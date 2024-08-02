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В Курске ночью была серия взрывов: россияне заявили об атаке дронов. ВИДЕО

В ночь на 2 августа в Курске прогремели взрывы, в регионе работают силы и средства ПВО из-за атаки с применением беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сначала заявил об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказала об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.

Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.

Местные жители сообщают, что мощные взрывы прогремели в разных районах Курска.

Также смотрите: В оккупированном Крыму ночью были слышны взрывы, россияне заявили о баллистической угрозе. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6738) Курск (1092)


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ета апять курскіє салавьї вінавати...
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02.08.2024 06:48 Ответить
Халіно, нє спать!!
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02.08.2024 07:21 Ответить
великолепная колыбельная !
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02.08.2024 07:34 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Чукотки !!))
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02.08.2024 08:33 Ответить
Ну як там , кацапчики, спиться під такий гуркіт над головами
нормально , чи не комфортно
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02.08.2024 11:08 Ответить
Такі звуки -- чудове заспокійливе для расєян.
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02.08.2024 11:59 Ответить
"Маловато,понимаешь, маловато будет!" (с)
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02.08.2024 15:25 Ответить
 
 