УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини
5 956 52

У Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі"

ООН

В ООН не можуть підтвердити жодної інформації, яку подають ЗМІ, стосовно подій у Курській області РФ.

Про це сказав журналістам у четвер заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає представників у цьому районі, тому ми не можемо підтвердити повідомлення", - сказав він, зауваживши, що "всі задіяні сторони мають діяти відповідально й забезпечувати захист цивільного населення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль наказав пропагандистським медіа порівнювати події в Курській області з Курською битвою, - росЗМІ

"Нам потрібно більше інформації про те, що відбувається, щоб точно зрозуміти, у чому полягає характер конфлікту в Курській області", - зазначив Гак, додавши, що в ООН спробують отримати більше інформації про ці події.

За словами Гака, такі інциденти "підвищують ризик тривожної ескалації кризи".

На прохання власкора Укрінформу уточнити, якої ескалації в ООН остерігаються, - "невже Росія розпочне війну проти України?" - заступник речника зазначив: "Ми хочемо переконатися, що у всіх діях, до яких сторони вдаються на місцях, вони намагаються уникати всього, що може призвести до розширення самої кризи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Франції: Наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх

Гак також наголосив на необхідності "врегулювання кризи на основі Статуту та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН".

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Автор: 

ООН (3340) Курськ (1086)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
менше знаєш - краще спиш
показати весь коментар
08.08.2024 21:51
+18
Курська народна республіка має стати членом ООН.

показати весь коментар
08.08.2024 21:53
+15
От і добре.

Кацапи самі здихалися будь-яких міднародних спостерігачів.
показати весь коментар
08.08.2024 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
менше знаєш - краще спиш
показати весь коментар
08.08.2024 21:51 Відповісти
А що там сталось.? Як авторитетно заявляв пуйло " Все йде строго по плану, все строго по графіку Генштабу ЗСУ"
показати весь коментар
08.08.2024 21:58 Відповісти
немає ?

і НЄ надо !

.
показати весь коментар
08.08.2024 21:59 Відповісти
попереду по графіку у нього Курская бітва

всьо єщьо впєрєді - укронаццісти тільки взяли Сунжу
показати весь коментар
08.08.2024 22:01 Відповісти
Запускайте Гуттиеру на розведку
показати весь коментар
08.08.2024 22:20 Відповісти
Нєбєнзю на розвідку.
показати весь коментар
08.08.2024 22:30 Відповісти
От і добре.

Кацапи самі здихалися будь-яких міднародних спостерігачів.
показати весь коментар
08.08.2024 21:52 Відповісти
ООН за "условний Воронєж" НЕ відповідає
показати весь коментар
08.08.2024 22:40 Відповісти
іпіться самі з тим "условним Воронєжом"
показати весь коментар
08.08.2024 22:42 Відповісти
Курська народна республіка має стати членом ООН.

показати весь коментар
08.08.2024 21:53 Відповісти
А Україна - замість рашки стати членом Радбезу ООН
показати весь коментар
08.08.2024 21:56 Відповісти
і КНР також !

