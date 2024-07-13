УКР
Росіяни шукають "ветеранів" для проведення лекцій українським дітям на окупованих територіях

Окупанти проводять лекції для українських дітей

На окупованій території України росіяни проводять лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях триває героїзація злочинців, мародерів, ґвалтівників й всіх інших, кого пропагандисти називають "ветерани".

Фонд "Захисники вітчизни", який чомусь діє на території інших країн, проводить лекції "ветеранів СВО" для дітей у захоплених школах. Метою цих заходів є пропаганда загарбницької війни Кремля та антилюдської ідеології.

Однак, як зазначають в ЦНС, росіяни мають складнощі з лекторами, адже знайти "ветерана СВО", який вміє писати та читати, а тим більше складати план лекції – важке завданя. Тому росіяни навіть публікують оголошення, в яких шукають охочих підготувати лекції для українських дітей.

Автор: 

діти (5316) пропаганда (2867) Центр національного спротиву (856)
13.07.2024 11:18 Відповісти
адже знайти "ветерана СВО", який вміє писати та читати
Джерело:

13.07.2024 11:25 Відповісти
13.07.2024 11:27 Відповісти
- Сижу я значит в гарящем танке! (Бульк! Бульк! Бульк!) А-а-а! Харашо пашла!!!
- А дальше?
- А ани меня АКРУЖАЮТ!!! (Бульк! Бульк! Бульк!) А-хха! Вот и втарая даганяить!
- Так кто акружаєт? "Укры"?
- Да какие нахер "укры"?!!! МЕНТЫ-Ы-Ы!!!
13.07.2024 12:12 Відповісти
Який саме фонд має на увазі автор публікації, коли вказує наступну інформацію: "Фонд "Захисники вітчизни", який чомусь діє на території інших(?) країн"... Очевидно мова йде про якесь вороже утворення зареєстроване на території так званої РФ, яке незаконно діє на окупованій території України, але тоді його назва не відповідає зазначеній транслітерації і, коли ми шукатимемо посилання на організацію під такою назвою, то знайдемо лише українські громадські утворення...
13.07.2024 12:13 Відповісти
Слушне зауваження. Назви організацій зареєстровані в московії бажано публікуватися мовою московитського оригіналу щоб не виникала плутанина з подібними українськими структурами. Вітчизна і «отєчество» то є дві великі різниці. А ще бажано імʼя прутіна в новинах писати «владімір» і не перекладати на українське імʼя Володимир. І багато ще від чого потрібно позбавитись стосовно «мижеєдіннарод».
13.07.2024 12:37 Відповісти
 
 