Минобороны РФ уверяет, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ на Курщине нет
В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России якобы продолжали выбивать воинов ВСУ в районах Курской области, "непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российского Минобороны публикует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Российская сторона утверждает, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации.
Минобороны РФ также спешит отчитываться о якобы огневом поражении резервов ВСУ в ряде приграничных населенных пунктов и потери личного состава и техники ВСУ.
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2024-й рік: "продвіженій ВСУ вглубь курской області нєт!"
Какой картон? С какой Украінай? Нікакой Украіни нєт і бить нєможет ійо видумал лєнін в австрійском ґєнштабє!