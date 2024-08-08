РосСМИ утверждают, что пропагандист Поддубный выжил и находится в больнице Курска

Кремлевский пропагандист Евгений Поддубный 7 августа получил ранения в Курской области РФ.

Об этом пишет пропагандистское информагентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Пропагандист получил "тяжелые ранения" и сейчас находится в больнице Курска.

Ранее сообщалось, что пропагандист Поддубный погиб в Курской области.

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