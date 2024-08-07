7 августа в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.