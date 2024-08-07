РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12522 посетителя онлайн
Новости Война
19 824 78

Путину доложили о ситуации в Курской области: Жителей приграничья вывозят

Путіну доповіли про ситуацію в Курській області РФ

Российскому диктатору Владимир Путину доложили о ситуации в Курской области РФ.

Об этом в сети сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям", - отметил он.

Смирнов добавил, что власти области организовали вывоз жителей с территорий приграничья.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Курске и Курчатове гремят взрывы

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372) Курск (1075)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
тобто ми взнали раніше за путіна.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:57
+23
На московії іде активне обговорення на кухнях.

показать весь комментарий
07.08.2024 14:22
+20
Кремлёвская хунта угнетает КНР.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто ми взнали раніше за путіна.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:57 Ответить
А раніше про цукор за добу до підриву був у курсі
показать весь комментарий
07.08.2024 14:00 Ответить
то були учєнія
показать весь комментарий
08.08.2024 00:02 Ответить
Смирнов додав, що влада області організувала вивезення жителів з територій прикордоння.

В гробах?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:57 Ответить
Вивозити бабуїнів потрібно відразу на Колиму. ЩОб знову не перевозити.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:06 Ответить
..а Ви вважаєте, що кацапсячу гидоту повезуть у москвабад чи петерсберг? За Урал паскуд! Звідки в давнину приперлися орди, туда и повезуть. Кацапи своїх ******* так ..як і українців.
показать весь комментарий
07.08.2024 15:19 Ответить
Та Ви що? 😲 В пакетах! В гробах - дорого!
показать весь комментарий
07.08.2024 14:07 Ответить
Та Ви шо шановний, насипом і тільки насипом.
показать весь комментарий
07.08.2024 16:31 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 00:04 Ответить
Путин срочно созывает совместное совещание Правительства и орковского Совета безопасности для обсуждения фейков о якобы произошедшем прорыве ВСУ на 15 км в глубину Курской области...
показать весь комментарий
07.08.2024 20:06 Ответить
ПАлати має вся Моськовія ,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:57 Ответить
😊 Там вся мацква - палата. Душевно хворих маньяків. А до Кеніґсбеога - то вже великий шпиталь.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:10 Ответить
Параноїдних шизофреників великодержавного шовінізма,росєянє,це зайвохромосомні потвори,генетичні мутанти кремлівської селекції!!))
показать весь комментарий
07.08.2024 14:22 Ответить
Одним словом - генетичний мусор.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:27 Ответить
Цього сміття ,по світу, набереться понад 150 млн.!!))
показать весь комментарий
07.08.2024 14:29 Ответить
пали москву - спасай рабсію!

показать весь комментарий
08.08.2024 00:06 Ответить
Шоб з жителями не возитися - зразу на Колиму
показать весь комментарий
07.08.2024 13:58 Ответить
Чи маєте ви план, містере Фікс? -Та у мене цілих три мішки чудового плану!
Все йде за планом
показать весь комментарий
07.08.2024 14:00 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:50 Ответить
Путіну до одного місця. СВО по плану в нього в голові.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:00 Ответить
Кремлёвская хунта угнетает КНР.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:02 Ответить
Чємодан наповнився в два рази швидше.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:03 Ответить
І протік
показать весь комментарий
07.08.2024 16:02 Ответить
через червону лінію
показать весь комментарий
08.08.2024 00:07 Ответить
https://x.com/i/status/1820885716781666327 цього путіну не показали, бо інакше за такий доклад буде вєрний растрєл.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:07 Ответить
Щось голос за кадром має сильний російський акцент... На Українця мало схожий...
Щось типу РДК?
показать весь комментарий
07.08.2024 17:46 Ответить
растрєл хутіна грозить.. хутіну..

нехай в бункері вже стисне мосворотою щелепою отруту, та дасть спокій всьому світові
показать весь комментарий
08.08.2024 00:10 Ответить
Бои в Курской области. Главное:

- 06 августа в приграничных населенных пунктах Курской области начались бои с вооруженными группами, продвигающимися с территории Украины. Украинское военное командование не комментировало эти события, неизвестно, участвуют ли в атаке регулярные войска Украины или добровольцы из состава РДК или Легиона Свобода России;

- Ближе к середине дня 06 августа Министерство обороны РФ заявило, что предотвращена атака диверсионной группы. Наступающие силы, якобы, покинули регион после значительных потерь. Ближе к вечеру того же дня стало известно, что атака не только не подавлена, но и не остановлена, а Минобороны отредактировало свое сообщение. Наступающие силы уничтожили один из самых дорогих российских вертолётов К-52 стоимостью минимум в 15 миллионов долларов;

