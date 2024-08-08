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Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа", - The Washington Post

Газова станція

Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" (Курська область РФ), розташовану приблизно за п’ять миль всередині території Росії.

Про це на засадах анонімності повідомив The Washington Post радник президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Аналітики видання припускають, що Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Газпрому" знадобиться десятиліття, щоб оговтатися від втрати ринку ЄС, – FT

На четвер газ продовжував текти через Суджу, останню функціонуючу точку транспортування для трубопроводу, що постачає російський природний газ до Європи через Україну.

Автор: 

газопровід (1546) Курськ (1086) Суджа (45)


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Топ коментарі
+39
газ наш!
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08.08.2024 18:40
+33
Теперь мы будем продавать газ Европе?
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08.08.2024 18:42
+30
Відкрили нове родовище газу? Чудово! 😂
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08.08.2024 18:44
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газ наш!
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08.08.2024 18:40 Відповісти
перевіремо лічильники і з'ясується, що кацапи 30-ть років крали наш газ, отсасивая його з труб !

стокгольмскі судді радісно потирають ручонки
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08.08.2024 19:13 Відповісти
То маємо безкоштовний газ?
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08.08.2024 18:41 Відповісти
Вася ,ты за народ Украины не расписывался и свои влажные фантазии про смоктание писюнов на порнхабе выкладывай.
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08.08.2024 19:03 Відповісти
ті за транпартіровку газа в свою пустуюшую халупу в Україні мабудь з Германії платиш7 пособіє бежегнца позводяет?
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08.08.2024 19:55 Відповісти
Мав. Зараз може щось і крадуть, записуючи крадені об'єми на споживачів, але це копійки, порівняно із тим, що було до війни.
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08.08.2024 19:05 Відповісти
По 15 грн.
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08.08.2024 19:25 Відповісти
Теперь мы будем продавать газ Европе?
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08.08.2024 18:42 Відповісти
Замінувати, і можливо зняти личильники.
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08.08.2024 18:43 Відповісти
И медную проводку
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08.08.2024 18:45 Відповісти
🤔😁😂 Ось чому весь цей шухер- нашi пiшли на рашу за мiдною проводкою... Ги-ги....😁👍
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08.08.2024 19:19 Відповісти
Пусть стоят. Магниты к ним подобрать только
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08.08.2024 19:25 Відповісти
Повідомляють про контроль ЗСУ над селищами довкола Суджі з півночі (Княжескій, 1-й Княжескій, Заолєшенко), з півдня і сходу (Замостьє, Мірний, Мартиновка). Через що два батальйони рашистських військ потрапили в оточення.

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08.08.2024 18:43 Відповісти
О, темпы, да буба?
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08.08.2024 18:51 Відповісти
Два батальона кацапских попали в окружение двум нашим и вы верите в этот бред
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08.08.2024 19:09 Відповісти
Вашим - єто какім? Італьянцкім?
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08.08.2024 19:14 Відповісти
Ага, а как ты догадался?
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08.08.2024 19:22 Відповісти
брєд-нєбрєд, але рашисти z-"военкорьі" на своїх "Тєлєгах" самі це підтверджують:
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08.08.2024 19:22 Відповісти
А это бред?

https://www.facebook.com/reel/1552482915303591
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08.08.2024 21:57 Відповісти
ШІ-продукт нейромережі? Ги-ги. Смішно. Як https://www.youtube.com/watch?v=cmqIqx3wVcs оце .
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08.08.2024 23:16 Відповісти
А краще - https://x.com/i/status/1821615656514834456 оце .
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08.08.2024 23:49 Відповісти
Вот видишь, тут ты соображаешь, а там шож так?
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09.08.2024 01:05 Відповісти
Ха. Моє сприйняття цієї інфи - не в касу. Якщо це фейк, на чому ти так напооягаєш, то цікаво, чим ти поясниш повідомлення рашистського "военкора", який її поширив?
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09.08.2024 11:55 Відповісти
Интересная версия от Черновола -

