські війська? ЇХТАМНЄТ.Це повтор українською заходу в Україну кацапів в 2014 році
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09.08.2024 10:29
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Забули вас спитати.Шо там та як?
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09.08.2024 10:26 Відповісти
https://youtu.be/LIDujX-F83c "подкрепленія" кацапів вирізають дронами ще на марші ...
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09.08.2024 10:35 Відповісти
Это уже не секрет. Это в первые же сутки сдали тупые самовлюбленные ган@оны по типу Карася.
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09.08.2024 10:36 Відповісти
І проти таких рексів строковики та ахмат-чай, це гра в одні ворота.
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09.08.2024 10:27 Відповісти
Ахмат сила и его сила в быстром беге.
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09.08.2024 10:28 Відповісти
"Что наступать - бежать, что отступать - бежать. Так даже пыли меньше" © ТикТок ГаДонДон
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09.08.2024 10:41 Відповісти
Читал, что отправили какой-то спесьназ фсб)) Подозреваю, что и он быстро потеряется, как и бравые калдыровцы.
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09.08.2024 11:57 Відповісти
Які це українські війська? ЇХТАМНЄТ.Це повтор українською заходу в Україну кацапів в 2014 році
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09.08.2024 10:29 Відповісти
так, а українську форму можна купити у любому воєнторзі ))
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09.08.2024 10:40 Відповісти
Мені це нагадує 2014-й, коли наші здійснили рейд по тилам і дали просратись! Шкода, що Забродського та ще 15 генералів хрипатий бабуїн зняв з посад, можливо це сталось би ще раніше.
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09.08.2024 11:36 Відповісти
Цитата: "На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... Джерело:

У нас що, вже є цілі мінометні бригади? ))
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09.08.2024 10:30 Відповісти
і мінометні бригади, і пістолетні війська...

труднощі перекладу
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09.08.2024 14:25 Відповісти
пістолетні війська...
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09.08.2024 17:14 Відповісти
Форбс знає всю підноготну -- скільки бригад заишло - які бригади - з якою зброєю а украінська влада ні сном ні духом
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09.08.2024 10:30 Відповісти
Це ти форбсу хотів догодити, чи на українську владу випорожнитись
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09.08.2024 10:54 Відповісти
Секрет Полішинеля
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09.08.2024 10:56 Відповісти
А як можна "випорожнитись" на те, що живе в отих випорожненнях бо само туди пірнуло і...чавкає тими ж випорожненнями від задоволення?
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09.08.2024 11:30 Відповісти
І що тобі не зрозуміло що так треба?
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09.08.2024 12:45 Відповісти
Шо треба?
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09.08.2024 12:47 Відповісти
Треба меньше *******!
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09.08.2024 13:02 Відповісти
Кому шо не відомо?
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09.08.2024 13:08 Відповісти
Так. Вторгнення відбулось. Але чи зможемо ми втримати. Чи не обернеться це великою трагедією. Адже зелений пдр приніс дуже багато горя цій державі.
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09.08.2024 10:31 Відповісти
Що до першого - вееелике питаня! Що до другого - повна згода.
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09.08.2024 11:06 Відповісти
Що значить "втримувати"? Навіщо? Щоб бути окупантами і нести повну відповідальність за життєзабезпечення окупованої території?

Хоча ... у нас стільки паразитів-поліцейських що відправити їх на "мародерську" роботу (з елементами поміркованого садизму) можна.
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09.08.2024 11:19 Відповісти
дятел ватный - удерживать что бы принудить твою русню к выводу войск
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09.08.2024 12:21 Відповісти
"Ватний дятєл" це ти - досі україською друкувати не навчився.
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09.08.2024 12:25 Відповісти
не сцы кацап сможем по крайней мере русне придет оголять другие участки
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09.08.2024 12:20 Відповісти
Коли планують такі операції враховують всі деталі до найменшої, а не ми зайшли а далі будь-що буде. Зелений там нічого не вирішує.
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09.08.2024 12:48 Відповісти
Інженерні війська теж там ?

Риють пять ліній оборони ?

Якщо ні, тоді виходить заради понтів туди заходили.
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09.08.2024 15:33 Відповісти
Вторгнення відбулося в 14, а в 22 кацапи порушили всі кордони. Тобто, визнаних кордонів зараз не існує взагалі. Лишилась лише лінія фронту, яка де-інде проходить по колишніх кордонах, проте вже далеко не всюди, і виглядає на те, що далі буде більше. Наразі, як на мене, не має значення, хто куди зайшов. Має значення хто і де залишиться. Та навряд чи зараз маємо утримувати колишні москальські території, попри те, що до того вони були споконвічними українськими землями. Нам всюди краще вдається діяти мобільно, а перевага проявляється через мінливість і різноманітність. Але ви праві, що будь які дії мають бути забезпечені силами і засобами, необхідними для виконання завдання.
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11.08.2024 01:21 Відповісти
Наші на території ворога це неабиякий позитив, особливо в емоціях. Гордість, що ми можемо.
Але є багато але.
Насправді в мене обмаль довіри до дій влади.
Бо вони зрадники.
Тому виникають питання навіщо було посилати в рашку найбільш зубаті підрозділи. Чому був поспішно звільнений з посади командувач 80-ки, чи не тому що вважав плани авантюрою і небезпекою. Аби не трапилось якої біди.
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11.08.2024 10:32 Відповісти
Серед них напевно є зрадники. Але не усі. Вони могли б зрадити, але виглядає так, що не склалися належні умови. Найгірше інше, - що вони шарлатани. Тож навіть там, де нема зради, є некомпетентність і, ймовірно, брехня.
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12.08.2024 00:31 Відповісти
В той же час .............

