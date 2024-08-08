Україна має право захищатися від Росії. Пам’ятайте, з цього регіону росіяни атакують українців, - Білий дім
США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.
Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною.
При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.
"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця.
Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.
"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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Ми ж без неї легко обійдемося...
Не треба з голою сракою зухвало класти прутня на поради партнера, який цю сраку прикриває.
чергове витирання рашиських красних ліній:
"рашку можно и нужно бить , на ее же территории"
це для доктрини НАТО
кацапи не українці, ніхто не буде сплачіваться - всім на всіх наплєвать
Все, що треба знати про цю адміністрацію. "В межах здорового глузду"... Тобто стріляти по кацапським аеродромам в тилу це безумство. Ну-ну...
Це - Морозовск. Далі буде (можливо, і сьогодні вночі)
"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив Фабер.
В 1982 році до Ізраїлю до контролю Лівану долучилися потім марін сілз й французкий іноземний легіон . Бо там крім обстрілів півночі Ізраїлю шов геноцид маронітів . Зазвичай в таких випадках сторона агрессорка у війні чепляється за "непропорційність" відповіді на агресію . Але це усе має тільки оцінково судження . Бо жодна міжнародна норма не встановлює й не може фізично встановити , що є пропорційним , а що ні .
Московити можуть зара волати , що через цей прорив в них збільшилася кількість постраждалого мирного населення в 100 разів . Й це буде правдою . Але істина в у тому , що українці заздалагідь навіть примушує мирних громадян до евакуації - особливо дітей , а ці виродки водять й досі екскурсії в ті частини , з яких вони бьют по Харківщині . Й це при тому, що московія мая кілька миліонів кв. км в глиб , що абсолютно відділити мирних громадян від війських частин по яких під час війни має право лупити Україна , навіть знаючи , що зара там екскурсія зі школи .