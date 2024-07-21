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Росіяни готуються провести пропагандистський форум молоді на окупованих територіях України, - Центр найспротиву

Окупанти готують пропагандиський форум для молоді

Окупанти запланували проведення пропагандистського молодіжного форуму на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про нацистський шабаш під назвою "Юг молодой" (південь молодий). В ньому беруть участь молоді ідеологічні прихильники диктатора Володимира Путіна, а вступ туди. за словами лідерів руху, "гарантує кар’єрне зростання та успішне навчання"", - розповіли в ЦНС.

Як зазначається, форум мають провести у Бердянську, й за оцінками окупантів, його відвідають 800 учасників.

У ЦНС додають, що на форум очікується прибуття російських пропагандистів з-поміж акторів, блогерів та інших діячів Кремля.

Також читайте: Росіяни шукають "ветеранів" для проведення лекцій українським дітям на окупованих територіях

Автор: 

молодь (122) пропаганда (2791) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+5
95 квартал також там буде? ну як представники призедента?
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21.07.2024 18:43
+3
"півень молодий"
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21.07.2024 18:38
+2
Окучують
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21.07.2024 18:39
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ЦЕНЗОР, помилка у заголовку - "Центр найспротиву".
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21.07.2024 18:38 Відповісти
"півень молодий"
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21.07.2024 18:38 Відповісти
Півника туди кассетного треба
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21.07.2024 18:39 Відповісти
Окучують
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21.07.2024 18:39 Відповісти
95 квартал також там буде? ну як представники призедента?
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21.07.2024 18:43 Відповісти
Як би це не було жорстоко - це ціль для хаймарсів.
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21.07.2024 18:47 Відповісти
Ніт ,хамарсів не треба їх та їхніх батьків вже наказав Господь ...вони маса, поневоленних добровільно ...це слуги без вибору ...
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21.07.2024 18:57 Відповісти
Мертвые хватают живых. Жрецы Молоха крадут души детей. А родители их просто глупые приспособленцы. Им не хватит ума чтобы понять это.
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21.07.2024 19:00 Відповісти
ПОРА К ВЛАСТИ В УКРАИНЕ ПРИВОДИТЬ ТЕХНОКРАТОВ !!!
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21.07.2024 19:16 Відповісти
В цій новині мова йде про те шо витворяє кацапсятина на окупованих територіях. До чого тут технократи?
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21.07.2024 21:03 Відповісти
І проведуть. Там вже повно військових таборів для кинутої на призволяще військово-політичним керівництвом України у 22 році бившої української молоді- там з них готують вбивць та гвалтівників решти українців.
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21.07.2024 21:03 Відповісти
ти диви як кацапня до наших дітей причепилася! як піявка. треба пропагандистів прорідити, щоб не тягнуло на нашу землю
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21.07.2024 21:35 Відповісти
 
 