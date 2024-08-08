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Новини Відео Війна
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Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто мешканець міста Суджа на Курщині розповідає про обстановку у місті та нецензурно лається на адресу російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за слова росіянина, саме російські військові завдали значної шкоди місту. Обстріли припинилися, лише після того коли підрозділи РФ відійшли у напрямку Курська.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3799) Курськ (1108) Суджа (45)


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Топ коментарі
+37
Снимите еще как кацапы выходят ид домов с короваями и украинскими флагами и радостно встречают украинскую освободительную армию и плюют в портреты *****
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08.08.2024 18:49
+33
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08.08.2024 18:50
+32
кандідат в РДК? мабудь да
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08.08.2024 18:49
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08.08.2024 18:46 Відповісти
кандідат в РДК? мабудь да
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08.08.2024 18:49 Відповісти
УДК
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08.08.2024 19:29 Відповісти
Мер Суджи Сумскої області...
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08.08.2024 19:41 Відповісти
А цвета кепочки у него уже правильные !!!

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08.08.2024 22:50 Відповісти
Але цікаво читати коменти маминих сцикунів черешень, сцтк підар аси але ЗСУ молодці .. потрібно тіснити ворога, але диванні обісрані тявкалки нєраждєнр для вайни...
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08.08.2024 18:49 Відповісти
Это те, кто спамит во всех чатах и стебеться с русни громче всех. Хотя сами к этому отношения имеют как зеля к границам 91. Если уже ухыляшься то имей хоть совесть не вякать везде😁
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08.08.2024 19:22 Відповісти
Десь гигикнув палковнік Арєстовіч. Так, всі, хто не в армії - повинні вигляди мати ліхой та придуркуватий
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08.08.2024 19:46 Відповісти
Ты даже не понял чтотя написал, тебе даже вид не нужно делать
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08.08.2024 20:06 Відповісти
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09.08.2024 00:44 Відповісти
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08.08.2024 18:49 Відповісти
Снимите еще как кацапы выходят ид домов с короваями и украинскими флагами и радостно встречают украинскую освободительную армию и плюют в портреты *****
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08.08.2024 18:49 Відповісти
The show must go on
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08.08.2024 20:06 Відповісти
Ну, по проценту нецензурщини та наголосі в слові "укрАінци" це вже звучить правдоподібно.
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08.08.2024 18:50 Відповісти
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08.08.2024 18:50 Відповісти
Очки у бабулі спи.ив, під лоха косе
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08.08.2024 18:53 Відповісти
Людяні (і під час служби в ЗСУ) українці дозволять "насєлєнію" виїхати, "рашистам" в тому числі, і тоді почнеться все - "гради", каби, ракети. Камня на камені від тої Сужі не залишиться...
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08.08.2024 18:53 Відповісти
Она уже пустая.
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08.08.2024 18:58 Відповісти
Від газокмпресорної станції теж (нічого не останеться).
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08.08.2024 18:59 Відповісти
Коли через це зупиниться транспорт газу до "союзної" Європи, то адназначьна винуваті будуть укрофошизди, принаймі так будуть верещати "замєрзающіє путінферштейни".
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08.08.2024 19:32 Відповісти
Тай що?
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08.08.2024 19:43 Відповісти
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08.08.2024 19:50 Відповісти
Кацапів вбивство свого населення не зупинить. Згадайте, як кацапи м. Грозний перетворили в купу битої цегли, а м. Грозному в 90-і проживало біля 70% так званих "русскіх". Чи в "Норд-Ості" із-за десятка чеченців, убили сотні масквічєй. Чи в Бєслані із-за десяка чеченців вбили сотні мирняка з них 186 дітей.
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08.08.2024 19:07 Відповісти
у кадир овців з'явились конкуренти - парашні воєнні підари )))
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08.08.2024 18:54 Відповісти
Це фьодор двінятін із "що?де?коли?" ???
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08.08.2024 18:55 Відповісти
Тебе точно разрешили такое говорить? Смотри, загудишь под панфары.
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08.08.2024 18:57 Відповісти
У Двінятіна голова-то поширєє будєт.
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08.08.2024 19:33 Відповісти
Щось мені підказує, що якби у ЗСУ були сили справді окупувати області паРаші, місцеве населення б дійсно зустрічало їх з квітами. Кацапи - генетичні раби, вони визнають тільки силу, це показав похід Прігожина.
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08.08.2024 19:01 Відповісти
ОБНОВЛЕНА КАРТА СТАНОМ НА 18-00
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08.08.2024 19:04 Відповісти
Це рофл. Стьоб тобто..

Автор Миша Губа - GoIT Global
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08.08.2024 19:05 Відповісти
Гімн України вже вивчив?
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08.08.2024 19:05 Відповісти
Ой,дурак))))
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08.08.2024 19:08 Відповісти
В кепке жовто-блакитной гуляет по Судже Понятно что это такой юмористический ролик
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08.08.2024 19:12 Відповісти
Ну, а раптом чувак вдягнув, щоб його часом наші не чіпали
Як ото чуваки в БНР писали на кришах своїх домівок - БНР ("бойці не розмєщени" - так вони пояснювали іншій русні) і вішали 2 полотна - жовте і синє, щоб вберегтись від ФПВ дронів, які шукали по БНРовських хатах, де там розташовані іранські інструктори

Для Суджан вже стає актуальним анекдот:

Кум каже куму:
- Начал учить украинский язык

-А зачем?

-Ну, вот будет коменданский час, остановит меня патруль, і спросит "Якого дідька ти тут вештаєшься, покидьок?" - а я и знать не буду, что ответить...
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08.08.2024 19:23 Відповісти
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08.08.2024 19:51 Відповісти
Він що серйозно ?
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08.08.2024 19:46 Відповісти
"Правильний" узький... Не хоче бути "хорошим руським"
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08.08.2024 19:47 Відповісти
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08.08.2024 20:02 Відповісти
хороший тролінг
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08.08.2024 20:04 Відповісти
По доброму давно було б пройтись по кацапськой теріторіїї, щоб падлюки горя хапнули і просвєтлєніє в мозгу з'явилось.
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08.08.2024 20:48 Відповісти
Це історичні землі України і там треба проводити українську агітацію і нагадувати що вони по крові українці і це дасть свої плоди!
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08.08.2024 21:05 Відповісти
Свободу Курскай Народний Республікє від Кремлівської Хунти Сталіністів - неоНациків!!!
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08.08.2024 21:21 Відповісти
Перше що відразу подумалося , що це наш чувак ,якому пофіг на можливі наслідки. Після того як він став майже зіркою інтернету , то ФСБ таке не прощає. Ще й в жовто-блакитній кепці. Але потім думка вже була така : матюкався як у них і можливо , що радує , що х...йло так багатьом надокучило , що і стриматися їм трудновато
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08.08.2024 22:03 Відповісти
Референдум будет?
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09.08.2024 00:04 Відповісти
Модные бородачи из клубов везде одинаковые.)
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09.08.2024 09:27 Відповісти
Тут сложно что-то добавить.
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09.08.2024 13:07 Відповісти
Це не Гарік Харламов часом на відео?
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09.08.2024 14:37 Відповісти
 
 