замість нєнастоящєй КНР
показати весь коментар
08.08.2024 22:03 Відповісти
А де в вас є представники? - в штабі ООН
показати весь коментар
08.08.2024 21:53 Відповісти
ООН мертва організація 💀
показати весь коментар
08.08.2024 21:54 Відповісти
ООН - організація об'єднаних нікчем
показати весь коментар
08.08.2024 21:57 Відповісти
Организация Озабоченных Наций.
показати весь коментар
09.08.2024 09:19 Відповісти
То, генсеку гуттеріш, ззіж бургера, і вислови slight concern.
показати весь коментар
08.08.2024 21:56 Відповісти
Генсеку ООН лікар наказав більше спати.
показати весь коментар
08.08.2024 23:15 Відповісти
А Небензя їм не сказав, що туареги напали на Курську республіку?
показати весь коментар
08.08.2024 21:59 Відповісти
хотів, але вчасно заткнув пельку, бо напад туарегів на КНР не зрозумів би сі
показати весь коментар
08.08.2024 22:05 Відповісти
Для защиты государственной границы на Курск были сброшены немощь Алексея Навального с шариками
показати весь коментар
08.08.2024 22:05 Відповісти
Оон ...де воно знаходиться ...біля кремлівський каси
показати весь коментар
08.08.2024 22:06 Відповісти
"Відїбіться. Ми на планеті ООН".
показати весь коментар
08.08.2024 22:07 Відповісти
Да там хєрня - одна шоста з одною ¼ б'ется! ОооооН на боцв перемож.... еного ци ця?)
показати весь коментар
08.08.2024 22:54 Відповісти
Гуттереш в такий спосіб дає знати ху@лу,що йому не прийшла зарплата на карточку "МІР" за липень місяць
показати весь коментар
08.08.2024 22:10 Відповісти
невже рублями не ********?
показати весь коментар
08.08.2024 22:13 Відповісти
Швидше юанями.Китай ж обслуговує "МІР" і хитрожопий Ердоган також,частково,болотні туристи в Кемері і Бодрумі розраховуються карточкою "МІР"
показати весь коментар
08.08.2024 22:51 Відповісти
На Кубi двi грошовi одиницi Песо, одна для мiсцевого лохторату (нiчого не варта), iнша для розрахункiв з iмпортними "портнерами", конвертована.
показати весь коментар
08.08.2024 23:07 Відповісти
А Куба тут яким боком?
показати весь коментар
08.08.2024 23:58 Відповісти
Куба це - копiя Совка, у яких так намагаеться повернутись руша.
показати весь коментар
09.08.2024 00:03 Відповісти
Але i пивнiчну корею не забули, локальний чебур.нет та розстрiл за впн вже наступив у рашцi.
показати весь коментар
09.08.2024 00:06 Відповісти
I навiдь за мiсцеве песо нiчого купити не можно - усе по талонам для лохторату. Така собi экономiчна модель.
показати весь коментар
08.08.2024 23:10 Відповісти
Два чарівних слова для совкодрочера: талони і пайок.
показати весь коментар
08.08.2024 23:19 Відповісти
Черги забув. Навить по талонам не вистачае )) Талон на хлiб не намажешь. Треба ще змогти "отоварить" талон ))
показати весь коментар
08.08.2024 23:46 Відповісти
ну нет-так нет!)))
показати весь коментар
08.08.2024 22:15 Відповісти
****, вот это работа у чуваков..
показати весь коментар
08.08.2024 22:26 Відповісти
парятся и мнутся, мнутся и парятся - нєрвная работа
показати весь коментар
08.08.2024 22:45 Відповісти
КурНР приймайте в ООН, придурки!
показати весь коментар
08.08.2024 22:28 Відповісти
не КурНР, а КНР, для початку... і хто там має бути в Радбезі ?
показати весь коментар
08.08.2024 22:43 Відповісти
Третій рік радисти вбивають мирне населення України, а він за Курщину мову веде!
показати весь коментар
08.08.2024 22:40 Відповісти
организация тупая. но чувак прикольнул норм
показати весь коментар
08.08.2024 22:46 Відповісти
характер конфлікту в Курській області Джерело:

Та шо ж там неясного? Доблєсниє вайска КурНР освобождают свою ісконную зємлю от ********** окупантов. Там ще багато є чого звільнювати.

показати весь коментар
08.08.2024 23:19 Відповісти
по відсутності спостерігачів, московія блокувала постійно з 2014 року, направлення спостерігачів на Україно-московитський кордон, там де кордон України , по Луганській і Донецькій області, межує з кордоном московитських областей, тому й нема десь поблизу спостерігачів з ООН, щоб вони поїхали та подивились що ж там робиться на Україно московитському кордоні, в районі де Сумська область України, межує з Курською областю.

Україна не коментує що там відбувається, а московія "зацікавлена сторона" тому хто зна, може обманює московія про події які там відбуваються, тому напевно треба незалежні спостерігачі з ООН.

В зв'язку з тим, що без мандату ООН, офіційні спостерігачі з ООН, не можуть бути присутніми десь в статусі спостерігачів, то цікаво, чи запросить московія офіційно від ООН спостерігачів

(тобто московії, напевно необхідно скликати Раду Безпеки ООН

(щоб обговорити ситуацію яка склалась в районі, де Сумська область, межує з Курською областю, на засіданні Раді Безпеки ООН)

, та може по результату обговорень, напевно московії треба буде вийти з текстом резолюції, яка дозволятиме присутність спостерігачів ООН, у відповідному районі. )

, в район, де Сумська область, межує з Курською областю, а інакше, яким чином там можуть з'явитися спостерігачі ООН, відповідно яким інакше

(окрім як незалежні спостерігачі з ООН)

чином, ООН взнає незаангажовану інформацію про те що там відбувається ?
показати весь коментар
08.08.2024 23:30 Відповісти
Таке ООН мені нравиться,єйбогу)
показати весь коментар
09.08.2024 00:22 Відповісти
Ютуб в них вимкнули..от й буянять...шо там знать..
показати весь коментар
09.08.2024 01:07 Відповісти
ООН пустая организация, гребет зеленые, а толку-0
показати весь коментар
09.08.2024 01:09 Відповісти
Цих оонівських ДАРМОЇДІВ давно пора розігнати. Марш на біржу праці !!!
показати весь коментар
09.08.2024 01:55 Відповісти
Х....нічого португалу не повідомляло, тому Гутьєреш спокійний - х....справиться без нього.
показати весь коментар
09.08.2024 02:15 Відповісти
На блатному жаргоні це називається - "Генсек злиняв з базара."
показати весь коментар
09.08.2024 08:31 Відповісти
 
 