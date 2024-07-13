Росіяни шукають "ветеранів" для проведення лекцій українським дітям на окупованих територіях
На окупованій території України росіяни проводять лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованих територіях триває героїзація злочинців, мародерів, ґвалтівників й всіх інших, кого пропагандисти називають "ветерани".
Фонд "Захисники вітчизни", який чомусь діє на території інших країн, проводить лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах. Метою цих заходів є пропаганда загарбницької війни Кремля та антилюдської ідеології.
Однак, як зазначають в ЦНС, росіяни мають складнощі з лекторами, адже знайти "ветерана СВО", який вміє писати та читати, а тим більше складати план лекції – важке завданя. Тому росіяни навіть публікують оголошення, в яких шукають охочих підготувати лекції для українських дітей.
Джерело:
