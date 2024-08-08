РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12848 посетителей онлайн
Новости
12 325 51

Украина вправе защищаться от России. Помните, из этого региона россияне атакуют украинцев, - Белый дом

Карін Жан П’єр

США хотят больше узнать об операции в Курской области, но поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Она отказалась комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие, однако напомнила, что политика США относительно запрета ударов вне границы между Украиной и РФ остается неизменной.

При этом Жан Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.

"Надо помнить, что в этом регионе [Курской области - ред.] есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", - говорит чиновница.

Она заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока она защищается против российской агрессии.

"Мы будем продолжать это делать. А они (украинцы - ред.) будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РосСМИ стеврджують, что пропагандист Поддубный выжил и находится в больнице Курска

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Также читайте: Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Автор: 

США (26422) Жан-Пьер Карин (56) Курск (1075)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Мені сподобався бадьорий виляд пуйла на радбезі парашії. Наче облушперену сучку кинули у вигрібну яму.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:52
+13
*****,і перднути вже не можна щоб не оглядатися, а хто там що прокоментує.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:39
+13
В дупу того зеленського. Ви все ним міряєте? Це вже НАШ Ва-банк. Каци скоро під Дніпропетровською обл.будуть з таким розкладом.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****,і перднути вже не можна щоб не оглядатися, а хто там що прокоментує.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:39 Ответить
В Курской области много американской и европейской техники. Они обеспечивают это наступление. Игнорировать не получится.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:41 Ответить
5 бригад. Это ва-банк от Зеленского.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:04 Ответить
В дупу того зеленського. Ви все ним міряєте? Це вже НАШ Ва-банк. Каци скоро під Дніпропетровською обл.будуть з таким розкладом.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:18 Ответить
А мне понравилось как "президент миру" обвел всех вокруг пальца. Стратегическое мышление.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:34 Ответить
Немає, небуло і ніколи не буде в "преЗЕденту миру" стратигічного мислення! Це так званий "саміт миру" - повна маячня, мильна бульбашка з якою зедєрьмак носився по всьому світу!
показать весь комментарий
08.08.2024 15:55 Ответить
минимум год,полтора ,линии обороны будет по краматорск,славянск,константиновка-остальное имхо быстро сольеться нет смысла мелочевку или не выгодные н.п. в обороне держать
показать весь комментарий
08.08.2024 07:55 Ответить
То "чиясь" техніка американського та європейського походження. Така техніка використовується по всьому світу.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:28 Ответить
Ну от так і будемо казати, коли наступноно разу допомога припиниться.

Ми ж без неї легко обійдемося...
показать весь комментарий
08.08.2024 08:38 Ответить
Якщо продовжувати виконувати всі "поради партнерів", то нічого й не зміниться. Будемо продовжувати повільно здавати території ворогу. Тим більш що "партнери" начебто й не проти такого варіанту.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:30 Ответить
А де я казав, що це треба робити?

Не треба з голою сракою зухвало класти прутня на поради партнера, який цю сраку прикриває.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:39 Ответить
гайда хлопці з диванів до ЗСУ тут обісранки ваші коментарі нічого не змінять, а там підете на кремль!!
показать весь комментарий
08.08.2024 22:24 Ответить
А ти, обісранець, готовий хлопців з диванів на візку за собою возити? Вони тобі дуже допоможуть?
показать весь комментарий
09.08.2024 07:41 Ответить
В расєйській техниці повно американських чіпів, то американці підтримують московитську агресію?
показать весь комментарий
08.08.2024 07:33 Ответить
шкода, що не всі зрозуміли цей комент від Байдена (нагадаю, - його особистий прес-секретарка) як висновок, що, мовляв, ЗСУ ще не перетнуло "червоної лінії" в атаках по касапській території
показать весь комментарий
08.08.2024 09:35 Ответить
За рашиською ядерною доктриною, буйло мало б вже застосувати ЯО

чергове витирання рашиських красних ліній:

"рашку можно и нужно бить , на ее же территории"

це для доктрини НАТО
показать весь комментарий
08.08.2024 10:39 Ответить
ні, бо вони агресори, а ЯЗ-доктрина в них суто оборонна
показать весь комментарий
08.08.2024 12:17 Ответить
Мені сподобався бадьорий виляд пуйла на радбезі парашії. Наче облушперену сучку кинули у вигрібну яму.
показать весь комментарий
08.08.2024 06:52 Ответить
у нього завжди такий вигляд
показать весь комментарий
09.08.2024 02:42 Ответить
а хоч і не атакують , може просто захотіли, може ***..ло в голову і пішли кацапа пиз..ти
показать весь комментарий
08.08.2024 06:56 Ответить
Якщо б захопили курську атомну то було б кльово. Можна було б поторгуватися...
показать весь комментарий
08.08.2024 06:57 Ответить
Боюсь тільки, що нас би охрестили країною-терористом.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:01 Ответить
Окупація ЗАЄС. Це було сприйнято як адекватна спроба її звільнити.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:18 Ответить
Світ **нувся. Те, що кацам сходить з рук, нам не дозволять.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:20 Ответить
Світу не до нас, він за Ізраїль переживає.
показать весь комментарий
08.08.2024 07:37 Ответить
і нахіба вам це одноденне *******?
показать весь комментарий
08.08.2024 16:36 Ответить
і за негрів з лгбт
показать весь комментарий
09.08.2024 02:43 Ответить
Так вот о чем предостерегала русская сторона в разговоре с США между Остином и Белоусовым. Америку эти действия явно не воодушевляют,видя их бессмысленность и непредсказуемость последствий
показать весь комментарий
08.08.2024 07:42 Ответить
Командування знає що робить і навіщо. Ми теж, як виявилось, можемо впхатися на чужу територію. Потроху будемо розширювати межі і привчати світ до того що кацапів можна і потрібно дрючити всюди.
показать весь комментарий
08.08.2024 08:34 Ответить
Ни к чему хорошему это не приведет и только еще больше радикализирует и сплотит орчат которых больше в разных измерениях (люди/впк/деньги) . Это отчаянный рывок Зе генералиссимуса, на фоне каждодневной здачи наших сел. А вот после такого нашего шага уже многие леваки в ЕС и за океаном получат козырь для полного прекращения финансирования. Правда как показывает история именно перед переговорами идет максимальная эскалация и поднятие ставок.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:27 Ответить
Буйла добряче опустили - Акела промахнулся.

