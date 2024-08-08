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Новини
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Україна має право захищатися від Росії. Пам’ятайте, з цього регіону росіяни атакують українців, - Білий дім

Карін Жан П’єр

США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.

Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною.

При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.

"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця.

Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.

"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Автор: 

США (22525) Жан-П’єр Карін (69) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+17
Мені сподобався бадьорий виляд пуйла на радбезі парашії. Наче облушперену сучку кинули у вигрібну яму.
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08.08.2024 06:52
+13
*****,і перднути вже не можна щоб не оглядатися, а хто там що прокоментує.
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08.08.2024 06:39
+13
В дупу того зеленського. Ви все ним міряєте? Це вже НАШ Ва-банк. Каци скоро під Дніпропетровською обл.будуть з таким розкладом.
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08.08.2024 07:18
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*****,і перднути вже не можна щоб не оглядатися, а хто там що прокоментує.
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08.08.2024 06:39 Відповісти
В Курской области много американской и европейской техники. Они обеспечивают это наступление. Игнорировать не получится.
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08.08.2024 06:41 Відповісти
5 бригад. Это ва-банк от Зеленского.
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08.08.2024 07:04 Відповісти
В дупу того зеленського. Ви все ним міряєте? Це вже НАШ Ва-банк. Каци скоро під Дніпропетровською обл.будуть з таким розкладом.
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08.08.2024 07:18 Відповісти
А мне понравилось как "президент миру" обвел всех вокруг пальца. Стратегическое мышление.
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08.08.2024 07:34 Відповісти
Немає, небуло і ніколи не буде в "преЗЕденту миру" стратигічного мислення! Це так званий "саміт миру" - повна маячня, мильна бульбашка з якою зедєрьмак носився по всьому світу!
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08.08.2024 15:55 Відповісти
минимум год,полтора ,линии обороны будет по краматорск,славянск,константиновка-остальное имхо быстро сольеться нет смысла мелочевку или не выгодные н.п. в обороне держать
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08.08.2024 07:55 Відповісти
То "чиясь" техніка американського та європейського походження. Така техніка використовується по всьому світу.
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08.08.2024 07:28 Відповісти
Ну от так і будемо казати, коли наступноно разу допомога припиниться.

Ми ж без неї легко обійдемося...
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08.08.2024 08:38 Відповісти
Якщо продовжувати виконувати всі "поради партнерів", то нічого й не зміниться. Будемо продовжувати повільно здавати території ворогу. Тим більш що "партнери" начебто й не проти такого варіанту.
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08.08.2024 09:30 Відповісти
А де я казав, що це треба робити?

Не треба з голою сракою зухвало класти прутня на поради партнера, який цю сраку прикриває.
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08.08.2024 09:39 Відповісти
гайда хлопці з диванів до ЗСУ тут обісранки ваші коментарі нічого не змінять, а там підете на кремль!!
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08.08.2024 22:24 Відповісти
А ти, обісранець, готовий хлопців з диванів на візку за собою возити? Вони тобі дуже допоможуть?
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09.08.2024 07:41 Відповісти
В расєйській техниці повно американських чіпів, то американці підтримують московитську агресію?
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08.08.2024 07:33 Відповісти
шкода, що не всі зрозуміли цей комент від Байдена (нагадаю, - його особистий прес-секретарка) як висновок, що, мовляв, ЗСУ ще не перетнуло "червоної лінії" в атаках по касапській території
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08.08.2024 09:35 Відповісти
За рашиською ядерною доктриною, буйло мало б вже застосувати ЯО

чергове витирання рашиських красних ліній:

"рашку можно и нужно бить , на ее же территории"

це для доктрини НАТО
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08.08.2024 10:39 Відповісти
ні, бо вони агресори, а ЯЗ-доктрина в них суто оборонна
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08.08.2024 12:17 Відповісти
Мені сподобався бадьорий виляд пуйла на радбезі парашії. Наче облушперену сучку кинули у вигрібну яму.
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08.08.2024 06:52 Відповісти
у нього завжди такий вигляд
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09.08.2024 02:42 Відповісти
а хоч і не атакують , може просто захотіли, може ***..ло в голову і пішли кацапа пиз..ти
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08.08.2024 06:56 Відповісти
Якщо б захопили курську атомну то було б кльово. Можна було б поторгуватися...
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08.08.2024 06:57 Відповісти
Боюсь тільки, що нас би охрестили країною-терористом.
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08.08.2024 07:01 Відповісти
Окупація ЗАЄС. Це було сприйнято як адекватна спроба її звільнити.
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08.08.2024 07:18 Відповісти
Світ **нувся. Те, що кацам сходить з рук, нам не дозволять.
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08.08.2024 07:20 Відповісти
Світу не до нас, він за Ізраїль переживає.
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08.08.2024 07:37 Відповісти
і нахіба вам це одноденне *******?
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08.08.2024 16:36 Відповісти
і за негрів з лгбт
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09.08.2024 02:43 Відповісти
Так вот о чем предостерегала русская сторона в разговоре с США между Остином и Белоусовым. Америку эти действия явно не воодушевляют,видя их бессмысленность и непредсказуемость последствий
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08.08.2024 07:42 Відповісти
Командування знає що робить і навіщо. Ми теж, як виявилось, можемо впхатися на чужу територію. Потроху будемо розширювати межі і привчати світ до того що кацапів можна і потрібно дрючити всюди.
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08.08.2024 08:34 Відповісти
Ни к чему хорошему это не приведет и только еще больше радикализирует и сплотит орчат которых больше в разных измерениях (люди/впк/деньги) . Это отчаянный рывок Зе генералиссимуса, на фоне каждодневной здачи наших сел. А вот после такого нашего шага уже многие леваки в ЕС и за океаном получат козырь для полного прекращения финансирования. Правда как показывает история именно перед переговорами идет максимальная эскалация и поднятие ставок.
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08.08.2024 09:27 Відповісти
Буйла добряче опустили - Акела промахнулся.

