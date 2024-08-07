Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Глава Генштаба страны-агрессора РФ Валерий Герасимов, комментируя ситуацию в Курской области, пообещал диктатору Владимиру Путину выйти на государственную границу России.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 7 августа, диктатор РФ Владимир Путин провел заседание с силовиками по ситуации в Курской области.

Во время совещания глава российского Генштаба Герасимов заявил, что россиянам якобы удалось "остановить продвижение противника вглубь территории на Курском направлении".

Герасимов также сказал, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе". Кроме этого, он пообещал Путину, что операция будет завершена "выходом на госграницу РФ".

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

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Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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