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Новости Война
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Минобороны РФ уверяет, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ на Курщине нет

Наступ на Курськ

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России якобы продолжали выбивать воинов ВСУ в районах Курской области, "непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление российского Минобороны публикует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Российская сторона утверждает, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации.

Минобороны РФ также спешит отчитываться о якобы огневом поражении резервов ВСУ в ряде приграничных населенных пунктов и потери личного состава и техники ВСУ.

Автор: 

Минобороны рф (924) боевые действия (3946) Курск (1075)


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Топ комментарии
+20
Ну немає, той немає. Ми ж мінестерству нападу рф віримо.
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07.08.2024 12:52
+19
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07.08.2024 12:56
+16
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07.08.2024 13:04
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Міноборони РФ запевняє, що просування ЗСУ вглиб території РФ на Курщині немає

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07.08.2024 12:49 Ответить
2022-й рік: "Кієв за трі дня!"

2024-й рік: "продвіженій ВСУ вглубь курской області нєт!"
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07.08.2024 14:07 Ответить
Ну та й добре
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07.08.2024 12:50 Ответить
Таки вибивають!! Але в отріцатєльном направлєнії!! Аж на 10 км
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07.08.2024 12:59 Ответить
Ну немає, той немає. Ми ж мінестерству нападу рф віримо.
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07.08.2024 12:52 Ответить
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07.08.2024 13:06 Ответить
Тим більш що нас там нєт
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07.08.2024 13:15 Ответить
Так а ЧЬО ТАМ У КУРСКЕ???
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07.08.2024 13:23 Ответить
паніка там ...
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07.08.2024 13:29 Ответить
Курчанє поки мовчать, мабуть води до рота набрали. Або тихенько, нишком вчать мову 😂
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07.08.2024 13:31 Ответить
Води...в рот...? Угу.А кізяків би вони понабирали в пащі свої
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07.08.2024 17:58 Ответить
Кацапська під@расня вже виправдовується.
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07.08.2024 12:52 Ответить
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07.08.2024 12:56 Ответить
Втік-токєри
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07.08.2024 12:59 Ответить
У центрального персонажа на цьому фото напис на броніку -"Ібі". Це його пряма пропозиція, щоб з ним таке зробили? Чи це скорочена фраза "Ібі іво мат!" ? ))) От же ж, каДировський шалунішка...
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07.08.2024 13:12 Ответить
Звісно немає. А Земля стоїть на трьох слонах і черепасі.
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07.08.2024 12:56 Ответить
Звісно що не нема просування у глуб рф, просування йде по території України
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07.08.2024 12:57 Ответить
Втік-токери Ахмат чай воюють ?
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07.08.2024 12:58 Ответить
Просто кацапи відсувають свій кордон...
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07.08.2024 12:58 Ответить
"...в районах Курської області, "які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону" Джерело:

Какой картон? С какой Украінай? Нікакой Украіни нєт і бить нєможет ійо видумал лєнін в австрійском ґєнштабє!
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07.08.2024 13:00 Ответить
Не має? Не має? Не може бути? Куйня.
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07.08.2024 13:01 Ответить
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07.08.2024 13:04 Ответить
Не чую алкоголічку. Захарова, вона же манька владиміровна облігація. Щарапов не бреше.
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07.08.2024 13:06 Ответить
Запила манька...
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07.08.2024 19:07 Ответить
Міноборони РФ запевняє, що просування ЗСУ вглиб території РФ на Курщині немає

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07.08.2024 13:12 Ответить
Как сказал Сунь Цзи, война это кто кого переврет.
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07.08.2024 13:18 Ответить
https://t.me/voynareal/95447 В Курську русня вишикувалася в черги аби здати кров для прикордонних лікарень
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07.08.2024 13:25 Ответить
Прикордонні лікарні за ЗСУ. Кров для ЗСУ? Завбачливо але ще зарано...
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07.08.2024 13:33 Ответить
Якби тільки в цьому війна й заключалася, зелень би давно вже її виграла. Бо таких брехунів ще світ не бачив.
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07.08.2024 15:26 Ответить
путін і каци більші брехуни, ніж зе
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08.08.2024 02:01 Ответить
https://t.me/voynareal/95440 Повне відео ураження Мі-28 русні над небом Курщини
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07.08.2024 13:19 Ответить
зачем тупые эти ссылки выкладыать? они не открываются в windows
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07.08.2024 15:17 Ответить
https://t.me/voynareal/95443 📍Курська область. Під контролем ЗСУ ≈87,3км² і «за плечима» друга лінія оборони ЗС рф Бійці продовжують наступ в напрямку населених пунктів Леонидово, Зелений Шлях, Товстий Луг, Лебедевка, Обухівка.
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07.08.2024 13:21 Ответить
Карта бойових дій в КурНР з тг-каналу Реальна війна

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07.08.2024 14:04 Ответить
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07.08.2024 13:24 Ответить
https://t.me/voynareal/95442 😎Прильоти у Шебекіно та Курчатово
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07.08.2024 13:26 Ответить
Курская хунта дамбит маладую Курчатовскую Наротную Риспублику!!!
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07.08.2024 13:27 Ответить
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07.08.2024 13:43 Ответить
Нах6р та суджа і решта гнидників, аби захопили Курчатов і АЕС то можна було б поторгуватись на заміну ЗАЕС. Хоча про що я, магате цього не допустить, вони грають на стороні рашки, лижуться з хлом в Сочі.
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07.08.2024 15:47 Ответить
отож, а інакше нащо все це??
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08.08.2024 02:02 Ответить
 
 