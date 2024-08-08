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Новости Видео Война
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Житель Суджи после общения с военными в центре города: "Сказали учить гимн Украины и готовится к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой якобы житель российского города Суджа Курской области рассказывает о своем общении с военными, контролирующими город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин утверждает, что над горсоветом установлен украинский флаг, отмечает, что значительных разрушений город не претерпел.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Ночью в Курске гремели взрывы: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4044) Курск (1097) Суджа (45)


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Топ комментарии
+36
Мало того, вони по селам ще досі на суржику балакають
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08.08.2024 09:29
+30
Рузький сєпаратист! Хе-хе!
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08.08.2024 09:21
+28
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08.08.2024 09:26
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Де неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. (c)
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08.08.2024 23:48 Ответить
Ждун? Ждун.
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08.08.2024 13:06 Ответить
схоже на фейк але мені подобається
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08.08.2024 13:10 Ответить
Укропский флаг, ой блин, Украинский))). Вже і наголос правильно каже)
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08.08.2024 13:29 Ответить
тю.. а що це ти чувак не на сво?? Чи в вас там своє сво?))
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08.08.2024 13:44 Ответить
кацапи, на двухсотий трьохсотий рассчитайсь!! ))
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08.08.2024 13:47 Ответить
Лучше только на двухсотый 😁
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08.08.2024 16:46 Ответить
Блін.... Обіржака з цїєю кацапнею... Завжди знайдуть чим розвеселити в цей важкий час.
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08.08.2024 14:26 Ответить
Этот заукраинец стал звездой интернета.
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08.08.2024 15:49 Ответить
Повернення в рідну гавань
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08.08.2024 16:30 Ответить
Але вчасно виправив "укропи" на "українці")очевидно завжив кроки для свого майбутнього))
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08.08.2024 19:17 Ответить
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