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В оккупированном Крыму ночью были слышны взрывы, россияне заявили о баллистической угрозе. ВИДЕО

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких районах. Гремело в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и российские СМИ.

По утверждению местных, взрывы прогремели около двух часов ночи.

Сообщают, что взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы. Позже добавили, что в Саках и Евпатории также гремело.

Впоследствии представитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил, что в районе работают силы ПВО.

По его словам, на данную минуту зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки якобы упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА.

Чуть позже он сообщил, что фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже.

Местные жители сообщили, что обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетной атаки по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. ФОТО

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взрыв (6738) Крым (26377)


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Крым 2024.
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать.!
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02.08.2024 06:30 Ответить
Балістичне каміння .....
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02.08.2024 06:36 Ответить
А как было все душевно, по "домашнему"
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02.08.2024 06:44 Ответить
Курортний сезон у Криму триває!! Чергова порція каменів з неба,все як замовляли!!))
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02.08.2024 08:28 Ответить
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02.08.2024 17:14 Ответить
 
 