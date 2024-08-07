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Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області

Глава Генштаба страны-агрессора РФ Валерий Герасимов, комментируя ситуацию в Курской области, пообещал диктатору Владимиру Путину выйти на государственную границу России.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 7 августа, диктатор РФ Владимир Путин провел заседание с силовиками по ситуации в Курской области.

Во время совещания глава российского Генштаба Герасимов заявил, что россиянам якобы удалось "остановить продвижение противника вглубь территории на Курском направлении".

Герасимов также сказал, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе". Кроме этого, он пообещал Путину, что операция будет завершена "выходом на госграницу РФ".

Читайте также: Чиновники США свяжутся с украинской стороной по ситуации в Курской области, - Кирби

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Читайте: Группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ. ВИДЕО

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Смотрите также: Разрушения на международном автомобильном пункте пропуска "Суджа" в Курской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

россия (95372) Курск (1075) Герасимов Валерий (47)


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Топ комментарии
+60
Тепер і в кацапів ціль есвео вихід на кордони 91 року...
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07.08.2024 20:16
+36
"за три дня" ?
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07.08.2024 20:14
+35
на кордони УНР 1918 року.
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07.08.2024 20:18
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"за три дня" ?
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07.08.2024 20:14 Ответить
"Части и подразделения министерства обороны продолжают уничтожать противника на территории Курской области" ...

Вот так "демилитаризация" Украины, которая на исходе ТРЕТЬЕГО года войны почему-то происходит на россияцкой территории в 7 часах езды на автомобиле до Москвы ...

"Киев за три дня!"

Генерал Му-му победоносно идёт к границам 1991 года.
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09.08.2024 05:50 Ответить
...виходом на кордон якого року???
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07.08.2024 20:15 Ответить
на кордони УНР 1918 року.
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07.08.2024 20:18 Ответить
Якщо він про це проблеяв, то ок
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07.08.2024 20:20 Ответить
А 1701 ще є..тоді наш ще був
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07.08.2024 20:23 Ответить
1054
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07.08.2024 20:22 Ответить
Как ныне сбирается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B9 вещий Олег
Отмстить неразумным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B хозарам ,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;

та ще був Святослав Хоробрий ось його володіння

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07.08.2024 21:37 Ответить
Тепер і в кацапів ціль есвео вихід на кордони 91 року...
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07.08.2024 20:16 Ответить
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07.08.2024 20:32 Ответить
Класний комент
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07.08.2024 20:56 Ответить
Сам буде виходити?
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07.08.2024 20:16 Ответить
Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png
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07.08.2024 20:16 Ответить
Не тра нічого захвативать - їх треба просто убивать, якомога більше...
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07.08.2024 20:19 Ответить
Вы как садист рассуждаете. Просто убивать никого нельзя. Rtt правильно предлагает. Захватывать, а кто мешает - убивать.

Так гуманнее
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07.08.2024 21:00 Ответить
а кто мешает ?

тоді всіх !

і новоявлених виміняних рузьких ліберастів теж !

.

.
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07.08.2024 21:39 Ответить
Суджа за трі дня...............
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07.08.2024 20:17 Ответить
- Потомки, ну как вы там?

- Отлично! Берлин еще не взяли, но курскую область до осени должны отвоевать
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07.08.2024 20:19 Ответить
17:34 Зеленському зателефонував Ердоган.

а з ким ердоган лєпший друг?
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07.08.2024 20:20 Ответить
Вже й Ердогану стуканув! От жалюгідний хмирьониш. )))

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07.08.2024 20:28 Ответить
👍👍👍
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07.08.2024 20:35 Ответить
Вимагав негайно звільнити Курскую волость? А то приєднається до польських рольнікув і перекриє Босфор з Дарданелами для українського зерна?
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07.08.2024 20:50 Ответить
А там й таурегі підскочуть, покажуть - де вагнери сплять...
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07.08.2024 21:47 Ответить
Тепер у нас е свое власне СВО.
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07.08.2024 20:22 Ответить
Запит Генштабу ЗСУ на додаткове виділення транспорту і сухих пайків з резерву міністерства

залишились без реакції міністерства (‎07.‎08.‎2024 16:00)

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07.08.2024 20:23 Ответить
Каzапи зганьбилися на весь світ.
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07.08.2024 20:24 Ответить
Восставшие шахтёры Суджи, Украина с вами!
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07.08.2024 20:24 Ответить
Тим часом русня починає потроху прозрівати

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07.08.2024 20:27 Ответить
Не прозрівати, а відчули на власній шкурі. Їм в бошки вбили - вони пабєдуни, діди ваєвалі, от й перлись. А тут прилетіло по головах - й почалось - а нас то за что? Їх без світла/інета/телевізора залишити, підкинути з десяток фур якогось пойла - самі повбиваються.
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08.08.2024 10:03 Ответить
Гірасімав гдє гранітса ?!!
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07.08.2024 20:28 Ответить
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07.08.2024 20:29 Ответить
Легенда
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07.08.2024 20:32 Ответить
Дохлий півень.
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07.08.2024 20:34 Ответить
Цитуйте точно, будь ласка: шАйгу, гемасімАв.
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07.08.2024 22:10 Ответить
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07.08.2024 20:33 Ответить
Хай Герасимов напише нову повість "Пупу".
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07.08.2024 20:42 Ответить
- Гдє Гєрасім, нє пойму? - Вдруг встрєвожилась Муму,
І протяжно над водой Зазвучал пєчальний вой...

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07.08.2024 21:19 Ответить
герасим тупорылой мимикой напоминает шлепера и пугачиху времен 2011 года...

Травку щипит она справно: преуспела в зелени,

Ну, а если запоет, знаю в скором времени... .

