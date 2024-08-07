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Новости Война
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Путин о ситуации в Курской области РФ: "Киевский режим совершил очередную масштабную провокацию". ВИДЕО

Путін відреагував на події в Курській області РФ

Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза, где прокомментировал ситуацию с прорывом границы в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал он.

По словам Путина, сразу после совещания он проведет встречу с силовиками, ФСБ, представителями Минобороны и Генштаба.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Читайте: Путину доложили о ситуации в Курской области: Жителей приграничья вывозят

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372) Курск (1075)


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Топ комментарии
+61
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07.08.2024 14:49
+44
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07.08.2024 14:58
+34
Вот уж этот нехороший киевский режим. Взял и просто так напал на Курскую волость. Ай-яй-яй.
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07.08.2024 14:55
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***** воно і в Африці - ***** ...
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07.08.2024 18:21 Ответить
Путлер капут!
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07.08.2024 15:58 Ответить
Путлер капут!
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07.08.2024 15:59 Ответить
Резиновое изделие №2 что то прокашляло.
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07.08.2024 16:16 Ответить
"Путін про ситуацію в Курській області РФ: "Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію". І шо?
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07.08.2024 16:22 Ответить
Мацькві урвався терпець .

Строковики воювати не хочуть , Ахмат-сіла втік , то ж тепер - в бой пошлі батюшки ..

.
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07.08.2024 16:26 Ответить
поллитрук клочков тепер з іконою ))
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07.08.2024 18:29 Ответить
ВСУ вошли в город, который некоторое время был столицей УССР.
С декабря 1918 по январь 1919 года в Судже некоторое время находилось правительство Советской Украины.
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07.08.2024 16:28 Ответить
Значить не окупіровалі, а асвабаділі )))
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07.08.2024 17:51 Ответить
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07.08.2024 18:24 Ответить
Міль помиляється в 1918 році Суджа була майже рік столицею України ..Українців у місті було 67%
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07.08.2024 16:30 Ответить
Яке воно нахабне і тупе,хоч і хитре і підле.А 24.02. це що було,не підла провокація?Воно ось ще радбез оону скликає.Тоді совєти зробили провокацію,коли у другу світову перейшли кордон Рейху?А от у 1945 була 100% провокація,коли есесер порушив договір про ненапад і напав на Японію.

Припекло?Київ за три дні?А подзвонила знайома,що ви зараз на Сумщині робите?По мирняку?
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07.08.2024 16:34 Ответить
кацапет, роZZия еще если полгода продержится, то это будет успех
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07.08.2024 17:04 Ответить
Російська Федерація проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на зустрічі у Київській школі економіки
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07.08.2024 20:27 Ответить
Сдохни вже, скажене падло, яке знов принесло світові війни
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07.08.2024 16:47 Ответить
Українська Слобожанщина і українське місто Суджа!

Пора повертати ісконно українські землі.
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07.08.2024 16:48 Ответить
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07.08.2024 18:25 Ответить
Щоб ти здох,хуййло смердюче.
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07.08.2024 16:53 Ответить
Это нужно было делать в прошлом году
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07.08.2024 17:08 Ответить
Эта модификация Ху#ла с больными почками. Разное про Василичей несут, но то, что "почечные" мешки под глазами проступают даже через толстый слой штукатурки на этом дегенератском е@альнике- на 100% правда !!!
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07.08.2024 17:12 Ответить
Київський режим повитягав бетон із бурятських дамб.
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07.08.2024 17:17 Ответить
...аж Обаму завидки взяли! Він же тільки срав кацапам у під'їздах та жарівки звідтам крав!

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07.08.2024 23:26 Ответить
Мавпа , цар країни мавп , розповіло про "зладєянія режіма" .
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07.08.2024 17:27 Ответить
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07.08.2024 17:34 Ответить
хло по іпалу получило: караул, провокація!
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07.08.2024 17:38 Ответить
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07.08.2024 17:50 Ответить
вагнер-уткін іде,

масква - дражи
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07.08.2024 17:51 Ответить
мы ладно , а ТЫ что творишь уже ОТДИНАДЦАТЫЙ ГОД !!! что ты творишь , ПАДЛА ????!!!!((((
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07.08.2024 18:04 Ответить
Шось у ***** одишка якась. Задихається
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07.08.2024 18:21 Ответить
Ви зауважили який їб...........альник кислий у "великого стратега" пуцькіна ?!

Сидить, смикається, губами плямкає.................



А де та розвалочка на кріслі, як в 2022 оголошував нам дєнасіфікацію ?! Де та інтонація голосу пантового, злого, наполєона ?!

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07.08.2024 18:21 Ответить
Грудных младенцев под ружьё! Расия в апаснасти!
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07.08.2024 18:27 Ответить
https://nv.ua/ukr/lifestyle/kursku-aes-pokinuli-vsi-rosgvardiyci-cholovichoji-stati-a-putin-doruchiv-pochati-evakuaciyu-regionu-50441041.html «Панцирі переїхали ближче до станції». Охороняти Курську АЕС залишилися самі жінки, а Путін доручив почати переселення жителів регіону

У https://nv.ua/ukr/world/countries/sudzha-i-kurska-oblast-ostanni-novini-pro-reyd-zsu-v-rosiji-ta-analiz-zahidnih-zmi-50440973.html Курській області з території місцевої атомної електростанції зникли всі росгвардійці чоловічої статі, повідомляють https://t.me/istories_media/7163 Важные истории з посиланням на співробітників, які там залишилися.
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07.08.2024 18:30 Ответить
ушЛЬОПОК, оКУРОК @@@@@@.
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07.08.2024 18:32 Ответить
Боярє нє доложилі!
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07.08.2024 18:42 Ответить
Цинизм во всех его проявлениях в одном лице....
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07.08.2024 19:14 Ответить
курская аэс посылает ***** московский режим, обидевшись, что тот променял ее на запорожскую
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07.08.2024 20:49 Ответить
Егеж, ще й у 28-му річницю визволення Грозного бійцями Ічкерії.
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07.08.2024 22:11 Ответить
Курська область це тільки початок.
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07.08.2024 23:06 Ответить
Боїться, паскуда кацапська.
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08.08.2024 10:08 Ответить
це в нас не "правакация", це в нас СВО )))))
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08.08.2024 10:35 Ответить
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