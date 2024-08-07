В Курске и Курчатове гремят взрывы

Днем 7 августа 2024 года в Курчатове Курской области прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Курчатов - очень громко", - говорится в сообщении.

Громко тоже над Курском.

"Читатели сообщают о прилетах в Кореневском районе", - также отмечается.

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Больше информации пока нет. В Курской области объявлена воздушная тревога.

Заметим, что в Курчатове расположена Курская АЭС.

Как информировал Цензор.НЕТ, спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.