https://www.youtube.com/watch?v=s3bup3Y23KA&t=628s
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10.08.2024 18:16 Відповісти
Це не версія, а бризкання жовтою слюною колишнього керівника виборчого штабу овоча. Того, хто в кинутому у свого шефа курячому яйці, від якого той наробив в шиани, побачив важку рельсову гайку з металевими кУльками.
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10.08.2024 23:48 Відповісти
Когда выйдем к мАцкве, с курском там все ясно?
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10.08.2024 23:55 Відповісти
Який же ти нетеплячий. Наперед сходи за сємками та попкорном. І ящик з пивом не забудь.
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11.08.2024 00:09 Відповісти
Открывайте полностью вентили закачиваем себе газу в хранилища по самую горловину чтобы на три зимы хватило
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08.08.2024 18:44 Відповісти
не мрій про це. не та влада на дворі
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08.08.2024 18:47 Відповісти
Ну хотя бы обменять американцам или европейцам в обмен на оружие в том числе тамагавки. ***** же всем обещает нашу землю в обмен на лояльность. Теперь мы дадим Европе дешовый газ и нефть
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08.08.2024 18:52 Відповісти
Не "ми" а туарегі! Вони в відпустках, заблукали . А Україна нє причастна
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08.08.2024 19:44 Відповісти
Відкрили нове родовище газу? Чудово! 😂
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08.08.2024 18:44 Відповісти
Фініш єнергоімперії ? В 2009 (коли нам вентиль крутили) це було б просто маривом.
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08.08.2024 18:45 Відповісти
ага, фініш. Вони нам - мінус четвертину країни, мінус 10 млн населення, економіку в жопу, енергетика там же, зруйнували інфраструктуру на 300 лярдів $ .

а так ви праві, в 2009 ми мріяти не могли, що будемо крутити російський вентиль
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08.08.2024 19:20 Відповісти
Как за горами Кавказскими говорят:

"Я твой дом вентиль крутил"
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08.08.2024 19:29 Відповісти
Кхм-кхм, а там не далеко і до Курської АЕС.

Курська АЕС розташована біля українського кордону та вважається "другим Чорнобилем" через застарілість і недоліки реакторів.Станція має два реактори в роботі, але її планують зняти з експлуатації. Замість неї росіяни хочуть побудувати нову станцію поблизу із ********* реакторами типу ВВЕР.Раніше були дані, що під час війни з Україною Росія використовувала Курську АЕС для зберігання ракет.Наразі АЕС працює в штатному режимі. Однак близьке розташування енергоблоків, які діють, до зони бойових дій може спричинити аварію, відповідальність за яку нестиме Росенергоатом.
https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913
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08.08.2024 18:46 Відповісти
Пропонуєте українських смертників туди в середину завести ? з квитком в одну сторону?
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08.08.2024 18:58 Відповісти
Я нікому і нічого не пропоную. А дані привів для того, що кацапи самі можуть шарахнуть по КАЕС , а п'яна манька захарова заявить, що укробєндєровци совєршілі страшноє прєстплєліє.

Тим паче,що кацапи самі планували зупинити КАЕС-1, бо почали будувати Курську АЕС-2 з більш ********* реакторами типу ВВЕР. Це тип реакторів, які мають усі чинні українські атомні електростанції.

https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913 .

Восени 2022 року ГУР https://gur.gov.ua/content/rosiiski-viiska-vykorystovuiut-terytoriiu-kurskoi-aes-dlia-zberihannia-raketnoho-ozbroiennia.html повідомило про те, що Курська АЕС використовується для зберігання та обслуговування ракет, зокрема ракет до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня 2022 року помітили, що до ангарів "Курськатоменергоремонту" прибули цивільні вантажівки на іранських автомобільних номерах із невідомим вантажем.

6 серпня, після українського прориву кордону з Росією, ворожі телеграм-канали повідомили про вибухи в місті Курчатов, де розташована АЕС. Утім, пізніше з'явилися повідомлення, що Курська атомна електростанція працює в штатному режимі, а інформація про обстріл - нібито фейки. Однак потім з'явилися кілька відео, де все ж чутно вибухи.

