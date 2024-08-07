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Новости Война
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Кремлевского пропагандиста Поддубного ликвидировали в Курской области, - росСМИ

Євген Поддубний

Одного из самых популярных "военкоров" РФ и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного ликвидировали в Курской области.

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что днем он снимал репортаж в Курской области о боях, ведущихся в Суджанском районе, куда, как сообщается, прорвались украинские войска.

The Insider напоминает, что Поддубный - один из самых известных российских "военкоров". Он также является сотрудником ВГТРК и работает военным корреспондентом канала "Россия-1".

Поддубный знаменит крайне оптимистичными репортажами о том, как Россия последовательно все захватывает и захватывает украинские территории. Потом эта информация оказывается лживой.

В частности, он делал репортаж с аэродрома в Гостомеле, что под Киевом, в первые дни большого вторжения России в Украину.

Читайте: В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Автор: 

ликвидация (3483) пропаганда (3670) Курск (1075)


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Топ комментарии
+65
Обмінний фонд

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07.08.2024 22:10
+48
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07.08.2024 22:12
+44
момент сдачи в плен бойцам ВСУ 22 российских военных

хто не здався.той валяється осторонь
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07.08.2024 22:11
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Може, не довго, років з 5 полежить у лікарні, і буде у парку пєтріот дедпула рекламувати?
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08.08.2024 00:12 Ответить
Дон дон дон, на концерт пропагандон.
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08.08.2024 00:14 Ответить
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