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Новини
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У РФ відбувся з’їзд товариства "Знание", на якому навчали нових "лекторів" для відправки на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Пропаганда РФ

У Росії готують нових лекторів для промивання мізків мешканцям окупованих територій України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Російське товариство "Знание" є кремлівським проєктом організації пропагандистських лекцій, які пропагують нацистські ідеї Кремля. Так, з 19 по 22 липня у П’ятигорську відбувся з’їзд товариства, на якому вчили нових лекторів для промивання мізків мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ЦНС, нині Кремль реалізує на окупованих територіях проєкт лекцій "Русский мир и ценности российской цивилизации". У його межах гастролери з РФ проводять лекції з примусовим відвідуванням бюджетниками та студентами, на яких розповідають ідеологію Кремля й псевдонаукові факти історії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються провести пропагандистський форум молоді на окупованих територіях України, - Центр найспротиву

Автор: 

пропаганда (2796) Центр національного спротиву (811)


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Топ коментарі
+1
Мізки промивати українською мовою будуть? бо тут вже писали, що для росіян нема ніякої проблеми українською мовою говорити.
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24.07.2024 13:52
+1
ОУН таких "лекторів" сталінських на смереках розвішувала.
Але ж у Таврії проблема з лісами
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24.07.2024 13:56
+1
Таке уже проходили на московії, за часів члєніна-сраліна….
З ким тільки, московська совдепія, не боролася, аж поки і сама розвалилася !!!
Тепер, чергові їздуни, поборотися приїдуть з Україною… Про чорні мішки, борцуни не забули б…
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24.07.2024 13:56
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Мізки промивати українською мовою будуть? бо тут вже писали, що для росіян нема ніякої проблеми українською мовою говорити.
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24.07.2024 13:52 Відповісти
ОУН таких "лекторів" сталінських на смереках розвішувала.
Але ж у Таврії проблема з лісами
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24.07.2024 13:56 Відповісти
Таке уже проходили на московії, за часів члєніна-сраліна….
З ким тільки, московська совдепія, не боролася, аж поки і сама розвалилася !!!
Тепер, чергові їздуни, поборотися приїдуть з Україною… Про чорні мішки, борцуни не забули б…
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24.07.2024 13:56 Відповісти
ну так !!! з цього приводу ходив старий, бородатий анекдот:
70-80 роки ХХ сторіччя, совіцький колгосп, голові приходить телефонограма з району, що приїде лектор буде читати у сільському клубі лекцію "про любов". Голова збирає аргонома, механіка, зотехніка, будівельника, бригадирів бригад і дає це-у: усіх хто не зайнятий ввечері до клуба на лекцію ... Вивішують біля клубу афішу, голова каже, щоб підняти відвідуваність, приписати на афіші: лекція про любов (зі слайдами)
Настає вечір, переповнений клуб, усе налаштовано, проектор увімкнено, вікна затемнені і лектор починає лекцію:
Л: буває любов гетеросексуальна ...
Зал: слайди, слайди, слайди ...
Л: лектор заспокоює селян і каже, буває любов гомосексуальна
Зал: слайди, слайди, слайди ...
Л: а ще є любов до Батьківщини і тепер Вам будуть слайди ...
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24.07.2024 14:17 Відповісти
Есть ли нормальная жизнь на оккупированых территориях или нет, науке это не известно!!!

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24.07.2024 13:58 Відповісти
Да там живут...! да там вот так живут!
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24.07.2024 14:06 Відповісти
Та в них Біблія -- книга по історії!
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24.07.2024 14:05 Відповісти
По якій історії? України?
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24.07.2024 14:07 Відповісти
Ні. Світової.
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24.07.2024 14:33 Відповісти
Знаніє - сіла?
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24.07.2024 18:07 Відповісти
 
 