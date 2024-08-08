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Міноборони Франції: Наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх

Війна в Україні

У Міністерстві оборони Франції прокоментували події у Курській області РФ, розповідаючи про них як операцію України з початковим успіхом.

Коротке зведення на цю тему опублікували надвечір 8 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Міноборони Франції стверджує, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО

"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді.

Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Автор: 

Франція (3048) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+28
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08.08.2024 20:10
+26
2022: Россия- вторая армия в мире.
2023: Россия-вторая армия в Украине.
2024: Россия-вторая армия в России.
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08.08.2024 20:16
+13
Так,все залежить від подальших дій і успіхів ЗСУ. До атомної треба дойти,бережи Вас Бог!
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08.08.2024 20:13
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08.08.2024 20:10 Відповісти
Шоб цеи початковии успіх мав продовження - ви б Скальпів підкинули - замість слів
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08.08.2024 20:10 Відповісти
скальпи трохі є, але вони на цю операцію не впливають, поки що салівони не дозволять по Халіно хєрачить західною зброєю.
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08.08.2024 20:53 Відповісти
Скальпи це так для прикладу - шоб французів відмітити - та нам все потрібно - від снарядів до патронів -- зброя - життя наших хлопців
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08.08.2024 21:00 Відповісти
в першу чергу потрібно щоб над суджанським районом не літала кацапська штурмова авіація, А для цього Халіно, Балтімор і Шайковка повинні вигладати як Морозовськ. А для цього треба хєрачить по АБ ракетами, а не дивитись на них як на красівоє.
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08.08.2024 21:46 Відповісти
Надіюсь наші Стінгери взяли
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08.08.2024 21:50 Відповісти
Так,все залежить від подальших дій і успіхів ЗСУ. До атомної треба дойти,бережи Вас Бог!
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08.08.2024 20:13 Відповісти
2022: Россия- вторая армия в мире.
2023: Россия-вторая армия в Украине.
2024: Россия-вторая армия в России.
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08.08.2024 20:16 Відповісти
Це не "початковий успіх", це ПРЕЦЕНДЕНТ!

І не важливо, скільки там км захопили, скільки протримаємося, що контролюємо, ...

А важливо реакція Рашки та реакція Заходу:

Рашка буде змушена обороняти ВЕСЬ кордон (і навіть в Белорусії щось робити). А Захід змушен висловлювати свої позицію та визначатися о "шляхах закінчення війни" більш конкретно та більш позитивно.
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08.08.2024 20:17 Відповісти
+ 100 !

ЗСУ повітряними ударами по рашці (старим територіям) та по сакрально-скрепному Криму, а тепер відвертою сухопутною інтервенцією в рашку витерли всі "красні лінії" і показали:

рашку можно и даже нужно БИТЬ !
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08.08.2024 22:32 Відповісти
ну так що, таваріщі дарагіє Путька і Сі, зупиняємо вогонь по ******** лінії розмежування на десятиліття ?

а окупована укропами Курщина нє будєть жать ?

не знаю, хто придумав цю многоходовочку, але якщо ми підвісимо буйла за окуповані нами "старі території", кацапи йому цього НЕ простять !
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08.08.2024 22:36 Відповісти
Воронеж вже взялi?
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08.08.2024 20:24 Відповісти
Ніт! Бо Воронєж треба бомбити!

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08.08.2024 20:32 Відповісти
Краще Курчятов!
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08.08.2024 20:39 Відповісти
Кому краще? Чим краще?
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08.08.2024 20:42 Відповісти
Курчатов вже й так на ладан дихає. АЕС - ровесниця і копія Чорнобиля.
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08.08.2024 20:44 Відповісти
не зовсім. Реакторів РБМК-1000 там залиилось тільки на двох чергах, а на двох інших працюють вже ВВЕР, і ще дві черги будуються.
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08.08.2024 21:08 Відповісти
І одного достатньо.
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08.08.2024 21:32 Відповісти
якщо робити дурні експерименти, то так. Можно і скороваркою самовбитись.
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08.08.2024 21:36 Відповісти
Але ж не ЗСУ , а московитам .
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08.08.2024 20:48 Відповісти
Лаптям на то-во насрати.
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09.08.2024 19:58 Відповісти
Агааа...ось де ти! Піймався? Здоров будь!
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09.08.2024 09:46 Відповісти
Вітаю, друже. Як ся маєш?

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09.08.2024 19:51 Відповісти
Та норм, аби не гірше
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09.08.2024 19:53 Відповісти
Ну то Богу дякувати! (Бо завше є куди, щоб гірше).
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09.08.2024 20:00 Відповісти
Воронеж вже взялi?

"Хлоці, тільки не всі одразу !"
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08.08.2024 22:37 Відповісти
Зато Курiли взялi.
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08.08.2024 22:41 Відповісти
Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png
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08.08.2024 20:39 Відповісти
там 8 бригад нужно кинуть, по 3 000 человек. те, которые готовили для наступления на юг летом 2023 года, но наступление тогда было приостановлено.
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08.08.2024 20:40 Відповісти
Тому і успішна операція. Бо нікому про неї не говорили
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08.08.2024 20:43 Відповісти
Подумалось, буданов так добре говорив про атаку на Кримський, туди ППО зтягнули, а ЗСУ на Косу зайшли, може такий балабол як знахідка. А відносно Курськ, то забагато різної інформації. 300 хлопців на танках це не так уже і мало.
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08.08.2024 20:47 Відповісти
300 хлопців на танках ?

ги-ги...
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08.08.2024 22:26 Відповісти
https://x.com/i/status/1821572631960977649 нелякані суджанські аборигени
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08.08.2024 20:54 Відповісти
Таке тривожне повідомлення з пітьми:

"488 мотострелковый полк РФ,который должен был развернуться для обороны в районе севернее Суджи был рассеян на марше в районе населенного пункта Анастасьевка. Это чуть больше 30 км до Курской АЭС. Полковник Владимир Корало(командир) на связь не выходит."
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08.08.2024 21:10 Відповісти
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08.08.2024 21:12 Відповісти
нє спокойно за ядєрні обьєкти на рашці
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08.08.2024 22:27 Відповісти
Ескалація? Побоювання? Стурбованість? Звісно західним політиканам та псевдоаналітикам вигідніше щоб українці роками сиділи в глухій обороні на власній території і тим самим ціною власного життя послаблювали засрашку.
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11.08.2024 10:51 Відповісти
 
 