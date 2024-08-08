Міноборони Франції: Наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх
У Міністерстві оборони Франції прокоментували події у Курській області РФ, розповідаючи про них як операцію України з початковим успіхом.
Коротке зведення на цю тему опублікували надвечір 8 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Міноборони Франції стверджує, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.
"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді.
Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.
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2023: Россия-вторая армия в Украине.
2024: Россия-вторая армия в России.
І не важливо, скільки там км захопили, скільки протримаємося, що контролюємо, ...
А важливо реакція Рашки та реакція Заходу:
Рашка буде змушена обороняти ВЕСЬ кордон (і навіть в Белорусії щось робити). А Захід змушен висловлювати свої позицію та визначатися о "шляхах закінчення війни" більш конкретно та більш позитивно.
ЗСУ повітряними ударами по рашці (старим територіям) та по сакрально-скрепному Криму, а тепер відвертою сухопутною інтервенцією в рашку витерли всі "красні лінії" і показали:
рашку можно и даже нужно БИТЬ !
а окупована укропами Курщина нє будєть жать ?
не знаю, хто придумав цю многоходовочку, але якщо ми підвісимо буйла за окуповані нами "старі території", кацапи йому цього НЕ простять !
"Хлоці, тільки не всі одразу !"
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
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ги-ги...
"488 мотострелковый полк РФ,который должен был развернуться для обороны в районе севернее Суджи был рассеян на марше в районе населенного пункта Анастасьевка. Это чуть больше 30 км до Курской АЭС. Полковник Владимир Корало(командир) на связь не выходит."