- К ночи стало известно, что наступающие силы контролируют пять населенных пунктов, и глубина прорыва границы составляет около 10 км. Российские военкоры заявляют, что захвачены 11 населенных пунктов Курской области;

- В сети публикуются фото и видео российских военнопленных солдат (включая срочников), которые должны были участвовать в зачистке участка прорыва границы. Пленные солдаты утверждают, что командование покинуло позиции сразу после начала наступления и бросило солдат без возможности к отступлению. Российские Z-каналы также утверждают, что позиции бросил спецназ Ахмат;

- Утром 7 августа "военкор" ВГТРК Александр Сладков заявил, что общая численность наступающей группы - 900 бойцов. В то же время "политолог" Сергей Марков утверждает, что ВСУ создали 5 бригад (около 23-27 тысяч человек) для развития прорыва, и они будут брошены в бой в ближайшее время;

- Известно, что российские войска уже перебрасывают силы с оккупированных территорий Украины для защиты границы в Курской области.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:08 Ответить
Та ці кацапи такі забавні! Як діти малі! Чесно! То РДА їх атакує, то ЗСУ. Схоже, на заводі з виг товлення бояришника щось намудрили чи то з травами, чи то з дозами і всю партію завезли в Курськ. 😊 Схоже там воюють росгвардія, ахмат, срочнікі не на одній стороні, а між собою. Пора кацапам слухати зведення Генштабі ЗСУ. Якщо там про вторгнення на Курщину нема, то і вторгнення нема. 😁
показать весь комментарий
07.08.2024 14:16 Ответить
Вторгнення, безумовно, є, але не РДА і не ЗСУ, а Вайшнорії. Або марсіан. Або знов Сільвестр Сталоне з ціпка зірвався.
показать весь комментарий
07.08.2024 18:48 Ответить
Зрозуміло ж що це туареги ....Безумовно!
показать весь комментарий
07.08.2024 22:15 Ответить
вован позвонил ***** в.в. и сказал ..НАС ТАМ НЕТ.. а форму можно купить в любом военторге
показать весь комментарий
07.08.2024 16:34 Ответить
Ось і подивимось , як вони почнуть "освобождать" свої "деревни" КАБами та танками ... ( а вони так і почнуть )
показать весь комментарий
07.08.2024 14:10 Ответить
оце буде реальна денацифікація..
показать весь комментарий
08.08.2024 00:13 Ответить
Треба бомбити Курськ!

Хаос і паніка має накрити парашу!
показать весь комментарий
07.08.2024 14:10 Ответить
на них плацює ПВО-"Байден і Саліван"
показать весь комментарий
07.08.2024 14:41 Ответить
за урал будуть втікати, а там .. китайці
показать весь комментарий
08.08.2024 00:14 Ответить
рашистская спєцабасрация ідьот па плану па графіку-ета проста план і графік билі такімі...
показать весь комментарий
07.08.2024 14:13 Ответить
"Тримає ситуацію на особистому контролі." Це значить що він потребує в 5 раз частіше заміни "спец. чемоданчиків".
показать весь комментарий
07.08.2024 14:14 Ответить
Да, если из 14 бригад резерва 5-6 кинут на Курск, то оставшиеся 9 могут прорвать оборону орков на Донбассе, воспользовавшись оголяемым фронтом.

Решили в Вовчанськ поиграть, сущеглупые кацапуры, получайте.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:17 Ответить
Аби не "содоль" лоб в лоб на укріплення!! У орків печерних окопуватися це майстерність на рівні інстинктів! А от жахати після арьпідготовки та пригощання дронами - годиться!!
показать весь комментарий
07.08.2024 14:31 Ответить
в землянках ще недавно жили, земляні щурі..
показать весь комментарий
08.08.2024 00:16 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:39 Ответить
узбагойтеся , все по плану
показать весь комментарий
07.08.2024 14:21 Ответить
На московії іде активне обговорення на кухнях.

показать весь комментарий
07.08.2024 14:22 Ответить
Це що, для того, щоб щі зливати, якщо скисли ще на етапі варіння? 😂
показать весь комментарий
07.08.2024 14:25 Ответить
Це таке планування, сидячи на унітаціз жерти гавно-щі, а і тут же не відходячи далеко, навіть сидячвиділяти все в унітаз, не відходячи далеко.
показать весь комментарий
07.08.2024 16:05 Ответить
Де Ви там унітаза побачили? Це дирка в полу. Очко.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:13 Ответить
Точно. Цікаво, чи поламав хтось ногу, потрапивши нею в "чашу Генуя".
показать весь комментарий
08.08.2024 14:31 Ответить
як у камері, все як кацапи ******* 😁

але навіть у камері парашу відокремлюють ширмою!
показать весь комментарий
07.08.2024 14:27 Ответить
пажрать, па**с.рать.. та поригать..
показать весь комментарий
08.08.2024 00:18 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:27 Ответить
А какіє ваши даказатєлства?

