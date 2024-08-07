Путин о ситуации в Курской области РФ: "Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию". ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза, где прокомментировал ситуацию с прорывом границы в Курской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал он.
По словам Путина, сразу после совещания он проведет встречу с силовиками, ФСБ, представителями Минобороны и Генштаба.
Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
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Строковики воювати не хочуть , Ахмат-сіла втік , то ж тепер - в бой пошлі батюшки ..
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С декабря 1918 по январь 1919 года в Судже некоторое время находилось правительство Советской Украины.
Припекло?Київ за три дні?А подзвонила знайома,що ви зараз на Сумщині робите?По мирняку?
Пора повертати ісконно українські землі.
масква - дражи
Сидить, смикається, губами плямкає.................
А де та розвалочка на кріслі, як в 2022 оголошував нам дєнасіфікацію ?! Де та інтонація голосу пантового, злого, наполєона ?!
У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.