кацапи не українці, ніхто не буде сплачіваться - всім на всіх наплєвать
показать весь комментарий
08.08.2024 10:43 Ответить
Зойки кацапів нас мають хвилювати найменше - вони зробили все для того щоб ми їх ненавиділи вічно. Поколіннями. Ми маємо право на повну дегуманізацію кацапів - вони скоти в усіх сенсах. Ми позбавляємо їх права вважатися людьми ("расчеловечиваем").
показать весь комментарий
08.08.2024 11:50 Ответить
только ради 300 пленных стоило заходить,норм так обменник пополнился,жаль бородатые ********* они по хорошему курсу идут,оно и понятно их хрен поймаешь так по педалям дают чуть соперник чуть подвижнее столба или дерева
показать весь комментарий
08.08.2024 08:05 Ответить
Рвут когти, аж шуба заворачивается!
показать весь комментарий
08.08.2024 08:27 Ответить
Газокомпресорна станція в Суджі, по ній ніхто бити не буде! Електропідстанція яка йде на Бєлгород, всю белгородську обл можно обезточіти це тільки що вже всі знають, арсенал уже всє в Курській обл. А саме головне в ГШ Рф всі сидять ні іголках і ніхто не знаю що буде далі!! Ініциатіва перехвачєна!!!
показать весь комментарий
08.08.2024 19:18 Ответить
Зачем х-лу єтот спектакль?
показать весь комментарий
08.08.2024 10:49 Ответить
"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому.

Все, що треба знати про цю адміністрацію. "В межах здорового глузду"... Тобто стріляти по кацапським аеродромам в тилу це безумство. Ну-ну...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:16 Ответить
Отаке безумство два дні тому:







Це - Морозовск. Далі буде (можливо, і сьогодні вночі)
показать весь комментарий
08.08.2024 15:55 Ответить
Ну правильно. Тут вони мовчать, бо це нашими безпілотниками було завдано удар. Уявляю, що почалося б, якби ми використали хоч один атакамс.
показать весь комментарий
08.08.2024 18:08 Ответить
А ТЕПЕР СТИРАТИ ПОТРІБНО СВОЇ СЕЛА...
показать весь комментарий
08.08.2024 14:00 Ответить
Сама ця дискуссія чи може Україна бити ворога на його території по суті дебільна, так само як і ті хто її веде.
показать весь комментарий
08.08.2024 15:08 Ответить
*Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території рф, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер*

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив Фабер.
показать весь комментарий
08.08.2024 16:01 Ответить
"В межах здоровенного глузду".
показать весь комментарий
08.08.2024 16:37 Ответить
Коли Цахал вдічи брав Бейрут жодна падла його не звинувачувал в агресії . Бо по женевський конвенції будь яка країна має право захопити ту теріторію , з якої по неї летять бомби й ракети .

В 1982 році до Ізраїлю до контролю Лівану долучилися потім марін сілз й французкий іноземний легіон . Бо там крім обстрілів півночі Ізраїлю шов геноцид маронітів . Зазвичай в таких випадках сторона агрессорка у війні чепляється за "непропорційність" відповіді на агресію . Але це усе має тільки оцінково судження . Бо жодна міжнародна норма не встановлює й не може фізично встановити , що є пропорційним , а що ні .

Московити можуть зара волати , що через цей прорив в них збільшилася кількість постраждалого мирного населення в 100 разів . Й це буде правдою . Але істина в у тому , що українці заздалагідь навіть примушує мирних громадян до евакуації - особливо дітей , а ці виродки водять й досі екскурсії в ті частини , з яких вони бьют по Харківщині . Й це при тому, що московія мая кілька миліонів кв. км в глиб , що абсолютно відділити мирних громадян від війських частин по яких під час війни має право лупити Україна , навіть знаючи , що зара там екскурсія зі школи .
показать весь комментарий
08.08.2024 18:12 Ответить
Я міркую так, що КС Суджа, якщо ЗСУ не будуть фраерами, повинні підірвати. Усі труби з "лінійної частини" до кордону України вирити та знищити. Бо підірвати Каховську орки посміли. Щодня знищувати якусь підстанцію вони можуть. А тут буде зрив контракту з Угорщиною чи Словаччиною. Будь - який суд у Стокгольмі за цей зрив покарає московію , бо вона вторглася у 2022 році , вона анексувала частину України . Так само як із сівбою, потоками. Ось уже 2 роки вони не працюють, а московити навіть не намагаються сходити в Стокгольм, бо там їм нічого хорошого не світить, тільки їхній позов їм же зроблять боляче.
показать весь комментарий
08.08.2024 20:00 Ответить
Сполучені Штати зобов'язані надати всю необхідну українській армії зброю.
показать весь комментарий
08.08.2024 22:28 Ответить
Поки Бідон зайнятий Іраном, а Харріс виборами Україна правильно використала момент для атаки на рашу. Одну річ тільки забули - відправити адміністрацію Білого дому на х*
показать весь комментарий
09.08.2024 08:16 Ответить
 
 