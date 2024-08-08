Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начебто мешканець міста Суджа на Курщині розповідає про обстановку у місті та нецензурно лається на адресу російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за слова росіянина, саме російські військові завдали значної шкоди місту. Обстріли припинилися, лише після того коли підрозділи РФ відійшли у напрямку Курська.

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