У РФ відбувся з’їзд товариства "Знание", на якому навчали нових "лекторів" для відправки на окуповані території України, - Центр нацспротиву

У Росії готують нових лекторів для промивання мізків мешканцям окупованих територій України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Російське товариство "Знание" є кремлівським проєктом організації пропагандистських лекцій, які пропагують нацистські ідеї Кремля. Так, з 19 по 22 липня у П’ятигорську відбувся з’їзд товариства, на якому вчили нових лекторів для промивання мізків мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ЦНС, нині Кремль реалізує на окупованих територіях проєкт лекцій "Русский мир и ценности российской цивилизации". У його межах гастролери з РФ проводять лекції з примусовим відвідуванням бюджетниками та студентами, на яких розповідають ідеологію Кремля й псевдонаукові факти історії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються провести пропагандистський форум молоді на окупованих територіях України, - Центр найспротиву