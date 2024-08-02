В оккупированном Крыму ночью были слышны взрывы, россияне заявили о баллистической угрозе. ВИДЕО
В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в нескольких районах. Гремело в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и российские СМИ.
По утверждению местных, взрывы прогремели около двух часов ночи.
Сообщают, что взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы. Позже добавили, что в Саках и Евпатории также гремело.
Впоследствии представитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил, что в районе работают силы ПВО.
По его словам, на данную минуту зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки якобы упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА.
Чуть позже он сообщил, что фугасная часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже.
Местные жители сообщили, что обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки.
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