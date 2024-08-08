Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа", - The Washington Post

Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" (Курська область РФ), розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

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На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає російський природний газ до Європи через Україну.