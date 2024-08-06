В Минобороны России заявили о боях в Курской области, оккупанты перебросили резервы
Во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве страны-агрессора заявили, что бои в Курской области продолжаются с 08:00 утра 6 августа. Там утверждают, что якобы украинские войска в количестве до 300 человек, с применением 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области.
Удар пришелся на позиции "подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".
В сообщении говорится, что "войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России пытаются отразить атаку".
Также оккупанты заявляют, что якобы перебрасывают резервы.
Украинская сторона официально пока не комментирует ситуацию.
Ранее сообщалось, что россияне заявили об атаке на Курскую область.
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"в кацапів достатньо сил і нічого їм перерозподіляти не потрібно"
Факти кажуть протилежне, що кордон у нних практично не прикритий. Пів-нашого батальона захопило за одну добу 11 населеннних пунктів - це так "достатньо сил" Для чого ви брешете?
А далі ми знищуємо російський нарратив для перемовин "з урахуванннням реалій на землі", бо росіянни ніяк ен можуть собі дозволити віддати нам ці 11 населенних пунктів принципово. Значить ми їх будемо міняти на вихід росіян, наприклад, з Херсонської області. Це набагато краще, ніж класти тисячі наших військових, щоб пробивати оборонні лінії у запорозькій та херсонський областях.
Значит завтра-послезавтра опять будут по энергетике лупить.
https://www.yahoo.com/news/russia-says-fighting-off-ukrainian-145103758.html
Оборони в нас ніде успішної не має. Нащо бігати по теорії, якщо вибити піхоту в них виходить? Маневри для розтягування військ? Так вже заходив інтернаціональний, і що? Чи там є атомна станція?
Тож. Не хапайте повітря. Не подобається - аргументуйте більш предметно.