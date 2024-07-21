Росіяни готуються провести пропагандистський форум молоді на окупованих територіях України, - Центр найспротиву

Окупанти запланували проведення пропагандистського молодіжного форуму на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про нацистський шабаш під назвою "Юг молодой" (південь молодий). В ньому беруть участь молоді ідеологічні прихильники диктатора Володимира Путіна, а вступ туди. за словами лідерів руху, "гарантує кар’єрне зростання та успішне навчання"", - розповіли в ЦНС.

Як зазначається, форум мають провести у Бердянську, й за оцінками окупантів, його відвідають 800 учасників.

У ЦНС додають, що на форум очікується прибуття російських пропагандистів з-поміж акторів, блогерів та інших діячів Кремля.

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