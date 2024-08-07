У Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації

7 серпня в Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов.

"У Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах. Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення про введення з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області", - написав Смирнов.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.