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Спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области. КАРТА

Вторые сутки на территории Курской области РФ продолжаются бои, спутниковые карты фиксируют пожары в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Шрайк ньюс.

Читайте также: В Минобороны России заявили о боях в Курской области, оккупанты перебросили резервы

Сейчас карта пожаров в Курской области такова:

Курська область пожежі

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Автор: 

россия (95515) боевые действия (4044) Курск (1097)


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Топ комментарии
+35
я не засмучусь, якщо курська народна республіка згорить уся.
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07.08.2024 11:11
+30
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07.08.2024 11:25
+27
Пора захоплювати кацапські земілі, робити там як кацапи псевдореферендуми, а потім обміняємо це болото на своє. Тим більше там курська атомна електро станція є , якраз обмін на запорізьку. Інакше кацапи ніколи не звалять самі з нашої території.
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07.08.2024 11:14
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я не засмучусь, якщо курська народна республіка згорить уся.
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07.08.2024 11:11 Ответить
Палати має вся орда від Кенігсберга до Анадиря!!))
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07.08.2024 11:24 Ответить
прикро, що асфальт не злітає та не палає.
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07.08.2024 12:30 Ответить
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07.08.2024 11:25 Ответить
КурНР ето вам нє ВорНР(воронезька)
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07.08.2024 13:53 Ответить
ось і воронежська...

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07.08.2024 14:06 Ответить
прихопивши з собою увесь кацапстан
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07.08.2024 11:58 Ответить
Все рівно кідарам прийде кізда, і ісконно Українськи землі приєднаються до нас.
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07.08.2024 11:11 Ответить
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07.08.2024 11:26 Ответить
Я проти приєднання!!
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07.08.2024 11:26 Ответить
Голосуйте і далі за зєлю і Курська Народна Республіка приєднається до ЄС і НАТО раніше України
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07.08.2024 11:51 Ответить
Соромлюсь спитати - а за кого треба голосувати .?..
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07.08.2024 12:04 Ответить
Треба голосувати за вибори. Покищо в нас не демократія, а автократія(прокацапська)
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07.08.2024 12:11 Ответить
ГОЛОСУЙ(те) за маргиналку баб Юльку и дальше.
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07.08.2024 12:27 Ответить
трипліхто ідейний, воно або проти усіх або не оприділився.
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07.08.2024 12:34 Ответить
Зате Ваня мене зрозумiв.
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07.08.2024 12:50 Ответить
тільки допис ви не сулівано адресували.
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07.08.2024 12:52 Ответить
оН ЕЩЕ ТО УХО, СХАВВАЕТ. дА И ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ, Я ДУМАЛ, ШО КАКОЙ-ТО МЕНТ ТОЖЕ ЗА юЛЬКУ
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07.08.2024 12:54 Ответить
Мож он еще - и не мент(тока помнится ранее отирался промеж ментов).
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07.08.2024 12:57 Ответить
цей потрійний іхтШтирлиць і сам не в курсі за кого голосував, таку димову завісу створив... Але не за Петра Олексійовича- це однозначно.
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07.08.2024 13:00 Ответить
А отирався ще й посеред яюльок. Може вiн, невизначившись, ще й до фiтнес тренерiв ходить?
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07.08.2024 13:05 Ответить
Я буду голосувати за Залужного!
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07.08.2024 13:56 Ответить
Генетична хворість мозку?
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07.08.2024 12:09 Ответить
Не переймайтися, погромів не буде.
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07.08.2024 12:04 Ответить
Кацапів б'ють там, де є можливість.

