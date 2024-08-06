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Россияне заявили об атаке на Курскую область, раздались мощные взрывы

В ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов, силы ПВО сбили 14 якобы украинских БпЛА. При этом, взрывы раздавались в Судже, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах области.

Сначала местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды этой ночью, а затем - о дроновую атаку.

Между тем в курских пабликах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах, в частности говорили, что в Судже "сегодня жесть".

Также смотрите: В Курске ночью была серия взрывов: россияне заявили об атаке дронов. ВИДЕО

Курськ та Суджа

Автор: 

беспилотник (3542) взрыв (6727) Курск (1075)


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Топ комментарии
+56
От-так і я стояв 3 березня 2022 року і дивився на руїни житлових будинків та аптеки і на порвані тіла мирних жителів що прийшли в чергу до аптеки - щоб купить ліки Момент падіння ракет був зафіксований на відео яке обійшло весь світ ВІйна повертається до тих хто її затіяв!
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06.08.2024 06:51
+32
Під@ри не думали що в цю гру можна вдвох грати...
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06.08.2024 06:51
+30
Доброго ранку, кацапи! Як відпочивалось уночі?
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06.08.2024 06:50
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ета апять вінавати курскіє салавь'ї...
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06.08.2024 06:41 Ответить
От-так і я стояв 3 березня 2022 року і дивився на руїни житлових будинків та аптеки і на порвані тіла мирних жителів що прийшли в чергу до аптеки - щоб купить ліки Момент падіння ракет був зафіксований на відео яке обійшло весь світ ВІйна повертається до тих хто її затіяв!
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06.08.2024 06:51 Ответить
так-бо хто сіє вітер пожинатиме бурю...
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06.08.2024 06:59 Ответить
В Чернігові?
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06.08.2024 07:28 Ответить
САме там! Як раз поверталися з дня народження дочки - ходили поздоровлять!
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06.08.2024 07:53 Ответить
Так, біля 12 школи
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06.08.2024 15:59 Ответить
Мало
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06.08.2024 09:51 Ответить
Так це лише "начало лета"! Там на іншій гілці людина привела "стогони" кацапів з чату Так і чат закрили - бо надто голосно та багаточисельно стогнуть!
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06.08.2024 10:02 Ответить
Стогони це добре, тільки ні бу..а на війну не впливають. Скільки стогнати лушпінь не буде, на карлика це не вплине.
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06.08.2024 10:20 Ответить
Згоден! Але вже не тільки "лушпінь" стогне Торгаші та промисловці теж невдоволені розвитком війни А вони "мають вагу" в суспільстві Саме вони створили революційну ситуацію перед Лютневою революцією в Росії Просто бойкотували поставки продовольства в Москву та інші великі міста - спинили ешелони з нимна вузлових станціях І в Москві та СПБ "гімно закипіло" (ота сама "лушпінь") Леніна треба почитувать було Він далеко не був дурнем - хоч і творив "дурні справи" У своїй праці "Три источника и три составные части марксизма" він писав про три обов"язкові складові виникнення революційної ситуації:

1) "Низи" не хочуть жить по-старому а "верхи не можуть управлять по старому;

2) Злидні народних мас досягають крайньої точки;

3) Наявність революційної партії що здатна очолить рух

Більшовики добре це засвоїли - тому так довго при владі і протрималися (бо знищували опозицію - як Нємцова з Політковською Чи робили її "кишеньковою" - як "навальністів"
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06.08.2024 10:36 Ответить
На росії зараз інша ситуація - низи хочуть жити в СРСР, верхи теж хочуть щоб низи жили в СРСР, але самі хочуть жити в Швейцарії
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06.08.2024 11:31 Ответить
Так в тому-то й справа - що на "швейцарію" їм скоро перестане грошей вистачать А жить як більшовицька верхівка (навіть зі "спецпайками") вони не захочуть!
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06.08.2024 11:53 Ответить
та грошей в них ще дофіга
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06.08.2024 15:41 Ответить
Хочеш - притчу східну розкажу? "Захворів якийсь правитель Придворні лікарі не могли допомогти Доставили якогось мудреця здалеку Той справився ПРавитель каже: "Проси в мене що хочеш!" Той каже: Дай мені стільки золота скільки потягне оцей камінь!" і показує щось кругленьке - величиною не більше горіха ПРавитель здивувався - але послав у скарбницо по капшук золота Поклали його на шальку терезів А камінь переважив Принесли ще - а стрілка й не ворухнулася! Перетягали все золото зі скарбниці А камінь все одно переважує! ПРавитель зняв пояс золотий та меч в золотих піхвах Не допомогло! Отетерівший правитель розгублено питає: "Та що ж це таке?" Мудрець відповідає: "Це - жадібне людське око!"

