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Ночью в Курске гремели взрывы: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВИДЕО

Ночью жители российского Курска слышали взрывы и наблюдали за движением воздушных целей над территорией своего города.

Соответствующее видео распространяют местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

В ролике снято, как местные жители эмоционально обсуждают, что происходит в небе над ними и решают идти в укрытие.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает, что этой ночью и утром над территорией региона силами ПВО якобы сбито 6 украинских БПЛА и еще 5 ракет.

Также читайте: Украина имеет право защищаться от России. Помните, из этого региона россияне атакуют украинцев, - Белый дом

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Также читайте: Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Автор: 

ракеты (3569) россия (95515) Курск (1097)


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Топ комментарии
+26
уходите и на пуй и в кизду и в жопую и к епаной матери кацапскі тварини
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08.08.2024 08:39
+19
Теплові ловушки і перехід звукового бар'єру коли тікав від радару. Але обісоалися знатно. 50 відтінків слова "*****".
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08.08.2024 08:45
+18
важливо, чим все закінчиться.

або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
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08.08.2024 08:40
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З Піддубним якісь непонятки - я вже и свічку поставив
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08.08.2024 08:38 Ответить
ну, хіба що, коричневу. гладку, блискучу та смердючу.
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08.08.2024 08:49 Ответить
рашистські пабліки пишуть що воно поранене у лікарні...
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08.08.2024 08:50 Ответить
Шо вас так налякало? Лише по військовим цілям
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08.08.2024 11:12 Ответить
отже довго жити буде
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09.08.2024 02:38 Ответить
уходите и на пуй и в кизду и в жопую и к епаной матери кацапскі тварини
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08.08.2024 08:39 Ответить
важливо, чим все закінчиться.

або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
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08.08.2024 08:40 Ответить
Кацапи втратять багато орків.
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08.08.2024 08:45 Ответить
Те що ми не підемо далі це очевидно. У нас армія поки не в тому стані щоб швидко побудувати лінії оборони на російській території і закріпитись. На інших територіях вже 2 роки будуємо оборону і все ніяк. Ще пару днів покошмарять наші і зайдуть назад. А якщо не зайдуть то через 2 місяці буде бій за фортецю Шостка чи не дай Бог Суми
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08.08.2024 08:48 Ответить
бк та підмогу вже блокують з нашої сторони...
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08.08.2024 09:13 Ответить
Що значить блокують з нашої сторони? Типу завели туди і кинули?)
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08.08.2024 09:48 Ответить
Так.
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08.08.2024 09:57 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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08.08.2024 08:40 Ответить
можна висувати на Оскар у категорії *Документальний фільм"!
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08.08.2024 08:41 Ответить
Чудово! Хай тварюки кацапськи звикають.

В цю гру можна грати вдвох.
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08.08.2024 08:41 Ответить
Теплові ловушки і перехід звукового бар'єру коли тікав від радару. Але обісоалися знатно. 50 відтінків слова "*****".
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08.08.2024 08:45 Ответить
То москва бомбить КурНР. І взагалі то не ми, то якісь піксельні чоловічки.
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08.08.2024 08:45 Ответить
Та нє лажись, а садісь (на пляшечку)!!!!!!!
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08.08.2024 08:46 Ответить
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08.08.2024 08:48 Ответить
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08.08.2024 08:50 Ответить
Що, вже до краснодару наші підходять?
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08.08.2024 08:53 Ответить
Да, и х.... с вами!
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08.08.2024 12:16 Ответить
А в голосах чути радість від того, що сво, яке вони так підтримують, накінець то до них дійшло))))
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08.08.2024 08:53 Ответить
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08.08.2024 08:56 Ответить
Шапіто...
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08.08.2024 08:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SOcNaXGB_Uw
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08.08.2024 09:02 Ответить
Оце так:

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/97804
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08.08.2024 09:05 Ответить
Буба та єрмак піною сходять від люті, що військові таке у них під носом провернули.
БК та підмогу вже блокують...
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08.08.2024 09:15 Ответить
Тарасе! Ви зараз у Суджі!? Чи під Курськом!? Очевидно, що зе та єрмачина тварини, але ти теля біля цих тварин. І також очевидно, що дуже дурновате!!)))
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08.08.2024 11:01 Ответить
шматуванням кацапських пердаків....задоволений
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08.08.2024 09:20 Ответить
єлєй для вух
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08.08.2024 09:26 Ответить
По плану!
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08.08.2024 09:26 Ответить
"ложись на ***!" - сильно сказано
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08.08.2024 09:28 Ответить
Останні слова на відео, - "*****! інтернет пропал!"

Дійсно, якщо вже інтернету нема, - тоді повна кабзда.
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08.08.2024 09:42 Ответить
Велико и могуче ханто-мансийское наречие угро-финнского этноса!
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08.08.2024 10:01 Ответить
чуваки, невже вам не подобається під ракетами сидіти?? А ми так старалися!!
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08.08.2024 11:01 Ответить
ну шо кацапня обосрались?! и это только начало!
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08.08.2024 11:06 Ответить
Джентльмены, мне одному показалось, что денди Курська пошли не в подвал, а за рузьгим кораблем?
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08.08.2024 11:09 Ответить
Срочно необходимо убрать из нашего образования Пушкина,Лермонтова,Достоевского,толстого и т.д. ибо знакомство с этими "светилами" заканчивается вот таким текстом.В цивилизованном мире есть много нормальных писателей.
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08.08.2024 11:10 Ответить
ложись накуй или садись сразу на бутылку
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08.08.2024 11:19 Ответить
Це ж треба так сцяти теплових пасток
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08.08.2024 11:59 Ответить
В мире животных.
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08.08.2024 12:06 Ответить
"культурная нация" уродов для спилкування выкорыстовують тильки 3 слова...**...ть...на...х..й...пи...да..
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08.08.2024 13:13 Ответить
АААА ... ****, страшно бЛ*....
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08.08.2024 18:01 Ответить
У курчан всі штани у шоколаді

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09.08.2024 02:29 Ответить
 
 