Бык намнет ей все бока - он ведь знает в племени.

Вот корова и мычит: целый год - ей бремени.

Ой! Му-му, мое - му-му...Пугачева знает... .

Бык услышит ту корову, тут же забодает.
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07.08.2024 22:03 Ответить
За Му-му утоплю пу-пу!
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07.08.2024 21:22 Ответить
Тупой быдло-пролетарский дебил с узеньким лобиком, с дурацкой огромной звездой размером с морскую медузу...

Придурку 70 лет, а он носит какую-то гопницкую пацанскую чёлку...
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09.08.2024 05:56 Ответить
Дайош курскую народную республіку, мля!
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07.08.2024 20:33 Ответить
КНР
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07.08.2024 21:42 Ответить
КуНР, а то китайозі АбідяЦЦА
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07.08.2024 22:02 Ответить
"він пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ". Джерело:

😁 Звичайно! В тому числі і і Донецькій, і в Луганській областях, і у Керч-Єнінакальській протоці. Тобто на міжнародно визнану межу між кацапією і Україною.
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07.08.2024 20:37 Ответить
Помните в начале вторжения, в 22-м году как мать-орчиха с Курска по телефону сыночка поучала, когда он хвастался что Харьков почти взят уже, «ты сына, бери квартиру в Харькове на Павловом Поле или Алексеевке, там хорошие районы, я узнавала…» Б№ять

А в Курске какой район котируется, кто знает?
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07.08.2024 20:38 Ответить
Центральний. Він же "Лєнінскій". У адептів СРСР одразу збільшується тиск крові в ділянці малого тазу
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07.08.2024 20:44 Ответить
а вы с какой целью интересуетесь?
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08.08.2024 01:13 Ответить
Добре було б сьогодні вночі 1000 дронів по Курську пустити!

Потрібна паніка в Курську!
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07.08.2024 20:39 Ответить
На какие границы? )(уйло же визжал что у расеи нет границ
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07.08.2024 20:40 Ответить


Йой, невдобно вийшло... (с)

Тоді доведеться знову згадати "Москва 2042" В. Войновича, де було чітко і зрозуміло сказано, що Москорєп оточували три Кола Ворожості (перше коло - решта росії, друге коло - колишні совєцькі республіки-сестри, третє коло - країни Варшавського Договору).

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07.08.2024 22:23 Ответить
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07.08.2024 20:43 Ответить
кордони 91 року?
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07.08.2024 20:45 Ответить
Це все-таки рейд, а не повноцінний наступ, масштаби і мета якого для нас невідома. Поки що. Але позитивні наслідки операції по завиванням на болотах вже радують.
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07.08.2024 20:48 Ответить
Жители Курска:
- "Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше - мы их бомбили, а они нас нет?!"
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07.08.2024 21:59 Ответить
автомати салдати валяютса..курщина

https://t.me/polonskynews/111606
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07.08.2024 20:53 Ответить
Знов понажирались?
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07.08.2024 21:08 Ответить
на цей раз реально окончатєльно і беспаваротно
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07.08.2024 21:45 Ответить
Пфи... Они и непросыхали...
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07.08.2024 21:46 Ответить
Єрмак бровою поведе і рейд закінчиться
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07.08.2024 20:57 Ответить
Если бы Ермак знал, он (рейд) бы и не начался
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07.08.2024 21:07 Ответить
ця морда не сказала про "границу 91г."
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07.08.2024 20:58 Ответить


1918
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08.08.2024 01:00 Ответить
тоді на бурятію обміняємо
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08.08.2024 06:02 Ответить
А что там у них за конфликт в Курской области? Или там у них СВО?
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07.08.2024 21:14 Ответить
Це на кордони орловської чи відразу тульської народної?
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07.08.2024 21:17 Ответить
Навєрнає шота случілась...
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07.08.2024 21:21 Ответить
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

=====================================================

Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 21:23 Ответить
Просто пшолнах... алкаш кацапський.
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07.08.2024 21:24 Ответить
А, гаварілі що он нємой
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07.08.2024 21:24 Ответить
куда ж он вийдєт, єсли "граніца росіі нігдє нє кончаєтся"?
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07.08.2024 21:33 Ответить
А я такой, морда кирзой, - муйлуше, мол, вернем взад...

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07.08.2024 21:44 Ответить
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07.08.2024 21:56 Ответить
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08.08.2024 00:55 Ответить
******* -не мешки ворочать!
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07.08.2024 21:45 Ответить
Йшов третій рік триденної війни, росія щосили намагалася вийти на власні кордони
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07.08.2024 21:54 Ответить
Як стверджують в США х....навіть послало до рушників олєнєвода з проханням не ескаліровать з Ізраїлем. Бо хероватий кінець може настати для дружби аятоли з головним пердуном та сциклом на болотах. А так проста зеркальна операція-зайшли, щоб утворити зону убезпечення території України від артобстрілів. Як і хотів цього Муму разом із своїм казанським земляком Лапіним.
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07.08.2024 22:01 Ответить
Сорок Третий горечью польінной

На меня дохнул іздалєка.

Чорною, обуглєнной равніной

Видится мне Курськая Дуга
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07.08.2024 22:14 Ответить
Йой! А шо си стало?.. (с)

Невже Курскайа Наротная Ріспубліка си збунтувала?

...Щось так виглядає, ніби Хєрасімов скоро почне цитувати Прігожина...

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07.08.2024 23:08 Ответить
треба захопити їх атомну станцію
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08.08.2024 01:14 Ответить
Да л9 Му Му та6акерка те в помощь 🤷‍♂️и ходить не куда не над 🥱
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08.08.2024 01:47 Ответить
 
 