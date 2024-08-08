Ночью в Курске гремели взрывы: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВИДЕО

Ночью жители российского Курска слышали взрывы и наблюдали за движением воздушных целей над территорией своего города.

Соответствующее видео распространяют местные телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

В ролике снято, как местные жители эмоционально обсуждают, что происходит в небе над ними и решают идти в укрытие.

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В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает, что этой ночью и утром над территорией региона силами ПВО якобы сбито 6 украинских БПЛА и еще 5 ракет.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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