Ета туарєгі!! Прішлі мстіть за іспачканий пєсок і напуганних верблюдов.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:28 Ответить
Україна звільняє "ісконно" українські території. Серед зайнятих сіл - Зелений Шлях.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:27 Ответить
Якщо він в адекваті звичайно, то доповіли)) або й вже на чумодані, заперся у себе..

Він стілько разів щось там крадене "прісоєдінял" що мабуть не знає ле різниця між Курчатовим і Енернодаром ))))
показать весь комментарий
07.08.2024 14:27 Ответить
Контроль ЗСУ на кінець дня 06.08.2024:

показать весь комментарий
07.08.2024 14:29 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:31 Ответить
Газовимірювальну станцію "Суджа" вже контролюють ЗСУ. Суджа наша!

показать весь комментарий
07.08.2024 14:33 Ответить
Скоріш за все, інфа від рашистського джерела, що газ тут не прокачують від початку широкомасштабного нападу пітьми на Україну, деза.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:40 Ответить
Адже тут проходить головний газогін в Європу:

показать весь комментарий
07.08.2024 14:43 Ответить
Уренгой-Помари-Ужгород на9ивається!
показать весь комментарий
07.08.2024 21:39 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:58 Ответить
Чиновники брешуть як і у нас .

Але навіть якщо вони вивезуть весь "живий shit" , це теж непогано - не буде кому заважати, знімати, координати передавати )))

В буд'якому разі цей наступ буде дуже болючий для рашки!!

А нам своє робить!! Допомагати фронту, та молитись щоб швидко американські "лопати" завозили у війська
показать весь комментарий
07.08.2024 14:41 Ответить
Хтось непомітно розмінував кацапські мінні поля на Курщині. "Может ето Зінка сдєлала?" Або Верещучка ночами розміновувала...

показать весь комментарий
07.08.2024 14:49 Ответить
Вивозьте в сибіри. А там має бути ''сіра зона'' -*уйло таку запланував.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:42 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 14:51 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=PGtgW7JTp_U КАЗАНСКИЙ: Полонені срочніки в кац.армії
показать весь комментарий
07.08.2024 15:01 Ответить
"https://youtu.be/PGtgW7JTp_U?t=295 Благодаря путіну ето стало рєальность'ю "
показать весь комментарий
07.08.2024 15:04 Ответить
Треба брати і знищувати бункер з його мешканцями
показать весь комментарий
07.08.2024 15:35 Ответить
Не Володимир , а владімір ...
показать весь комментарий
07.08.2024 15:59 Ответить
в уаыау не запитували
показать весь комментарий
07.08.2024 17:50 Ответить
Остання стаття у Форбс наголошує що спецназ який прорвався у Суджу є вкрай потрібний для підкріплення 41, 53 мехбригад які надзусиллям боронять рештки Нью-Йорка. Тоді як жодне "вторгнення" русбатів не призвело до утримання захоплених територій. Лише пропагандистська коротка хвиля. Замість вкрай термінових дій на критичних ділянках фронту. Чи Форбс також проплачений москалями?
показать весь комментарий
07.08.2024 16:31 Ответить
Прикордонну кацапню вивозять через наплив туристів через пункт пропуску?
показать весь комментарий
07.08.2024 18:12 Ответить
Воно спеціально не конкретезує -- куди "вивозять" . А в мене здогадка , через те нема конкретики , що якщо й вивозять то кудись на смітник ...
показать весь комментарий
07.08.2024 18:31 Ответить
Істерику Росії описати складно. Це зрозуміло - такого ніхто не чекав. Операція в Курській області стала повною несподіванкою і для Росії і для вищого керівництва України. Взагалі планувався театральний рейд "Вільної Росії", але ситуація вийшла з меж сценарію і військове керівництво змучене відступами на Донеччині, вирішило ввести в бій резерви і спробувати діяти. Результат був вражаючим - російська армія кидаючи напризволяще поранених і техніку просто почала тікати.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:08 Ответить
и как это влияет на фронт ? свои куча территорий каждый день сдаються, тупо отвлекают от сдачи сел и территорий.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:26 Ответить
Наразі українські бійці перебувають приблизно за 76 км від АЕС. Уночі місто Курчатов, де розташована станція, атакували БПЛА.
показать весь комментарий
08.08.2024 08:16 Ответить
 
 