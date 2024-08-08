РосЗМІ стверджують, що пропагандист Поддубний вижив та перебуває в лікарні Курська

Кремлівський пропагандист Євген Поддубний 7 серпня зазнав поранень у Курській області РФ.

Про це пише пропагандистське інформагентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Поддубний зазнав поранень внаслідок атаки українського дрона у Курській області. Пропагандист зазнав "важких поранень" і наразі перебуває у лікарні Курська.

Раніше повідомлялось, що пропагандист Поддубний загинув у Курській області.

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