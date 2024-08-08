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Новости Война
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РосСМИ утверждают, что пропагандист Поддубный выжил и находится в больнице Курска

Євген Поддубний

Кремлевский пропагандист Евгений Поддубный 7 августа получил ранения в Курской области РФ.

Об этом пишет пропагандистское информагентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Пропагандист получил "тяжелые ранения" и сейчас находится в больнице Курска.

Повідомлення про поранення Поддубного

Ранее сообщалось, что пропагандист Поддубный погиб в Курской области.

Читайте: В оккупированном Бердянске рашисты открыли пропагандистский центр "Маяк"

Автор: 

пропаганда (3670) Курск (1075)


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Топ комментарии
+21
Я не желаю ему смерти, надеюсь что ранения были очень тяжёлыми. Эта тварь даже сдохнуть спокойно не имеет права
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08.08.2024 01:43
+16
Залишиться інвалідом? Це навіть ліпше!
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08.08.2024 01:54
+15
Вижив не вижив? Стікломоєм пііідару земля і його подібним руццьке
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08.08.2024 01:43
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жЫвучая свинособака...
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08.08.2024 01:39 Ответить
Вижив не вижив? Стікломоєм пііідару земля і його подібним руццьке
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08.08.2024 01:43 Ответить
Я не желаю ему смерти, надеюсь что ранения были очень тяжёлыми. Эта тварь даже сдохнуть спокойно не имеет права
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08.08.2024 01:43 Ответить
Живучий орк.
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08.08.2024 01:52 Ответить
Залишиться інвалідом? Це навіть ліпше!
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08.08.2024 01:54 Ответить
Ато якясь ****** отримала би Ладу.
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08.08.2024 02:07 Ответить
Мозг не задет, сообщают санитары!
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08.08.2024 01:55 Ответить
Мозг был бы задет, если бы в сраку прилетело. А так...
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08.08.2024 02:03 Ответить
стеврджують...стеврджують)))
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08.08.2024 02:25 Ответить
от бл@дь живучая тільки-но пляшку відкупорив, хоча якщо він без ручек-ножек воно й краще, одним "самоваром" більше і то добре
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08.08.2024 02:58 Ответить
У накабздона антракт???
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08.08.2024 03:09 Ответить
Він був вмонтований в механізм для створення проблем іншим людям,не дивно, що сам отримав собі проблеми від чистеми,якій служив-так і повинно було статися,все справедливо
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08.08.2024 06:04 Ответить
Все одно Поддубний дуба дасть.
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08.08.2024 06:16 Ответить
Дронів у нас багато.
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08.08.2024 06:24 Ответить
Може дійде? Як вважаєте колеги?
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08.08.2024 06:28 Ответить
В ідеалі було б чудово,щоб він в плєн попав,без ручок і ножок,його потім можна було б на 20-30 захисників Маріуполя виміняти,або на кримських татар,які навіть в окупації не зрадили Україну,не втратили честь і совість навіть під катуваннями,і отримали за свою любов до рідної землі величезні строки,по 20-25 років московських лагерів.
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08.08.2024 06:33 Ответить
Нехай кацапи покажуть цього підараса. Інакше пи@дьож.
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08.08.2024 06:37 Ответить
Треба зібрати, а "бєз чєртєжєй" не виходить.
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08.08.2024 07:22 Ответить
Теперь свинособакам будет даваться слегка обрезанная пропаганда.

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08.08.2024 07:56 Ответить
 
 