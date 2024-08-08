Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа", - The Washington Post
Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" (Курська область РФ), розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.
Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.
На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає російський природний газ до Європи через Україну.
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+39 Vik Tor #521724
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+33 ALEX SUROVV #593022
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+30 Ярослав Кийко
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стокгольмскі судді радісно потирають ручонки
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а так ви праві, в 2009 ми мріяти не могли, що будемо крутити російський вентиль
"Я твой дом вентиль крутил"
Курська АЕС розташована біля українського кордону та вважається "другим Чорнобилем" через застарілість і недоліки реакторів.Станція має два реактори в роботі, але її планують зняти з експлуатації. Замість неї росіяни хочуть побудувати нову станцію поблизу із ********* реакторами типу ВВЕР.Раніше були дані, що під час війни з Україною Росія використовувала Курську АЕС для зберігання ракет.Наразі АЕС працює в штатному режимі. Однак близьке розташування енергоблоків, які діють, до зони бойових дій може спричинити аварію, відповідальність за яку нестиме Росенергоатом.
https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913
Тим паче,що кацапи самі планували зупинити КАЕС-1, бо почали будувати Курську АЕС-2 з більш ********* реакторами типу ВВЕР. Це тип реакторів, які мають усі чинні українські атомні електростанції.
https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913 .
Восени 2022 року ГУР https://gur.gov.ua/content/rosiiski-viiska-vykorystovuiut-terytoriiu-kurskoi-aes-dlia-zberihannia-raketnoho-ozbroiennia.html повідомило про те, що Курська АЕС використовується для зберігання та обслуговування ракет, зокрема ракет до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня 2022 року помітили, що до ангарів "Курськатоменергоремонту" прибули цивільні вантажівки на іранських автомобільних номерах із невідомим вантажем.
6 серпня, після українського прориву кордону з Росією, ворожі телеграм-канали повідомили про вибухи в місті Курчатов, де розташована АЕС. Утім, пізніше з'явилися повідомлення, що Курська атомна електростанція працює в штатному режимі, а інформація про обстріл - нібито фейки. Однак потім з'явилися кілька відео, де все ж чутно вибухи.
https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913
Новиє "ліца" 🐸💩 наробили стільки боргів, що працювати доведеться всім і довго довго!!
Крим туркам, зерно хазарам, надра ефективним манегерам
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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
Можно тримати там прапори і малий гарнізон з мінтів-штрафників - як рашка буде КАБити туди то самій же гірше
ССО так відмотають лічільники, що ГазМяс буде в боргу років 70
вже мотають... для Стокгольмського суда, а заболтає суд бесподобна Лана Зеркаль !