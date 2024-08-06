РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11986 посетителей онлайн
Новости
22 152 119

В Минобороны России заявили о боях в Курской области, оккупанты перебросили резервы

У Міноборони Росії заявили про бої в Курській області, окупанти перекинули резерви

Во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что бои в Курской области продолжаются с 08:00 утра 6 августа. Там утверждают, что якобы украинские войска в количестве до 300 человек, с применением 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области.

Удар пришелся на позиции "подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Читайте также: Власти Курской области РФ заявили о "попытках прорыва границы"

В сообщении говорится, что "войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России пытаются отразить атаку".

Также оккупанты заявляют, что якобы перебрасывают резервы.

Украинская сторона официально пока не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что россияне заявили об атаке на Курскую область.

Смотрите также: Россияне заявили об атаке на Курскую область, раздались мощные взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Минобороны рф (924) Курск (1075)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
Кинули срочників,ЗСУ вже вспіли набрати полонених)
показать весь комментарий
06.08.2024 18:49
+45
Курська Народна Республіка вимагає самоідентифікацію..
показать весь комментарий
06.08.2024 18:45
+40
Потрібно підтримати Курську Народну Республіку.

...НАТА - ввєдi
показать весь комментарий
06.08.2024 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А хто швидше виснажиться -30 мільйонна Україна чи 150 мільйонна рашка ? І не тіште себе ілюзіями - в кацапів достатньо сил і нічого їм перерозподіляти не потрібно , а тим більше перекидати сили з Харківщини чи з Донеччини.
показать весь комментарий
07.08.2024 18:33 Ответить
То що - пропонуєте підняти лапки догори і нехай нас кацапи нищять без спротиву?

"в кацапів достатньо сил і нічого їм перерозподіляти не потрібно"

Факти кажуть протилежне, що кордон у нних практично не прикритий. Пів-нашого батальона захопило за одну добу 11 населеннних пунктів - це так "достатньо сил" Для чого ви брешете?
показать весь комментарий
07.08.2024 18:36 Ответить
Ну так ви у нас стратег ,так чому ж до цих пір не в Генштабі ? А каву в Ялті з Будановим не пили ?Ну захопили 11 населенних пунктів ,а далі що - просунувшись далі ,можеш потрапити в оточення і все ,згадайте Іловайськ , а можливо кацапи роблять видимість незахищеного кордону і це може обійтись нам дорогою ціною . І взагалі потрібно було не пертись в рашку ,а будувати багатоешелоновану оборону вздовж всієї лінії фронту,а не займатись шапкозакидатством.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:30 Ответить
"Ну захопили 11 населенних пунктів ,а далі що"

А далі ми знищуємо російський нарратив для перемовин "з урахуванннням реалій на землі", бо росіянни ніяк ен можуть собі дозволити віддати нам ці 11 населенних пунктів принципово. Значить ми їх будемо міняти на вихід росіян, наприклад, з Херсонської області. Це набагато краще, ніж класти тисячі наших військових, щоб пробивати оборонні лінії у запорозькій та херсонський областях.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:53 Ответить
Так для початку тих 11 н.п. треба втримати ,а потім вже ставити кацапам умови ,а про вихід кацапів з Херсонщини і Запоріжжя - це взагалі смішно ,не для того вони там будували "Лінію Суровікіна ",що і довів наш провальний наступ 2023 року ,а при штурмах оборонних ліній загинуть не тисячі ,а десятки тисяч.
показать весь комментарий
07.08.2024 22:07 Ответить
Так скрізь "потрібно тримати". І нехай кацапи краще свої села знищують, а не наші.
показать весь комментарий
07.08.2024 22:48 Ответить
Чим стимулювати ,черговою буданівською "апірацією"- " взятіє хутара мухасранск",як вже дістав всіх цей стратєг кававялті .
показать весь комментарий
06.08.2024 22:30 Ответить
Ви вимушені робити? Хто вас там так вимушує, чкщо каців там стільки немає, корупційні домагання з жОПи по поставкам сотень тон корупційної готівки?
показать весь комментарий
07.08.2024 15:02 Ответить
Дякую за адекватный комент...Зараз Суми вигрiбають "iгри патрiотiв"-20 вибухiв з ночi та як почалась ранкова тривога та досi тривае...🥺😢😠
показать весь комментарий
06.08.2024 20:42 Ответить
Чергова авантюра правлячого режиму, який кинув в безглузду, не скоординовану атаку підрозділи ЗСУ в Курській області закінчиться їх розгромом і ганьбою. Але ні людські життя ні що інше для цього антинародного режиму значення не має. Їм потрібно лише одне - інформаційно змістити вектор уваги з Донецької області позиції в якій здаються згідно єрмаковських "договорняків". Втрата пари десятків одиниць техніки і сотні три особового складу для Зеленського\Єрмака - дрібниця.
показать весь комментарий
06.08.2024 21:25 Ответить
Ну якщо військові самі йдуть на забій, по тупому наказу зрадників, замість того, щоб цих зрадників перестріляти, то що тут вдієш?
показать весь комментарий
06.08.2024 23:21 Ответить
Опять этого полоумного Пу вгоняют в истерию.

Значит завтра-послезавтра опять будут по энергетике лупить.
показать весь комментарий
06.08.2024 21:38 Ответить
Армії потрібно довго триматися, щоб блокувати наступ російської армії.

https://www.yahoo.com/news/russia-says-fighting-off-ukrainian-145103758.html
показать весь комментарий
06.08.2024 22:23 Ответить
Не маю логічного пояснення цим діям.

Оборони в нас ніде успішної не має. Нащо бігати по теорії, якщо вибити піхоту в них виходить? Маневри для розтягування військ? Так вже заходив інтернаціональний, і що? Чи там є атомна станція?
показать весь комментарий
06.08.2024 22:27 Ответить
Від Суджи до Курчатова десь 70 км
показать весь комментарий
06.08.2024 23:21 Ответить
На таку глибину без флангів, це самогубство. Там водосховище/водойма, не ******?
показать весь комментарий
07.08.2024 01:11 Ответить
Як би оборони ніде успішної не було то в тебе уже давноб був парашинський паспорт
показать весь комментарий
07.08.2024 10:10 Ответить
Ви плутаєте зустрічний бій з можливістю ефективного застосування фортифікацій для збереження особового складу.

Тож. Не хапайте повітря. Не подобається - аргументуйте більш предметно.
показать весь комментарий
07.08.2024 16:44 Ответить
"Гості із за поребрика" на форумі дружньо заголосили "А нас за що?!" Не прямо, завуальовано, але те ж приємно чути ...
показать весь комментарий
07.08.2024 00:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 