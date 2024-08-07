Путину доложили о ситуации в Курской области: Жителей приграничья вывозят
Российскому диктатору Владимир Путину доложили о ситуации в Курской области РФ.
Об этом в сети сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям", - отметил он.
Смирнов добавил, что власти области организовали вывоз жителей с территорий приграничья.
Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
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В гробах?
Все йде за планом
Щось типу РДК?
нехай в бункері вже стисне мосворотою щелепою отруту, та дасть спокій всьому світові
- 06 августа в приграничных населенных пунктах Курской области начались бои с вооруженными группами, продвигающимися с территории Украины. Украинское военное командование не комментировало эти события, неизвестно, участвуют ли в атаке регулярные войска Украины или добровольцы из состава РДК или Легиона Свобода России;
- Ближе к середине дня 06 августа Министерство обороны РФ заявило, что предотвращена атака диверсионной группы. Наступающие силы, якобы, покинули регион после значительных потерь. Ближе к вечеру того же дня стало известно, что атака не только не подавлена, но и не остановлена, а Минобороны отредактировало свое сообщение. Наступающие силы уничтожили один из самых дорогих российских вертолётов К-52 стоимостью минимум в 15 миллионов долларов;
- К ночи стало известно, что наступающие силы контролируют пять населенных пунктов, и глубина прорыва границы составляет около 10 км. Российские военкоры заявляют, что захвачены 11 населенных пунктов Курской области;
- В сети публикуются фото и видео российских военнопленных солдат (включая срочников), которые должны были участвовать в зачистке участка прорыва границы. Пленные солдаты утверждают, что командование покинуло позиции сразу после начала наступления и бросило солдат без возможности к отступлению. Российские Z-каналы также утверждают, что позиции бросил спецназ Ахмат;
- Утром 7 августа "военкор" ВГТРК Александр Сладков заявил, что общая численность наступающей группы - 900 бойцов. В то же время "политолог" Сергей Марков утверждает, что ВСУ создали 5 бригад (около 23-27 тысяч человек) для развития прорыва, и они будут брошены в бой в ближайшее время;
- Известно, что российские войска уже перебрасывают силы с оккупированных территорий Украины для защиты границы в Курской области.
Хаос і паніка має накрити парашу!
Решили в Вовчанськ поиграть, сущеглупые кацапуры, получайте.
але навіть у камері парашу відокремлюють ширмою!
Ета туарєгі!! Прішлі мстіть за іспачканий пєсок і напуганних верблюдов.
Він стілько разів щось там крадене "прісоєдінял" що мабуть не знає ле різниця між Курчатовим і Енернодаром ))))
Але навіть якщо вони вивезуть весь "живий shit" , це теж непогано - не буде кому заважати, знімати, координати передавати )))
В буд'якому разі цей наступ буде дуже болючий для рашки!!
А нам своє робить!! Допомагати фронту, та молитись щоб швидко американські "лопати" завозили у війська