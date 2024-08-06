Россияне заявили об атаке на Курскую область, раздались мощные взрывы

В ночь на 6 августа в Курской области раздавались мощные взрывы в нескольких городах, в регионе работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов, силы ПВО сбили 14 якобы украинских БпЛА. При этом, взрывы раздавались в Судже, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах области.

Сначала местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды этой ночью, а затем - о дроновую атаку.

Между тем в курских пабликах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах, в частности говорили, что в Судже "сегодня жесть".

Также смотрите: В Курске ночью была серия взрывов: россияне заявили об атаке дронов. ВИДЕО