У РФ відбувся з’їзд товариства "Знание", на якому навчали нових "лекторів" для відправки на окуповані території України, - Центр нацспротиву
У Росії готують нових лекторів для промивання мізків мешканцям окупованих територій України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Російське товариство "Знание" є кремлівським проєктом організації пропагандистських лекцій, які пропагують нацистські ідеї Кремля. Так, з 19 по 22 липня у П’ятигорську відбувся з’їзд товариства, на якому вчили нових лекторів для промивання мізків мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в ЦНС, нині Кремль реалізує на окупованих територіях проєкт лекцій "Русский мир и ценности российской цивилизации". У його межах гастролери з РФ проводять лекції з примусовим відвідуванням бюджетниками та студентами, на яких розповідають ідеологію Кремля й псевдонаукові факти історії.
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Але ж у Таврії проблема з лісами
З ким тільки, московська совдепія, не боролася, аж поки і сама розвалилася !!!
Тепер, чергові їздуни, поборотися приїдуть з Україною… Про чорні мішки, борцуни не забули б…
70-80 роки ХХ сторіччя, совіцький колгосп, голові приходить телефонограма з району, що приїде лектор буде читати у сільському клубі лекцію "про любов". Голова збирає аргонома, механіка, зотехніка, будівельника, бригадирів бригад і дає це-у: усіх хто не зайнятий ввечері до клуба на лекцію ... Вивішують біля клубу афішу, голова каже, щоб підняти відвідуваність, приписати на афіші: лекція про любов (зі слайдами)
Настає вечір, переповнений клуб, усе налаштовано, проектор увімкнено, вікна затемнені і лектор починає лекцію:
Л: буває любов гетеросексуальна ...
Зал: слайди, слайди, слайди ...
Л: лектор заспокоює селян і каже, буває любов гомосексуальна
Зал: слайди, слайди, слайди ...
Л: а ще є любов до Батьківщини і тепер Вам будуть слайди ...