Акції російського "Газпрому" обвалилися до мінімуму за два роки. Компанія припинила платити дивіденди

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.

У четвер акції російського газового монополіста дешевшають на 3,9% – до 135,29 рубля за штуку, пише "Коммерсант".

Обвал вартості акцій "Газпрому" спричинили рекомендації уряду Росії не виплачувати дивіденди за 2023 рік. З початку тижня вони подешевшали вже на 12,8%.

Засідання ради директорів "Газпрому" щодо виплати дивідендів заплановане на сьогодні, 23 травня.

З 2019 року дивідендна політика компанії передбачала виплату акціонерам 50% від скоригованого чистого прибутку за міжнародними стандартами звітності.

Компанія виплачувала дивіденди з 1998 до 2021 року. У 2023 році "Газпром" не виплатив фінальні дивіденди за підсумками 2022 року, оскільки акціонери отримали проміжні дивіденди за перше півріччя 2022 року, а в другому півріччі компанія стала збитковою.

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Як повідомлялося, російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.