В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации
7 августа в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.
"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.
Ситуация в Курской области РФ
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели «военкора» ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Также об этом написали Z-каналы («Военкоры Русской Весны», «МИГ Россия» и другие). По предварительной информации, сегодня он снимал репортаж о боях в Суджанском районе Курской области. Сообщается также, что в в машину, где находился Поддубный, попал FPV-дрон
Позже он удалил свой пост и написал - «Пусть сообщат официально».
Курське народне і громадське утворення.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
А, взагалі-то, якщо хтось ще не зрозумів, росію можна привітати з настанням чергового серпня...
"ЧЕРНЫЙ АВГУСТ!!!"
Но-но, пане Ар'є! У В. Войновича була трошки інша інтерпретація серпня на росії: Велика Серпнева Революція, котра в кінцевому підсумку привела до влади Геніалісімуса.
Восемь лет бамбили Курск...
Доколе !?
Брянській Народній Республіці приготуватись. До речі, брянчане, краще евакуіроватись заздалегідь. Почінайте вже завтра.
Сержант, как будто цели вьібирал,
И замер умньій ПТУР, готовьій к пуску,
И, как тогда, под жарким нєбом Курська,
"Ех, покурить бьі" - кто-то прошептал
.
Магазин АТБ или отделение Новой Почты???