Росіяни шукають "ветеранів" для проведення лекцій українським дітям на окупованих територіях

На окупованій території України росіяни проводять лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях триває героїзація злочинців, мародерів, ґвалтівників й всіх інших, кого пропагандисти називають "ветерани".

Фонд "Захисники вітчизни", який чомусь діє на території інших країн, проводить лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах. Метою цих заходів є пропаганда загарбницької війни Кремля та антилюдської ідеології.

Однак, як зазначають в ЦНС, росіяни мають складнощі з лекторами, адже знайти "ветерана СВО", який вміє писати та читати, а тим більше складати план лекції – важке завданя. Тому росіяни навіть публікують оголошення, в яких шукають охочих підготувати лекції для українських дітей.

