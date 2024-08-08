Україна має право захищатися від Росії. Пам’ятайте, з цього регіону росіяни атакують українців, - Білий дім

США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.

Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною.

При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.

"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця.

Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.

"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.