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В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

7 августа в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію в Курській області

Читайте также: Путин о ситуации в Курской области РФ: "Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию". ВИДЕО

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Автор: 

чрезвычайная ситуация (34) Курск (1097)


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Топ комментарии
+35
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07.08.2024 21:09
+19
Я думаю, бігборди " Україна тут назавжди", " Суджа вернулась в рідну Україну" вже можна ставити
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07.08.2024 21:27
+18
хай живе кндр! курська народна демократична республіка.
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07.08.2024 21:09
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07.08.2024 21:09 Ответить
пишуть шо всьо
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07.08.2024 21:16 Ответить
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07.08.2024 21:20 Ответить
мелоч запітая а пріятна
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07.08.2024 21:22 Ответить
Поддубний відкис після влучання FPV-дрону по його автомобілю в районі Суджі
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07.08.2024 21:27 Ответить
Ну шо ж, донатимо на дрони....
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07.08.2024 21:33 Ответить
Піде в конфірансьє до кобзона.
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07.08.2024 21:29 Ответить
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07.08.2024 21:32 Ответить
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08.08.2024 00:33 Ответить
21:10

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели «военкора» ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Также об этом написали Z-каналы («Военкоры Русской Весны», «МИГ Россия» и другие). По предварительной информации, сегодня он снимал репортаж о боях в Суджанском районе Курской области. Сообщается также, что в в машину, где находился Поддубный, попал FPV-дрон
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07.08.2024 21:35 Ответить
...Информацию озвучил депутат Госдумы Михаил Делягин.
Позже он удалил свой пост и написал - «Пусть сообщат официально».
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07.08.2024 21:39 Ответить
врізав дуба
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07.08.2024 21:42 Ответить
Похоронiть його пiд дубом та й все 😁
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07.08.2024 21:31 Ответить
під бярьозой зарити недоумка та й усе.
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07.08.2024 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw Нагадалося...
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07.08.2024 23:19 Ответить
він живий
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08.08.2024 01:03 Ответить
хай живе кндр! курська народна демократична республіка.
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07.08.2024 21:09 Ответить
Яка надзвичайна ситуація? Безумовна капітуляція.
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07.08.2024 21:21 Ответить
КНДР вже є, буде КуНаР, або КуНаДеР
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07.08.2024 21:28 Ответить
НаКуР - народна курська республіка.
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07.08.2024 21:35 Ответить
Може КуНіГу?

Курське народне і громадське утворення.
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07.08.2024 21:37 Ответить
най буде
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07.08.2024 22:18 Ответить
Йой! А що трапилось? Може "бандерівське смузі" допоможе?
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07.08.2024 21:09 Ответить
Ласкаво просимо в реальність! А то все сво та сво.
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07.08.2024 21:09 Ответить
Тепер Україна розпочала власне "СВО"
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07.08.2024 21:29 Ответить
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 21:13 Ответить
Бєлгородську область треба відключити від електроенергії!
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07.08.2024 21:15 Ответить
КурНР не буде постачати електрику за кордон !
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07.08.2024 21:31 Ответить
І правильно, хай спочатку платять як всі українці, на українські рахунки))
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07.08.2024 21:32 Ответить
атомну станцію треба захоплювати. В кращих традиціях. Потім поміняємо на нашу
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08.08.2024 01:04 Ответить
РЕ- ФЕ-РЕН-ДУМ!!!
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07.08.2024 21:14 Ответить
причому сьогодні, поки окупанти моцкальські знову їх не захопили. і визнати незалежність.
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07.08.2024 21:29 Ответить
ось це шарудіння на Рашці...
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07.08.2024 21:15 Ответить
Без паніки, рятуйся хто може
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07.08.2024 21:21 Ответить
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07.08.2024 21:31 Ответить
Записуємо: усе південніше траси "Рильск- Глухів" та західніше дороги "Рильск- Коренево-Суджа" то "жест доброй волі"
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07.08.2024 21:52 Ответить
"СВО" поступово переходить у СОпоЧС
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07.08.2024 21:20 Ответить
Ну то може вже пора вносити Курську область в Українську Конституцїю?
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07.08.2024 21:20 Ответить
Можно начать с почты - Новой почты, магазинов - сети АТБ, Водафон и Киевстар, а там и всякие ОККО, ВОГи подтянутся...
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07.08.2024 21:24 Ответить
Я думаю, бігборди " Україна тут назавжди", " Суджа вернулась в рідну Україну" вже можна ставити
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07.08.2024 21:27 Ответить
По порядку треба, призначити міського голову, відділок поліції, ще можна кілька депутатів туда відправити. Потім памятник Бандери на площі. А ще забув, треба суддів туда, ну і ще кого там для організації законної влади.
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07.08.2024 21:38 Ответить
депутати відкупяться
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07.08.2024 23:44 Ответить
Ви всі помиляєтесь. Найперше, що треба зробити, це зібрати в одну купу всі портрети путіна і спалити.

А, взагалі-то, якщо хтось ще не зрозумів, росію можна привітати з настанням чергового серпня...