"Від початку липня російській армії вдалося прорвати лінію оборонити просунутися у бік Покровська (в районі села Желанне) більш як на 7 кілометрів.

«У нас просто не вистачає людей - піхоти, щоб утримувати позиції», - зазначив у коментарі журналістам «Слідства.Інфо» один із офіцерів 59-ї бригади, яка тримає оборону міста Красногорівка.

Під час наступу росіяни несуть великі втрати, додає військовий 109 бригади ТРО Андрій Кобалія. «Вони просто, як конвеєр, відправляють на м'ясо людей, які гинуть здебільшого», - каже Кобалія. Настя Горпінченко та https://x.com/StankoNastya @StankoNastya поспілкувалися з військовослужбовцями трьох підрозділів, які тримають оборону від Красногорівки до Желанного, евакуаційними групами поліції «Білий Янгол» та волонтерами благодійного фонду «Схід SOS», які вивозять цивільних з міст і сіл, до яких суне фронт

https://www.slidstvo.info/warnews/u-nas-ne-vystachaie-liudey-utrymuvaty-pozytsii-front-rukhaietsia-na-pokrovsk/
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09.08.2024 10:34 Відповісти
" Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців"

18-річних призовників у бій кинуть?
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09.08.2024 10:36 Відповісти
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09.08.2024 10:51 Відповісти
то сиворотка шоб став людиною - не зміг
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09.08.2024 10:57 Відповісти
вважав, що ці біси мене вже нічим не здивують, але ні (читається разом) можуть.
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09.08.2024 12:10 Відповісти
Все не так просто,як здається на перший погляд.Касапи не настільки глупі,щоб не працювати над знищенням найкращої укр.бригади-львівської 80-ки,типу того,як загнали в пастку Азов в Маріуполі, тобто спочатку перекривають від осн.сил,в даному випадку,ділянку кордону,щоб відрізати шляхи відступу.Подальші події покажуть,як спрацював план козиря,тому що 80-та,це Львів,цим все сказано, навіть комбрига хочуть зняти,якщо вже не зняли.
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09.08.2024 10:56 Відповісти
По перше, в українській мові не існує слова "глупі", по друге - у "пастку" в Маріуполі "АЗОВ" загнали не рашисти, а зрада керівництва СБУ що дозволило рашистам спокійно зайти глибоко на територію України з Криму і таким чином оточити Маріуполь не кажучи вже про впертість Зеленського котрий не надавав дозволу на вивід з цього міста військ поки не стало пізно!!! Тож подумай краще "Lemberg" над своїми вкидами та згадай що наші хлопці на Курщині не в оточені і тому й зайшли на глибину у межах 20 км аби за потреби мати змогу відійти за потреби!
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09.08.2024 11:03 Відповісти
А ти вже з ранку обісцяний...
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09.08.2024 11:12 Відповісти
кацап ты такой же тупой как и твои кацапы которые колонами ехали на подмогу
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09.08.2024 12:23 Відповісти
подоляцький,ти щось трохи напутав
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09.08.2024 13:17 Відповісти
Як по мені то твердження "поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді" є безглуздим, бо не відповідає дійсності і подібне поєднання є майже в УСІХ моторизованих підрозділах ЗСУ і навіть для АЗОВа вже теж зняли заборону в оснащенні іноземною технікою наряду з вітчизняною. Тай невпевненість у тому що за танк - Т-64БВ або Т-80БВ вже каже про "високий професіоналізм" цих "експертів" з Forbes котрі неодноразово вкидали відверто неперевірену та брехливу інформацію. Тож опиратися на їх думку не раджу, а сприймати її за факт аби щось аналізувати щось на його грунті може бути хибним! Тож краще почекати інформацію із більш проінформованих та освітчених у військових питаннях джерел!!!
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09.08.2024 10:58 Відповісти
По перше,касапи можуть бути глупі,або не глупі,хоч в укр.мові не існує слова "глупі".

По друге,в пастку Азов загнали не сбу окремо,не рашисти окремо,а в комплексі згідно "оману".

По третє,це не особисті вкиди,а ефір тріщить подібними пересторогами.

По четверте,буде добре,якщо вспіють повернутись скоріше,аніж касапи наглухо перекриють ділянку.

