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Новини Війна
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Кремлівського пропагандиста Поддубного ліквідували в Курській області, - росЗМІ

Євген Поддубний

Одного з найпопулярніших "воєнкорів" РФ і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного ліквідували в Курській області.

Про це пише російське опозиційне видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вдень він знімав репортаж у Курській області про бої, що ведуться в Суджанському районі, куди, як повідомляється, прорвалися українські війська.

The Insider нагадує, що Поддубний – один із найвідоміших російських "воєнкорів". Він також є співробітником ВГТРК і працює військовим кореспондентом каналу "Россия-1".

Поддубний знаменитий вкрай оптимістичними репортажами про те, як Росія послідовно все захоплює і захоплює українські території. Потім ця інформація виявляється брехливою.

Зокрема, він робив репортаж з аеродрому в Гостомелі, що під Києвом, у перші дні великого вторгнення Росії в Україну.

Читайте: У Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації

Автор: 

ліквідація (3909) пропаганда (2801) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+65
Обмінний фонд

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07.08.2024 22:10
+48
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07.08.2024 22:12
+44
момент сдачи в плен бойцам ВСУ 22 российских военных

хто не здався.той валяється осторонь
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07.08.2024 22:11
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Може, не довго, років з 5 полежить у лікарні, і буде у парку пєтріот дедпула рекламувати?
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08.08.2024 00:12 Відповісти
Дон дон дон, на концерт пропагандон.
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08.08.2024 00:14 Відповісти
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