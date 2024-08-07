Кремлівського пропагандиста Поддубного ліквідували в Курській області, - росЗМІ

Одного з найпопулярніших "воєнкорів" РФ і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного ліквідували в Курській області.

Про це пише російське опозиційне видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вдень він знімав репортаж у Курській області про бої, що ведуться в Суджанському районі, куди, як повідомляється, прорвалися українські війська.

The Insider нагадує, що Поддубний – один із найвідоміших російських "воєнкорів". Він також є співробітником ВГТРК і працює військовим кореспондентом каналу "Россия-1".

Поддубний знаменитий вкрай оптимістичними репортажами про те, як Росія послідовно все захоплює і захоплює українські території. Потім ця інформація виявляється брехливою.

Зокрема, він робив репортаж з аеродрому в Гостомелі, що під Києвом, у перші дні великого вторгнення Росії в Україну.

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