"ЧЕРНЫЙ АВГУСТ!!!"
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07.08.2024 21:46 Ответить
А друге що треба зробити то пам'ятник Степану Андрійовичу поставити і всі портрети ***** замінити на його портрет
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07.08.2024 22:07 Ответить


Но-но, пане Ар'є! У В. Войновича була трошки інша інтерпретація серпня на росії: Велика Серпнева Революція, котра в кінцевому підсумку привела до влади Геніалісімуса.

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07.08.2024 22:14 Ответить
2032 год...

Восемь лет бамбили Курск...

Доколе !?
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07.08.2024 21:21 Ответить
Свободу КНДР!
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07.08.2024 21:22 Ответить
"Бамбі сваїх, спасай расійю".
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07.08.2024 21:23 Ответить
О - оперативнiсть
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07.08.2024 21:27 Ответить
... Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя (c)
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07.08.2024 21:27 Ответить
А шо сі сталось?

Брянській Народній Республіці приготуватись. До речі, брянчане, краще евакуіроватись заздалегідь. Почінайте вже завтра.
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07.08.2024 21:29 Ответить
Курском пуйло начал("Она утонула") - было бы неплохо, чтоб Курском и кончил.
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07.08.2024 21:29 Ответить
Нравітся,не нравітся-терпи мая красавіца. Все цікаве тільки починається.
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07.08.2024 21:32 Ответить
Суджу наші вже взяли ?
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07.08.2024 21:32 Ответить
її обійшли
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07.08.2024 21:33 Ответить
так, ще о 16-00.
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07.08.2024 23:12 Ответить
Я бы даже сказал - режим специально-чрезвычайной ситуации.
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07.08.2024 21:35 Ответить
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07.08.2024 21:42 Ответить
Поддубнии хотів попереду Герасимова виити на кордон? - поперед батьки в пекло поперся
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07.08.2024 21:44 Ответить
гореть вам ***** кацапским в пекле!СЛАВА ВСУ!
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07.08.2024 21:44 Ответить
Хто запровадив? Нова влада Курської народної республіки?

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07.08.2024 21:49 Ответить
Судя по всему, конфликт в курской области случился после замедления там Ютуба. Совпадение? Не думаю...
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07.08.2024 21:52 Ответить
ЗСУ можно просто казати "московити, здавайтесь, у нас Ютюб без обмежень"
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07.08.2024 23:08 Ответить
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07.08.2024 23:47 Ответить
Та хер сним, с тем Курском! Ютуб верните!!!
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07.08.2024 23:13 Ответить
Славно працюють наші хлопці !
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07.08.2024 21:54 Ответить
Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ.... 1991 року.... перемовинами....
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07.08.2024 21:57 Ответить
а може вийти і на держкордон 1918
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08.08.2024 00:39 Ответить
Мешканцям Курської області чоловічої статі призовного віку: терміново встановити мобільний додаток Резерв+ та оновити свої дані!
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07.08.2024 22:03 Ответить
Глядел в прицел, глаза сощурив узко,

Сержант, как будто цели вьібирал,

И замер умньій ПТУР, готовьій к пуску,

И, как тогда, под жарким нєбом Курська,

"Ех, покурить бьі" - кто-то прошептал
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07.08.2024 22:05 Ответить
Нарід курщини! Вже час надувати жовті та сині бальони ! Вас повернено в склад України! Згадуйте українську мову.
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07.08.2024 22:11 Ответить
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07.08.2024 22:13 Ответить
Кацапи пишуть що десь в Курській області здетонувала - суха трава .

.
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07.08.2024 22:16 Ответить
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07.08.2024 22:17 Ответить
До п .....ы,не смешно..Уже хуже
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07.08.2024 22:38 Ответить
А де докази що там ЗСУ, може там громадянська війна?
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07.08.2024 22:20 Ответить
При Шойгу такой х*йни не было!
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07.08.2024 22:51 Ответить
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07.08.2024 22:58 Ответить
Цікаво, чому проп@г@ндони ОПи і наближені до неї експерди не робили анонсів цієї операції в Курській області, як вони робили перед контрастом при головкомі Залужному?
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07.08.2024 23:08 Ответить
Навіщо ж тоді Зєлємойські трубили із кожної праски про майбутній контрнаступ ЗСУ?
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08.08.2024 09:06 Ответить
Кнуряни в захваті від своєї сво.
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07.08.2024 23:10 Ответить
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08.08.2024 00:41 Ответить
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08.08.2024 00:48 Ответить
не знаю чим закінчиться ця афера, але уявити не можу почуття наших, як вони йдуть по якійсь ср*ній суджі...
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08.08.2024 01:07 Ответить
Вони йдуть на Луганськ. Просто трохи в обхід- через срану Суджу і срану Москву.
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08.08.2024 08:40 Ответить
тоді ладно
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09.08.2024 01:17 Ответить
Как думаете, кто первый откроется на освобождённых территориях:

Магазин АТБ или отделение Новой Почты???
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08.08.2024 09:41 Ответить
розетка
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09.08.2024 01:20 Ответить
Суджа майже місяць була столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Радянської України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада до https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0#cite_note-2 [2] .
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08.08.2024 10:53 Ответить
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08.08.2024 12:06 Ответить
 
 