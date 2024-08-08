Украина вправе защищаться от России. Помните, из этого региона россияне атакуют украинцев, - Белый дом

США хотят больше узнать об операции в Курской области, но поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Она отказалась комментировать, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие, однако напомнила, что политика США относительно запрета ударов вне границы между Украиной и РФ остается неизменной.

При этом Жан Пьер подчеркнула, что Украина имеет право защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.

"Надо помнить, что в этом регионе [Курской области - ред.] есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", - говорит чиновница.

Она заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока она защищается против российской агрессии.

"Мы будем продолжать это делать. А они (украинцы - ред.) будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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