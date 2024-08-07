В Курске и Курчатове гремят взрывы
Днем 7 августа 2024 года в Курчатове Курской области прогремела серия громких взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Курчатов - очень громко", - говорится в сообщении.
Громко тоже над Курском.
"Читатели сообщают о прилетах в Кореневском районе", - также отмечается.
Больше информации пока нет. В Курской области объявлена воздушная тревога.
Заметим, что в Курчатове расположена Курская АЭС.
Как информировал Цензор.НЕТ, спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области.
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
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-цівка,цівка...
а чому пані не каже ЙЙООй!!
-а пан вже сунув!???
-так-сунув
-тоді ЙОЙ
Ничего интересного...
Коментар з пітьми про обстановку біля Суджі:
https://www.dialog.ua/images/content/dea12a5c6b3d76c5a3e9030e5a666846.jpg
Гримить! Благодатна пора наступає!
(І. Франко)
А насправді, то невідомі "відпускники " без розпізнавальних знаків
Коли дід-Байденюк-Саліванчук висловить занепокоєння, скажемо "нас там нема"
Це добре, може раздовбають підстанції вокруг АЕС. Тоді реактори аварійно заглушать.