Так і з тим оточенням Путіна Коли вони відчують що красти вже нічогоВійна - в глухому куті і перемога їм "не світить" - а відповідать за вчинене ними - невідворотно - вони його самі задавлять І звалять всі гріхи на нього (Як це зробило оточення Сталіна після його смерті ) А потім виберуть "найменш забрудненого" і пошлють до американців "мириться" (як послали Хрущова) І все це для того щоб СВІЙ "хвіст з-під молотків висмикнуть"!
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06.08.2024 16:35 Ответить
И я так стоял в начале марта 22 года, школа рядом с домом.. только пол школы уже не было ..влупили утром хорошо, детей там уже не было.
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06.08.2024 19:26 Ответить
Доброго ранку, кацапи! Як відпочивалось уночі?
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06.08.2024 06:50 Ответить
Це так дрібниці. Щоб падли не розслаблялися.
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06.08.2024 07:04 Ответить
Під@ри не думали що в цю гру можна вдвох грати...
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06.08.2024 06:51 Ответить
Что жє проізошло ?
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06.08.2024 06:53 Ответить
племена БНР здійснили нічний набіг на "традіционниє ценності" Курской Народной Республікі
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06.08.2024 07:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5t1Oe8Gzo
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06.08.2024 06:55 Ответить
Та хіба то потужно

Не ракети ж
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06.08.2024 07:10 Ответить
Не бачив що там у суджа, але на фотках тут щось значно слабіше шахеда. Хоча вже й не хлопушка з півкіло тротилу.
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06.08.2024 07:40 Ответить
Третє від низу фото - добре покрівля знесло !
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06.08.2024 07:19 Ответить
А нас за що?
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06.08.2024 08:12 Ответить
В останньому випуску "Громадянської оборони" було відео з кацапкою, яка зі сльозами жалілася як по них прилітає-"ето нєсправедліво !" Ці уйобки безмізкові радісно у долоні плескають, коли "па хахлам" прилітає, коли гинуть діти, цивільні, а як по ним-то це ж нєсправедліво виявляється ! Причинно-наслідкові зв'язки у цих личинок відсутні. Зайва хромосома усі звивини мозку розпрямила-немає чим думати.
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06.08.2024 08:42 Ответить
ну збили, то й збили... це така гра- ти бомбиш, тебе ********...війна називається...
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06.08.2024 08:50 Ответить
а словами кацапів, сьогодні Курська Народна Республіка найбільше відгрібала за весь період еС-Ве-О.
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06.08.2024 08:54 Ответить
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06.08.2024 09:41 Ответить
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06.08.2024 09:54 Ответить
Щебёнкино как? Я переживаю за него.
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06.08.2024 10:54 Ответить
Бажано збільшити втрати кацапів у1000 разів!
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06.08.2024 11:19 Ответить
"... а нас за чтоооо.!!"

-За кран и за кота!
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06.08.2024 11:59 Ответить
і за спижженого єнота!
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06.08.2024 20:48 Ответить
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06.08.2024 13:36 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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06.08.2024 15:28 Ответить
Запускайте на рашу любые любительские БПЛА. самые дешевые БПЛА. Но чтобы по таймеру выбрасывали алюминиевые ленты и прочеке чтобы они на рашкинских локатарах были видимы как значительная цель. Рашкинские ПВО в попытке сбития их уничожат россиян значтельно бльще чем могли уничтоить этии сверхмалые и дешевые БПЛА оснашенные малой количеством взрывчатки
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06.08.2024 17:11 Ответить
Ситуация там развивается намного веселее, чем описано в этой статье.

На направлении удара ЗСУ Суджа, а дальше (под Курском) мааацква первая.

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06.08.2024 17:59 Ответить
Давно просував ідею, до контрнаступу ще,що нам треба захватити хочаб район курщини,не треба на мелітополь лізти, а от потім перемовини і за цей один район можна виміняти область,бо для лаптів це розрив скрєп і цього вони аж ніяк не можуть допустити, що вони землю втратили, а ділди ж ваювалє!!
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06.08.2024 19:21 Ответить
Нема трупів цивільних мацкало-рашистів на вулицях. Наша русофобія все ще недостатня
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06.08.2024 19:25 Ответить
це фсьо фєйкі і пастановка!
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06.08.2024 20:49 Ответить
Це іранські шахеди поверталися додому. Ми не при ділах. Нехай ******** Іран.
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06.08.2024 21:10 Ответить
Це все, звісно, гарно, але у мене стійке відчуття, шо нас відволікають від того, шо у нас посипалося по всім фронтам. Ну зайшли до кацапів, ну навели шороху, І? Шо далі? А кацапи не спиняються і віджерають у нас все більші і більші території і людей. І уся оця піаракція ,,в тилу ворога" це ................
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06.08.2024 21:51 Ответить
Это не мы, нас там нет. Это Курская Народная Республика начала борьбу за освобождение от кремлевской неонацистской хунты.
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06.08.2024 23:39 Ответить
кацапня, так а нащо ви почали збивати українські дрони? дрони летіли собі тихо-мирно по законних військових цілях, то і летіли би далі, а так ви їх почали збивати і обломки почали падати на прості хати....

кацапня, не збивайте українські дрони!
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07.08.2024 08:40 Ответить
 
 