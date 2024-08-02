В оккупированном Крыму ночью были слышны взрывы, россияне заявили о баллистической угрозе. ВИДЕО

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких районах. Гремело в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и российские СМИ.

По утверждению местных, взрывы прогремели около двух часов ночи.

Сообщают, что взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы. Позже добавили, что в Саках и Евпатории также гремело.

Впоследствии представитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил, что в районе работают силы ПВО.

По его словам, на данную минуту зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки якобы упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА.

Чуть позже он сообщил, что фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже.

Местные жители сообщили, что обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетной атаки по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. ФОТО