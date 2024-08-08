Украина вправе защищаться от России. Помните, из этого региона россияне атакуют украинцев, - Белый дом
США хотят больше узнать об операции в Курской области, но поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.
Она отказалась комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие, однако напомнила, что политика США относительно запрета ударов вне границы между Украиной и РФ остается неизменной.
При этом Жан Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.
"Надо помнить, что в этом регионе [Курской области - ред.] есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", - говорит чиновница.
Она заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока она защищается против российской агрессии.
"Мы будем продолжать это делать. А они (украинцы - ред.) будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Ситуация в Курской области РФ
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми ж без неї легко обійдемося...
Не треба з голою сракою зухвало класти прутня на поради партнера, який цю сраку прикриває.
чергове витирання рашиських красних ліній:
"рашку можно и нужно бить , на ее же территории"
це для доктрини НАТО
кацапи не українці, ніхто не буде сплачіваться - всім на всіх наплєвать
Все, що треба знати про цю адміністрацію. "В межах здорового глузду"... Тобто стріляти по кацапським аеродромам в тилу це безумство. Ну-ну...
Це - Морозовск. Далі буде (можливо, і сьогодні вночі)
"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив Фабер.
В 1982 році до Ізраїлю до контролю Лівану долучилися потім марін сілз й французкий іноземний легіон . Бо там крім обстрілів півночі Ізраїлю шов геноцид маронітів . Зазвичай в таких випадках сторона агрессорка у війні чепляється за "непропорційність" відповіді на агресію . Але це усе має тільки оцінково судження . Бо жодна міжнародна норма не встановлює й не може фізично встановити , що є пропорційним , а що ні .
Московити можуть зара волати , що через цей прорив в них збільшилася кількість постраждалого мирного населення в 100 разів . Й це буде правдою . Але істина в у тому , що українці заздалагідь навіть примушує мирних громадян до евакуації - особливо дітей , а ці виродки водять й досі екскурсії в ті частини , з яких вони бьют по Харківщині . Й це при тому, що московія мая кілька миліонів кв. км в глиб , що абсолютно відділити мирних громадян від війських частин по яких під час війни має право лупити Україна , навіть знаючи , що зара там екскурсія зі школи .