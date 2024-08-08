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Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начеб-то мешканець російського міста Суджа на Курщині розповідає про своє спілкування із військовими, що контролюють місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стверджує, що над міськрадою установлено український прапор, відзначає, що значних руйнувань місто не зазнало. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3799) Курськ (1108) Суджа (45)


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Топ коментарі
+36
Мало того, вони по селам ще досі на суржику балакають
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08.08.2024 09:29
+30
Рузький сєпаратист! Хе-хе!
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08.08.2024 09:21
+28
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08.08.2024 09:26
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Де неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. (c)
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08.08.2024 23:48 Відповісти
Ждун? Ждун.
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08.08.2024 13:06 Відповісти
схоже на фейк але мені подобається
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08.08.2024 13:10 Відповісти
Укропский флаг, ой блин, Украинский))). Вже і наголос правильно каже)
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08.08.2024 13:29 Відповісти
тю.. а що це ти чувак не на сво?? Чи в вас там своє сво?))
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08.08.2024 13:44 Відповісти
кацапи, на двухсотий трьохсотий рассчитайсь!! ))
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08.08.2024 13:47 Відповісти
Лучше только на двухсотый 😁
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08.08.2024 16:46 Відповісти
Блін.... Обіржака з цїєю кацапнею... Завжди знайдуть чим розвеселити в цей важкий час.
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08.08.2024 14:26 Відповісти
Этот заукраинец стал звездой интернета.
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08.08.2024 15:49 Відповісти
Повернення в рідну гавань
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08.08.2024 16:30 Відповісти
Але вчасно виправив "укропи" на "українці")очевидно завжив кроки для свого майбутнього))
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08.08.2024 19:17 Відповісти
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