https://24tv.ua/kurska-aes-karta-vidstan-do-********-mozhe-vibuhnuti-shho-pro_n2613913
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08.08.2024 19:16 Відповісти
Почему вы об этом не спрашиваете патриотов требующих вернуть им ядерное оружие?
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08.08.2024 19:31 Відповісти
нахіба , достатньо знищити трансформатори на розподільчих станціях .
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08.08.2024 23:49 Відповісти
А сил хватит удержать это? Не туда Украина наносит удары - надо идти вглубь дома и забирать Мелитополь и Кириловку, чтобы я с семьёй мог поехать на море
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08.08.2024 18:47 Відповісти
А чё ты на цензора сидишь а не в ВСУ? У нас в 78 полку дшб,,герць,, есть вакансии .
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08.08.2024 19:06 Відповісти
Так а зачем идти в Курск, если своё не можем забрать? Не понимаю
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08.08.2024 20:02 Відповісти
Всмысле зачем в Курсе если своё не можем ? Так Курск же наш, исконно, вот ВСУ пробуют
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08.08.2024 20:17 Відповісти
иди ****** по минным полям,сначала блиндаж,прилеты кабов потом если повезет море.
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08.08.2024 19:17 Відповісти
Яке море
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08.08.2024 19:39 Відповісти
Яке море? Яка "сім'я"???

Новиє "ліца" 🐸💩 наробили стільки боргів, що працювати доведеться всім і довго довго!!

Крим туркам, зерно хазарам, надра ефективним манегерам
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08.08.2024 19:42 Відповісти
то гадючник а не "море", ще й сепарів там було як собак нерізаних
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09.08.2024 07:21 Відповісти
какой гадючник, там все за Украину были, есть и будут - они ждут нас!
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09.08.2024 20:24 Відповісти




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08.08.2024 18:52 Відповісти
Завозіть динаміту!!! Підірвати нахрен! Як вони нам все, гниди, нищать!
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08.08.2024 18:55 Відповісти
тут тонкий момент.. якщо Україна не буде більше постачати російський газ, то станція теж не потрібна і підривати її нема сенсу. А якщо буде постачати далі, то підривати єдину станцію якось не дуже.
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08.08.2024 22:44 Відповісти
постачати але собі 😁
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09.08.2024 07:22 Відповісти
Оце молодці, респект. Тепер головне утримати. Ще б курську АЕС віджати і можна мінятися на ЗАЕС.
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08.08.2024 19:05 Відповісти
Зробіть із неї Каховське водосховище...
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08.08.2024 19:07 Відповісти
В економічному плані, нічого не змінюється. Персонал як працював, так і буде працювати, газ як постачався, так поки, до кінця 24-го і буде.
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08.08.2024 19:09 Відповісти
хрін там не зміниться , тепер нам персоналу зарплату платити прийдеться ((
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08.08.2024 23:53 Відповісти
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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08.08.2024 19:19 Відповісти
Шикарно!!

Можно тримати там прапори і малий гарнізон з мінтів-штрафників - як рашка буде КАБити туди то самій же гірше
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08.08.2024 19:37 Відповісти
почти как в бриллиантовой руке у Гайдая-кацапы будите ******* отключим газ.СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!
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08.08.2024 19:32 Відповісти
Буде питання про референдум та націоналізацію газової станції
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08.08.2024 19:35 Відповісти
Шікарний план)))

ССО так відмотають лічільники, що ГазМяс буде в боргу років 70
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08.08.2024 19:34 Відповісти
шикардос....
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08.08.2024 19:52 Відповісти


вже мотають... для Стокгольмського суда, а заболтає суд бесподобна Лана Зеркаль !
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08.08.2024 20:00 Відповісти
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08.08.2024 19:42 Відповісти
І що далі ? На..уя та росподільча станція якщо труби і так йдуть по території України .
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08.08.2024 19:53 Відповісти
Відкривайте кранік на повну. Скоро зима, треба заповнити наші газосховища.
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08.08.2024 22:44 Відповісти
Ну написали б у дужках, що п'ять миль це 8 кілометрів.
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09.08.2024 07:09 Відповісти
ЗСУ просуваються також вздовж магістрального газо-трубопроводу, використовуючи його в якості прикриття. Це убезпечує від ворожих атак з повітря авіацією супротивника, адже пітьма не стане атакувати свої ж газопроводи і газовимірювальні станції.
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09.08.2024 09:47 Відповісти
Суджа це етнічно українське місто, і перша столиця Української маріонеткової радянської народної республіки- Так, не Харків, а саме Суджа. Потім її перенесли в Бєлгород, і тільки потім в Харків, коли імпотентна Центральна Рада задивлялась в очі Троцького в пошуках миру і не віддавала наказу військам УНР в Харкові оборонятись, внаслідок чого більшовики яких була меншість захопили гараж броньовиків і казарми української залоги міста.
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09.08.2024 15:40 Відповісти
 
 