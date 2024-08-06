Россияне заявили об атаке на Курскую область, раздались мощные взрывы
В ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщил исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов, силы ПВО сбили 14 якобы украинских БпЛА. При этом, взрывы раздавались в Судже, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах области.
Сначала местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды этой ночью, а затем - о дроновую атаку.
Между тем в курских пабликах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах, в частности говорили, что в Судже "сегодня жесть".
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1) "Низи" не хочуть жить по-старому а "верхи не можуть управлять по старому;
2) Злидні народних мас досягають крайньої точки;
3) Наявність революційної партії що здатна очолить рух
Більшовики добре це засвоїли - тому так довго при владі і протрималися (бо знищували опозицію - як Нємцова з Політковською Чи робили її "кишеньковою" - як "навальністів"
Так і з тим оточенням Путіна Коли вони відчують що красти вже нічогоВійна - в глухому куті і перемога їм "не світить" - а відповідать за вчинене ними - невідворотно - вони його самі задавлять І звалять всі гріхи на нього (Як це зробило оточення Сталіна після його смерті ) А потім виберуть "найменш забрудненого" і пошлють до американців "мириться" (як послали Хрущова) І все це для того щоб СВІЙ "хвіст з-під молотків висмикнуть"!
Не ракети ж
-За кран и за кота!
На направлении удара ЗСУ Суджа, а дальше (под Курском) мааацква первая.
кацапня, не збивайте українські дрони!