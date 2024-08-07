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Новости Война
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В Курске и Курчатове гремят взрывы

Курськ

Днем 7 августа 2024 года в Курчатове Курской области прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Курчатов - очень громко", - говорится в сообщении.

Громко тоже над Курском.

"Читатели сообщают о прилетах в Кореневском районе", - также отмечается.

Также читайте: В Минобороны России заявили о боях в Курской области, оккупанты перебросили резервы

Больше информации пока нет. В Курской области объявлена воздушная тревога.

Заметим, что в Курчатове расположена Курская АЭС.

Как информировал Цензор.НЕТ, спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Автор: 

взрыв (6727) Курск (1075)


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Топ комментарии
+30
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07.08.2024 12:34
+23
У Курську та Курчатові гримлять вибухи

Гримить! Благодатна пора наступає!

(І. Франко)
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07.08.2024 12:47
+20
Повідомляється про введення у бій на Курщині резерву - іще одного батальйону ЗСУ. Загальна чисельність особового складу українських сил, що наразі прориваються вглиб території пітьми, сягнула 900.

Коментар з пітьми про обстановку біля Суджі:

https://www.dialog.ua/images/content/dea12a5c6b3d76c5a3e9030e5a666846.jpg
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07.08.2024 12:39
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07.08.2024 12:34 Ответить
Курчатов мирне місто. Потрібно вивести війська макак із нього. Залишити місію МАГАТЕ,
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07.08.2024 12:37 Ответить
При загрозі захоплення Курської АЄС - її вимкнуть повністю. Це призведе електричного колапсу половини росії. Краса!
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07.08.2024 13:35 Ответить
Не "захопленні",а звільненні Курської АЕС.
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07.08.2024 13:53 Ответить
нам ніхто не дасть цього зробити. Отямтеся
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08.08.2024 02:04 Ответить
Хто конкретно не дасть цього зробити і чому? А поки ми ведемо дискусію - її уже звільнять.
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08.08.2024 12:24 Ответить
довбані "союзники"
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09.08.2024 01:12 Ответить
"союзники" кого? і чому? нема конкретики, шановний - а значить таки Україна звільниь Курську АЄС. Я так думаю...
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09.08.2024 12:46 Ответить
скриньте. Не звільнить
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10.08.2024 01:39 Ответить
Звільнить від електрики - так точніше.
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10.08.2024 12:25 Ответить
Аналізуючи мапу інженерно-фортифікаційних споруд від ОСІНТерів та ворожі матеріали, можна зробити висновок, що патріоти змогли пройти другу лінію оборони ворога та просунутися від кордону на 10+ км до населених пунктів Леонідово та Александрія
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07.08.2024 12:34 Ответить
мирний атом вирвався на волю ?
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07.08.2024 12:35 Ответить
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07.08.2024 12:37 Ответить
-Пані цівка???

-цівка,цівка...

а чому пані не каже ЙЙООй!!

-а пан вже сунув!???

-так-сунув

-тоді ЙОЙ
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07.08.2024 12:52 Ответить
где фортификации?где?)))))
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07.08.2024 12:37 Ответить
Курская Народная Республика проводит сво против Курчатовской Народной Республики.

Ничего интересного...
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07.08.2024 12:39 Ответить
Повідомляється про введення у бій на Курщині резерву - іще одного батальйону ЗСУ. Загальна чисельність особового складу українських сил, що наразі прориваються вглиб території пітьми, сягнула 900.

Коментар з пітьми про обстановку біля Суджі:

https://www.dialog.ua/images/content/dea12a5c6b3d76c5a3e9030e5a666846.jpg
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07.08.2024 12:39 Ответить
Какой "наш ход" ожидает упырь сладков? Насрать в чемодан?
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07.08.2024 12:45 Ответить
"это такая часть плана сво, когда ЗСУ продвигаются в Курской области в направлении атомной станции" - ліліпутін
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07.08.2024 12:54 Ответить
Цінна інформація!! Одну ракету Збили корпусом ТОРа і одну збили панцирєм особисто...
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07.08.2024 12:52 Ответить
Початок звільнення ісконо українськой землі?
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07.08.2024 12:39 Ответить
Не треба нам зайвого, це створення буферної зони ...
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07.08.2024 12:47 Ответить
Саме так і є.
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07.08.2024 13:24 Ответить
Молоді республіки мають право на самовизначення!
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07.08.2024 12:42 Ответить
Кожному хутору та станіцє по президенту!!! Ми вимагаємо федералізації для *****ї "федерації"
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07.08.2024 12:50 Ответить
ЗСУ були присутні станом на вечір у Любимівці, Обухівці, Покровському, Зеленому Шляху, Толстому Лузі, Нижньому Клині, Толстому Лузі, Миколаєво-Дар'їному, Дар'їному, Свердликовому, Лебедівці. Усього 11 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
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07.08.2024 12:45 Ответить
У Курську та Курчатові гримлять вибухи

Гримить! Благодатна пора наступає!

(І. Франко)
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07.08.2024 12:47 Ответить
Вже слухи бігають, начебто захоплять АЕС та поміняють на вихід цапів з ЗАЕС або запросять експердів Мага-те і заставлять їх до посиніння висловлювати стурбованість та закликати до де-ескалації )))

А насправді, то невідомі "відпускники " без розпізнавальних знаків

Коли дід-Байденюк-Саліванчук висловить занепокоєння, скажемо "нас там нема"
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07.08.2024 12:48 Ответить
На Курщину зайшли та ведуть бої підрозділи чеченського спротиву імені шейха Мансура, які з самого початку війни з росією воюють на нашому боці, підрозділи РДК та інші іноземні добровольчі збройні формування. Звичайно, за безпосередньої та дієвої підтримки з боку ЗСУ!
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07.08.2024 13:31 Ответить
магате с американцями уср*ться, але на дадуть нам цього зробити
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08.08.2024 02:05 Ответить
З@*****, какую интересную СВО спланировал многоходовочник Вова Путин.
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07.08.2024 12:55 Ответить
О-о-о! То є добре!
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07.08.2024 13:14 Ответить
ре-хве-рен-дум, ре-хве-рен-дум ..!!!! )))
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07.08.2024 13:41 Ответить
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07.08.2024 14:05 Ответить
Я уже даже результат не начавшегося референдума знаю- 99,9% за присоединение к Украине!!!
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07.08.2024 16:01 Ответить
свабоду курякам!
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07.08.2024 13:47 Ответить
"Курчатов - дуже гучно"

Це добре, може раздовбають підстанції вокруг АЕС. Тоді реактори аварійно заглушать.
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07.08.2024 13:59 Ответить
Щас ваньки с перепугу устроят на курской аэс чернобыль и вообще в истерике забьются
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07.08.2024 14:08 Ответить
Нужно отменять сходу на освобожденных от путинских прокитайских захватчиков и нацистов территориях России блокировку инета и вводить допутинские законы РФ идопутинскую конституцию РФ. Вернув населению все свободы.
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07.08.2024 14:11 Ответить
Вперед на Курськ! Це теж українські землі! І це не перебільшення!
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07.08.2024 14:28 Ответить
Вранці читав що розбили підстанції на залізниці. Нема сполучення на 50 км
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07.08.2024 14:52 Ответить
По компрессорной станции без жалостно влупить Уренгой Помары Ужгород газопроводу! Раз уже пошла такая свалка, взрывать всё! Лэпы, тяговые подстанции, ТЭЦ и ТЭС, ЖД депо, мосты, заправки. И пусть будет что будет. Война пошла в открытую.
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07.08.2024 17:56 Ответить
 
 