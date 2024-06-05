"Газпрому" знадобиться десятиліття, щоб оговтатися від втрати ринку ЄС, – FT

Російський "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом десяти років.

Про це йдеться у звіті, підготованому на замовлення керівництва російського газового монополіста, пише Financial Times.

Згідно із документом, експорт газу російським "Газпромом" до Європи становитиме в середньому 50-75 млрд кубометрів на рік до 2035 року, що ледве сягає третини обсягів, які постачалися на європейський ринок до вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

"Газпром" сподівається, що новий трубопровід "Сила Сибіру 2" до Китаю може допомогти компенсувати втрачені обсяги європейського експорту, проте його потужність становитиме лише 50 млрд кубометрів на рік, а ціни в країні набагато нижчі, ніж у Європі, йдеться у звіті. При цьому Росії досі не вдається досягти угоди з Киатаєм про будівництво нового газогону.

FT називає нове дослідження одним із найвідвертіших підтверджень того, як західні санкції, запроваджені у відповідь на війну Володимира Путіна, завдали шкоди "Газпрому" та російському енергетичному сектору в цілому.

"Це жахливо... "Газпром" у глухому куті, і вони це добре усвідомлюють", – прокоментувала дослідження старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні Еліна Рибакова.

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Як повідомлялося, російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.