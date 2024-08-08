Житель Суджи после общения с военными в центре города: "Сказали учить гимн Украины и готовится к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой якобы житель российского города Суджа Курской области рассказывает о своем общении с военными, контролирующими город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин утверждает, что над горсоветом установлен украинский флаг, отмечает, что значительных разрушений город не претерпел.
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