У Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі"

В ООН не можуть підтвердити жодної інформації, яку подають ЗМІ, стосовно подій у Курській області РФ.

Про це сказав журналістам у четвер заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає представників у цьому районі, тому ми не можемо підтвердити повідомлення", - сказав він, зауваживши, що "всі задіяні сторони мають діяти відповідально й забезпечувати захист цивільного населення".

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"Нам потрібно більше інформації про те, що відбувається, щоб точно зрозуміти, у чому полягає характер конфлікту в Курській області", - зазначив Гак, додавши, що в ООН спробують отримати більше інформації про ці події.

За словами Гака, такі інциденти "підвищують ризик тривожної ескалації кризи".

На прохання власкора Укрінформу уточнити, якої ескалації в ООН остерігаються, - "невже Росія розпочне війну проти України?" - заступник речника зазначив: "Ми хочемо переконатися, що у всіх діях, до яких сторони вдаються на місцях, вони намагаються уникати всього, що може призвести до розширення самої кризи".

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Гак також наголосив на необхідності "врегулювання кризи на основі Статуту та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН".

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".