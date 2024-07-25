В окупованому Бердянську рашисти відкрили пропагандистський центр "Маяк"

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники на базі викраденого дитячого табору відкрили "молодіжний освітній центр "Маяк", де поширюватимуть російську ідеологію серед українських дітей та підлітків.

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"Його відкриття відбулося навіть за участю кремлівського диктатора Путіна, що підкреслює важливість цього проєкту для окупаційної влади. Цей центр створено на базі викраденого українського дитячого табору, розташованого на Бердянській косі, про що у своїх матеріалах цинічно заявляють самі окупанти", - зазначила вона.

Мета створення

Галіціна зауважила, що "Маяк" позиціонується як аналог подібних центрів у Криму та Росії - "Таврида" та "Машук".

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"Його основна мета - забезпечити цілорічне промивання мізків молоді з окупованих територій через різноманітні "освітні програми", семінари, форуми та конференції. Особливу увагу приділяють підготовці так званих "спеціалістів по роботі з молоддю" - фактично пропагандистів, які поширюватимуть російську ідеологію серед українських дітей та підлітків", - розповідає очільниця МВА.

Так званий "губернатор" зрадник Євген Балицький називає центр "фасадом Росії" та "форпостом русского мира".

"Створення подібних центрів є частиною системної політики окупантів, спрямованої на знищення української ідентичності та виховання лояльного до Росії молодого покоління на окупованих територіях", - резюмувала Галіціна.

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