Путину доложили о ситуации в Курской области: Жителей приграничья вывозят

Российскому диктатору Владимир Путину доложили о ситуации в Курской области РФ.

Об этом в сети сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям", - отметил он.

Смирнов добавил, что власти области организовали вывоз жителей с территорий приграничья.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

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