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07.08.2024 12:10 Ответить
То не ми, то курські солов'ї...
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07.08.2024 11:14 Ответить
Ефект лінзи!
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07.08.2024 11:45 Ответить
Пора захоплювати кацапські земілі, робити там як кацапи псевдореферендуми, а потім обміняємо це болото на своє. Тим більше там курська атомна електро станція є , якраз обмін на запорізьку. Інакше кацапи ніколи не звалять самі з нашої території.
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07.08.2024 11:14 Ответить
Схоже, це єдиний дієвий варіант, але нас тоді союзники прокатять зі зброєю.
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07.08.2024 11:17 Ответить
Не прокатять. Тоді путін козиря грохне.
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07.08.2024 11:27 Ответить
потрібно свою зброю мати..
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07.08.2024 11:27 Ответить
та майте совість, вже маємо: мульярд зедерев, протиісламські шашлики, мульйон зедронів та підступну зеасфальну пастку.
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07.08.2024 12:37 Ответить
Не.... улыбнуло - шашлыки антинахлебнические...
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07.08.2024 13:13 Ответить
про шаурму забули згадати..
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07.08.2024 13:59 Ответить
Цей мільйон дронів можна викликати з лавочки з QR кодом!
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07.08.2024 13:15 Ответить
шампура в руки...

чи не зброя?
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07.08.2024 14:00 Ответить
Зє поміняв зброю на асфаль для окупантів.

9 з 10 доріг "великого годівництва" використав і ВИКОРИСТОВУЄ окупант московія!
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07.08.2024 13:13 Ответить
він так забезпечував мир..

його виборці так хотіли, чи ні?
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07.08.2024 13:56 Ответить
Ги! Під гаслом "і що? атопутіннападет!". Випросили!
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07.08.2024 14:11 Ответить
Курська АЕС,м.Курчатов,бував там колись давненько !!))
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07.08.2024 11:25 Ответить
Раша велика, їм байдуже, можна до Москви дойти вони і не почухаються. Думаю треба через їх території заходить з тилу і давить, тоді може буде якийсь ефект
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07.08.2024 11:29 Ответить
Це робив Порох.
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07.08.2024 13:16 Ответить
Мне нравится, годный план.

Всех кто, сдуру, захочет на референдуме присоединения к Украине, потом вернуть кацапам обратно.
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07.08.2024 11:33 Ответить
Я конечно не военный стратег, но достаточно посмотреть на карту невооружённым взглядом и станет ясно что московское направление нужно было разрабатывать давно, ещё до неудавшегося контрнаступа или вместо него. Возможно нужно было поддержать рейд лысого (как его там?) прошлым летом на Москву.

Не знаю что там происходит в высших эшелонах власти, возможно "союзники" не разрешали, боялись так называемой эскалации.
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07.08.2024 12:18 Ответить
ви у кінолога ВавиБуби, що дресує найзеличнішого .ідора взесвіту, дозвіл запитували? Там же його батько постраждати може.
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07.08.2024 12:40 Ответить
поддержать рейд лысого...саме союзники не дали "поддержать". І рейд цей схоже вони також зупинили.

Не розумію, чого вони вважаються нашими союзниками. Я думаю, путін до скону має бути їм вдячний.
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08.08.2024 02:08 Ответить
Ета "курянє" курят.
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07.08.2024 11:17 Ответить
Мало ...
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07.08.2024 11:17 Ответить
В КНР просто праздник. Шашлыки жарят все
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07.08.2024 11:18 Ответить
"Курск - этимологически древнерусское «Курьскъ»"...

Він наш !!!
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07.08.2024 11:21 Ответить
Межиріччя Сейму і Пселу- то все Сіверщина.
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07.08.2024 11:25 Ответить
Ну шо, референдум в Курской области будем проводить или ну их нахер, эти формальности?
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07.08.2024 11:25 Ответить
Хіба у рабів щось треба питати?
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07.08.2024 11:30 Ответить
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07.08.2024 11:25 Ответить
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07.08.2024 11:29 Ответить
*****,що там за каша в кацапських головах? Овсянка,сер.
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07.08.2024 11:33 Ответить
Курська народна республіка є етнічними українськими землями, які окупавла москва у кінці 1918 року.
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07.08.2024 11:37 Ответить
тільки карамурзі цього показувати не можно, бо він остаточно з глузду з'їде.
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07.08.2024 11:28 Ответить
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07.08.2024 11:45 Ответить
Флаконы от бояры преломляют солнечные лучи. Эффект линзы...
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07.08.2024 11:28 Ответить
Ох і кацапи. Ну зварили ви уху на природі-то загасіть же багаття. Дебіли.
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07.08.2024 11:29 Ответить
Цікаво: а як Єрма-Зе реагують на цю несподівану для кацапів атаку ЗСУ в Курській області?
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07.08.2024 11:42 Ответить
Зеля срочно видосик монтирует - что это дружественный огонь с нашей стороны
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07.08.2024 13:26 Ответить
Напад на курську обл. то дурня! Південь треба звільняти! Чи ви і зелень вже погодилися, що Південь то власність орди??
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07.08.2024 11:43 Ответить
Тобто, якщо не можемо звільнити Південь, то нападемо на Курськ? Залізна логіка!

