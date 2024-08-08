Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому начеб-то мешканець російського міста Суджа на Курщині розповідає про своє спілкування із військовими, що контролюють місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стверджує, що над міськрадою установлено український прапор, відзначає, що значних руйнувань місто не зазнало.

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