І останнє,який результат
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09.08.2024 11:34 Відповісти
важкий трафунок та борошна лінгвістики: наряду Водночас, заразом, саме тоді і разом з тим, у той же час...
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09.08.2024 12:16 Відповісти
Текст,як у зе,коли говорить без записаного аркуша.Можна лише догадатись,що хоче сказати він.
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09.08.2024 17:57 Відповісти
цікаво, що пару тижнів тому зняли командира цієї бригади й на його захист виступили бійці подейкували, що він відмовлявся виконувати надто самовбивчі накази командуання. цікаво, це якось з цією вилазкою пов'язано ?
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09.08.2024 10:58 Відповісти
Не факт що Forbes правий у своїх припущеннях, а тому якісь висновки та припущення на основі хибних вихідних даних теж будуть хибними!
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09.08.2024 11:07 Відповісти
Це так не працює, і іноді на припущеннях здобувають вірні висновки і навпаки, теж не гарантія.
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09.08.2024 14:31 Відповісти
Форбс просто транслює свої фантазії, бо побачив в одному кадрі, невідомо звідки взятому, страйкер та т-64б.

Почекайте декілька днів - речники ЗСУ самі все скажуть - хто брав участь в тому рейді.
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09.08.2024 17:23 Відповісти
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09.08.2024 11:07 Відповісти
Принаймні кількість трупів у машинах що зранку приїхали збирати загиблих просто зашкалює. Удар по колоні був дуже ефективним!
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09.08.2024 11:09 Відповісти
щас спою - остання путь остання путь........
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09.08.2024 11:13 Відповісти
Я в шоці . Кацапська розвідка і та мабуть достеменно не знає - хто там і шо , а якесь сране хайпожерське форбс знає - ВСЕ !!

А американським журнашлюхам відоме таке поняття як - деза , і що це може бути саме вона ? А їм не спадало на думку що - якщо навіть всю техніку обмалювати написами 80 дшб , то це ще не значить що вона і дійсно належить 80 дшб . !?

І взагалі - від дурнуватих версій західної преси що до подій в Україні - вже в очах рябить . То НЙТамс якусь х.ню городить , то Вашінгтон пост , то інстітут вайни , то ще якась зараза . пц !
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09.08.2024 11:12 Відповісти
Хайпожерський форбс насправді працює по засрашинським методичкам.

Зараз він розказує, що Суджу захоплювали якісь найкращі українські супермени на американських страйкерах.

А завтра ці ж журнашлюхи, коли цілі рейду будуть виконані і хлопці повернуться, будуть розказувати, що засрашинці розгромили найкращі частини ЗСУ, Україна отримала поразку, нахуха взагалі було дертися на курщину....

Особисто я впевнений, що ВЖЕ виконані всі первинні задачі рейду. І зараз хлопці, як на навчаннях, витискають з ситуації 500й відсоток від первинних задач. А може вже і 1000й. Тобто зроблено в 10 раз більше, ніж сподівались при первинному плануванні.

PS: це теж не дуже добре - бо переоцінили супротивника при плануванні. І є ризик, що не відчують моменту, коли "все, пора закінчувати".
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09.08.2024 17:20 Відповісти
🙄8000 бандерівців завезуть вночі на Курщину

Будуть питати «чому не державною».

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09.08.2024 11:18 Відповісти
Почему Forbes знает больше чем украинцы и трындит об етом на весь мир? Зато 8 лет ни Forbes ни другие кондомы в упор не видели разийских войск ни в крыму ни на дамбасе а расказывали нам о каких то зеленых челавечкав и апалченцев нашедших танки в шахтах
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09.08.2024 11:22 Відповісти
на то оно Forbes ,у них внештатные сотрудники в ЦРУ
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09.08.2024 11:28 Відповісти
форбс ни хрена не знает это кацапская помойка которая делает вбросы по кремелвским методичкам
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09.08.2024 12:26 Відповісти
Дрон СБУ попал еще в один российский вертолет в "Курской народной республике" - источник
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09.08.2024 11:34 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1821815989744373928 Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами
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09.08.2024 11:37 Відповісти
Найкращи сейчас в Часике и других местах каждый день отбивают навалу орков.
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09.08.2024 11:47 Відповісти
Как бы они там не перли,но резервы все равно прийдется на днях перебразывать под Курск и так ватное быдло паниковать начинает.
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09.08.2024 11:54 Відповісти
А як же русский легіон..ошьол в небитіє?
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09.08.2024 12:14 Відповісти
Класно!

Щодня руцкі просуваються в глиб України, замість того щоб їх зупинити, що ми робимо? Комусь із загиблих/поранених бійців ЗСУ потрібен той курвськ? Україна вже всьо, звільнена? Вони за курвськ пішли воювати?
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09.08.2024 13:24 Відповісти
ваня, розлогинься
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09.08.2024 14:08 Відповісти
Ну все, пішло скавчання. Виявляється, на ту Суджу напали просто кіборги якісь, космічні піхотинці і взагалі сардаукари, які прелетіли прямо з Салуса Секундуса. Корошили біднесеньких хлопчиків строковиків (тільки вчора з учєбки) з гаусс-гармат та BFG-9000...
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09.08.2024 17:13 Відповісти
дивно як зе пів року не триндів всюди про атаку курська
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10.08.2024 02:43 Відповісти
 
 