кацапи не українці, ніхто не буде сплачіваться - всім на всіх наплєвать
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08.08.2024 10:43 Відповісти
Зойки кацапів нас мають хвилювати найменше - вони зробили все для того щоб ми їх ненавиділи вічно. Поколіннями. Ми маємо право на повну дегуманізацію кацапів - вони скоти в усіх сенсах. Ми позбавляємо їх права вважатися людьми ("расчеловечиваем").
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08.08.2024 11:50 Відповісти
только ради 300 пленных стоило заходить,норм так обменник пополнился,жаль бородатые ********* они по хорошему курсу идут,оно и понятно их хрен поймаешь так по педалям дают чуть соперник чуть подвижнее столба или дерева
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08.08.2024 08:05 Відповісти
Рвут когти, аж шуба заворачивается!
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08.08.2024 08:27 Відповісти
Газокомпресорна станція в Суджі, по ній ніхто бити не буде! Електропідстанція яка йде на Бєлгород, всю белгородську обл можно обезточіти це тільки що вже всі знають, арсенал уже всє в Курській обл. А саме головне в ГШ Рф всі сидять ні іголках і ніхто не знаю що буде далі!! Ініциатіва перехвачєна!!!
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08.08.2024 19:18 Відповісти
Зачем х-лу єтот спектакль?
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08.08.2024 10:49 Відповісти
"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому.

Все, що треба знати про цю адміністрацію. "В межах здорового глузду"... Тобто стріляти по кацапським аеродромам в тилу це безумство. Ну-ну...
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08.08.2024 12:16 Відповісти
Отаке безумство два дні тому:







Це - Морозовск. Далі буде (можливо, і сьогодні вночі)
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08.08.2024 15:55 Відповісти
Ну правильно. Тут вони мовчать, бо це нашими безпілотниками було завдано удар. Уявляю, що почалося б, якби ми використали хоч один атакамс.
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08.08.2024 18:08 Відповісти
А ТЕПЕР СТИРАТИ ПОТРІБНО СВОЇ СЕЛА...
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08.08.2024 14:00 Відповісти
Сама ця дискуссія чи може Україна бити ворога на його території по суті дебільна, так само як і ті хто її веде.
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08.08.2024 15:08 Відповісти
*Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території рф, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер*

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, зокрема Leopard 2. З нападом росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - пояснив Фабер.
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08.08.2024 16:01 Відповісти
"В межах здоровенного глузду".
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08.08.2024 16:37 Відповісти
Коли Цахал вдічи брав Бейрут жодна падла його не звинувачувал в агресії . Бо по женевський конвенції будь яка країна має право захопити ту теріторію , з якої по неї летять бомби й ракети .

В 1982 році до Ізраїлю до контролю Лівану долучилися потім марін сілз й французкий іноземний легіон . Бо там крім обстрілів півночі Ізраїлю шов геноцид маронітів . Зазвичай в таких випадках сторона агрессорка у війні чепляється за "непропорційність" відповіді на агресію . Але це усе має тільки оцінково судження . Бо жодна міжнародна норма не встановлює й не може фізично встановити , що є пропорційним , а що ні .

Московити можуть зара волати , що через цей прорив в них збільшилася кількість постраждалого мирного населення в 100 разів . Й це буде правдою . Але істина в у тому , що українці заздалагідь навіть примушує мирних громадян до евакуації - особливо дітей , а ці виродки водять й досі екскурсії в ті частини , з яких вони бьют по Харківщині . Й це при тому, що московія мая кілька миліонів кв. км в глиб , що абсолютно відділити мирних громадян від війських частин по яких під час війни має право лупити Україна , навіть знаючи , що зара там екскурсія зі школи .
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08.08.2024 18:12 Відповісти
Я міркую так, що КС Суджа, якщо ЗСУ не будуть фраерами, повинні підірвати. Усі труби з "лінійної частини" до кордону України вирити та знищити. Бо підірвати Каховську орки посміли. Щодня знищувати якусь підстанцію вони можуть. А тут буде зрив контракту з Угорщиною чи Словаччиною. Будь - який суд у Стокгольмі за цей зрив покарає московію , бо вона вторглася у 2022 році , вона анексувала частину України . Так само як із сівбою, потоками. Ось уже 2 роки вони не працюють, а московити навіть не намагаються сходити в Стокгольм, бо там їм нічого хорошого не світить, тільки їхній позов їм же зроблять боляче.
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08.08.2024 20:00 Відповісти
Сполучені Штати зобов'язані надати всю необхідну українській армії зброю.
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08.08.2024 22:28 Відповісти
Поки Бідон зайнятий Іраном, а Харріс виборами Україна правильно використала момент для атаки на рашу. Одну річ тільки забули - відправити адміністрацію Білого дому на х*
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09.08.2024 08:16 Відповісти
 
 