А може поки розміновувати не треба, а просто щільно бомбити орду на Півдні, всю логістику, склади, бази. Чи зачекаємо поки вони набудують там санаторіїв і заселять бурятами і мордвою?

Занадто комфортно орда себе там почуває!

Навіщо ви розмінували Чонгар??
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07.08.2024 12:02 Ответить
Справді, навіщо ви розмінували Чонгар?
Але зараз, вдруге, вам вже буде легше знову знімати міни, тож розпочинайте.
Кацапів відволікайте розмовами про "шатли" і про "там же наши люді".
А тепер серйозно. Де ж ви були минулого року? Чому ви тоді ще не порадили військовому командуванню таке просте рішення - "просто щільно бомбити орду на Півдні, всю логістику, склади, бази"?
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07.08.2024 13:08 Ответить
А я їм радив! Сказали, що якийсь кольоровий не дозволяє.
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07.08.2024 13:40 Ответить
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07.08.2024 11:44 Ответить
На карті з пожежами неточність. Там невірно зазначено населений пункт: замість "Sudzha" має бути "Stepano-Banderivka"
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07.08.2024 11:51 Ответить
Повідомляється про введення у бій на Курщині іще одного батальйону ЗСУ, а загальна чисельність особового українськиї сил, що наразі прориваються вглиб території пітьми, сягнула 900.

Коментар з пітьми про обстановку біля Суджі:

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07.08.2024 11:52 Ответить
А ви знаєте що в Суджі газорозподільча знаходиться ?!

Курськ треба бамбіть !
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07.08.2024 11:59 Ответить
Так, є таке.

Якщо її займуть українські сили, то можна буде керувати постачанням газу в країни ЄС .

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07.08.2024 12:09 Ответить
ЗСУ повинні захопити газорозподільчу в Суджі !
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07.08.2024 12:28 Ответить
Eto prosto pritvorenjije v zhiznj 'mirnovo peregovorochnovo plana putjina' - on zhe hotjel 'de-miljitarizovannuju sanjitarnuju zonu bezopasnostji' mezhdu Ukrainoij i russnjoij, nu vot i ukrainci poshlji na vstrechu i sozdajut... Pravda, mnje pokozalosj chto putjin hotjel eto zonu sozdatj na Ukrainskoij storonje granjici, nu njechevo, budjet na russkoij storonje... Zato 'bezopasnostj dlja russnji' ot 'zlih pobuzhdjenjii NATO i banderovcev, a bezopasnostj dlja russnji 'vishe vsevo'!
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07.08.2024 12:03 Ответить
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07.08.2024 12:10 Ответить
...в Курськ прилетіли курськi солов'ї з американських біолабораторій за Дніпром

...дам-бiть будут всєх
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07.08.2024 12:13 Ответить
Даешь скунсика с тросточкой, мол, одесситка - вот она какая... А ШО ДЕЛАТЬ...
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07.08.2024 12:25 Ответить
Відео збиття рашистського гелікоптера українським FPV-дроном - https://t.me/astrapress/61368 тут .

Місце події - район Суджі на пітьмі.



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07.08.2024 12:20 Ответить
Замедлить продвижение ВСУ вглубь Курской области пока не могут. Будут замедлять YouTube.
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07.08.2024 12:26 Ответить
пионеры ватные костры палят.радуйтесь болотные свинособаки!
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07.08.2024 12:26 Ответить
Вже можно вносити Курську область до України
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07.08.2024 12:48 Ответить
це " український кризис", надішліть фото китайським ідіотам
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07.08.2024 13:20 Ответить
Щось малувато пожеж! Наступ Руського королівства вимагає більшого файрверку!
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07.08.2024 17:16 Ответить
 
 