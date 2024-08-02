В Курске ночью была серия взрывов: россияне заявили об атаке дронов. ВИДЕО
В ночь на 2 августа в Курске прогремели взрывы, в регионе работают силы и средства ПВО из-за атаки с применением беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сначала заявил об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказала об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.
Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.
Местные жители сообщают, что мощные взрывы прогремели в разных районах Курска.
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