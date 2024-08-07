Кремлевского пропагандиста Поддубного ликвидировали в Курской области, - росСМИ

Одного из самых популярных "военкоров" РФ и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного ликвидировали в Курской области.

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что днем он снимал репортаж в Курской области о боях, ведущихся в Суджанском районе, куда, как сообщается, прорвались украинские войска.

The Insider напоминает, что Поддубный - один из самых известных российских "военкоров". Он также является сотрудником ВГТРК и работает военным корреспондентом канала "Россия-1".

Поддубный знаменит крайне оптимистичными репортажами о том, как Россия последовательно все захватывает и захватывает украинские территории. Потом эта информация оказывается лживой.

В частности, он делал репортаж с аэродрома в Гостомеле, что под Киевом, в первые дни большого вторжения России в Украину.

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