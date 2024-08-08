Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто мешканець міста Суджа на Курщині розповідає про обстановку у місті та нецензурно лається на адресу російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за слова росіянина, саме російські військові завдали значної шкоди місту. Обстріли припинилися, лише після того коли підрозділи РФ відійшли у напрямку Курська.
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Топ коментарі
+37 ALEX SUROVV #593022
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+33 Fish Man
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+32 Eduard Povolotsky #417134
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Автор Миша Губа - GoIT Global
Як ото чуваки в БНР писали на кришах своїх домівок - БНР ("бойці не розмєщени" - так вони пояснювали іншій русні) і вішали 2 полотна - жовте і синє, щоб вберегтись від ФПВ дронів, які шукали по БНРовських хатах, де там розташовані іранські інструктори
Для Суджан вже стає актуальним анекдот:
Кум каже куму:
- Начал учить украинский язык
-А зачем?
-Ну, вот будет коменданский час, остановит меня патруль, і спросит "Якого дідька ти тут вештаєшься, покидьок?" - а я и знать не буду, что ответить...