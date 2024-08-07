Спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области. КАРТА
Вторые сутки на территории Курской области РФ продолжаются бои, спутниковые карты фиксируют пожары в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Шрайк ньюс.
Сейчас карта пожаров в Курской области такова:
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
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чи не зброя?
9 з 10 доріг "великого годівництва" використав і ВИКОРИСТОВУЄ окупант московія!
його виборці так хотіли, чи ні?
Всех кто, сдуру, захочет на референдуме присоединения к Украине, потом вернуть кацапам обратно.
Не знаю что там происходит в высших эшелонах власти, возможно "союзники" не разрешали, боялись так называемой эскалации.
Не розумію, чого вони вважаються нашими союзниками. Я думаю, путін до скону має бути їм вдячний.
Він наш !!!
А може поки розміновувати не треба, а просто щільно бомбити орду на Півдні, всю логістику, склади, бази. Чи зачекаємо поки вони набудують там санаторіїв і заселять бурятами і мордвою?
Занадто комфортно орда себе там почуває!
Навіщо ви розмінували Чонгар??
Але зараз, вдруге, вам вже буде легше знову знімати міни, тож розпочинайте.
Кацапів відволікайте розмовами про "шатли" і про "там же наши люді".
А тепер серйозно. Де ж ви були минулого року? Чому ви тоді ще не порадили військовому командуванню таке просте рішення - "просто щільно бомбити орду на Півдні, всю логістику, склади, бази"?
Коментар з пітьми про обстановку біля Суджі:
Курськ треба бамбіть !
Якщо її займуть українські сили, то можна буде керувати постачанням газу в країни ЄС .
...дам-бiть будут всєх
Місце події - район Суджі на пітьмі.