Ночью в Курске гремели взрывы: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВИДЕО
Ночью жители российского Курска слышали взрывы и наблюдали за движением воздушных целей над территорией своего города.
Соответствующее видео распространяют местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
В ролике снято, как местные жители эмоционально обсуждают, что происходит в небе над ними и решают идти в укрытие.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает, что этой ночью и утром над территорией региона силами ПВО якобы сбито 6 украинских БПЛА и еще 5 ракет.
Ситуация в Курской области РФ
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
В цю гру можна грати вдвох.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/97804
БК та підмогу вже блокують...
Дійсно, якщо вже інтернету нема, - тоді повна кабзда.