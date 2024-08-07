Минобороны РФ уверяет, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ на Курщине нет

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России якобы продолжали выбивать воинов ВСУ в районах Курской области, "непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российского Минобороны публикует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Российская сторона утверждает, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации.

Минобороны РФ также спешит отчитываться о якобы огневом поражении резервов ВСУ в ряде приграничных населенных пунктов и потери личного состава и техники ВСУ.