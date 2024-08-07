У Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації
7 серпня в Курській області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов.
"У Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах. Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення про введення з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області", - написав Смирнов.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели «военкора» ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Также об этом написали Z-каналы («Военкоры Русской Весны», «МИГ Россия» и другие). По предварительной информации, сегодня он снимал репортаж о боях в Суджанском районе Курской области. Сообщается также, что в в машину, где находился Поддубный, попал FPV-дрон
Позже он удалил свой пост и написал - «Пусть сообщат официально».
Курське народне і громадське утворення.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
А, взагалі-то, якщо хтось ще не зрозумів, росію можна привітати з настанням чергового серпня...
"ЧЕРНЫЙ АВГУСТ!!!"
Но-но, пане Ар'є! У В. Войновича була трошки інша інтерпретація серпня на росії: Велика Серпнева Революція, котра в кінцевому підсумку привела до влади Геніалісімуса.
Восемь лет бамбили Курск...
Доколе !?
Брянській Народній Республіці приготуватись. До речі, брянчане, краще евакуіроватись заздалегідь. Почінайте вже завтра.
Сержант, как будто цели вьібирал,
И замер умньій ПТУР, готовьій к пуску,
И, как тогда, под жарким нєбом Курська,
"Ех, покурить бьі" - кто-то прошептал
.
Магазин АТБ или отделение Новой Почты???