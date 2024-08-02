В Курске ночью была серия взрывов: россияне заявили об атаке дронов. ВИДЕО

В ночь на 2 августа в Курске прогремели взрывы, в регионе работают силы и средства ПВО из-за атаки с применением беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сначала заявил об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказала об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.

Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.

Местные жители сообщают, что мощные взрывы прогремели в разных районах Курска.

Также смотрите: В оккупированном Крыму ночью были слышны взрывы, россияне заявили о баллистической угрозе. ВИДЕО