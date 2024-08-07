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Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області

Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області

Глава Генштабу країни-агресорки РФ Валерій Герасимов, коментуючи ситуацію у Курській області, пообіцяв диктатору Володимиру Путіну вийти на державний кордон Росії.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

У середу, 7 серпня, диктатор РФ Володимир Путін провів засідання із силовиками щодо ситуації в Курській області.

Під час наради глава російського Генштабу Герасимов заявив, що росіянам нібито вдалося "зупинити просування противника вглиб території на Курському напрямку".

Герасимов також сказав, що наразі росіяни "продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону". Крім цього, він пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ".

Читайте також: Посадовці США зв’яжуться з українською стороною щодо ситуації в Курській області, - Кірбі

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Дивіться також: Руйнування на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

росія (65098) Курськ (1103) Герасимов Валерій (51)


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Топ коментарі
+60
Тепер і в кацапів ціль есвео вихід на кордони 91 року...
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07.08.2024 20:16
+36
"за три дня" ?
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07.08.2024 20:14
+35
на кордони УНР 1918 року.
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07.08.2024 20:18
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"за три дня" ?
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07.08.2024 20:14 Відповісти
"Части и подразделения министерства обороны продолжают уничтожать противника на территории Курской области" ...

Вот так "демилитаризация" Украины, которая на исходе ТРЕТЬЕГО года войны почему-то происходит на россияцкой территории в 7 часах езды на автомобиле до Москвы ...

"Киев за три дня!"

Генерал Му-му победоносно идёт к границам 1991 года.
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09.08.2024 05:50 Відповісти
...виходом на кордон якого року???
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07.08.2024 20:15 Відповісти
на кордони УНР 1918 року.
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07.08.2024 20:18 Відповісти
Якщо він про це проблеяв, то ок
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07.08.2024 20:20 Відповісти
А 1701 ще є..тоді наш ще був
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07.08.2024 20:23 Відповісти
1054
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07.08.2024 20:22 Відповісти
Как ныне сбирается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B9 вещий Олег
Отмстить неразумным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B хозарам ,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;

та ще був Святослав Хоробрий ось його володіння

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07.08.2024 21:37 Відповісти
Тепер і в кацапів ціль есвео вихід на кордони 91 року...
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07.08.2024 20:16 Відповісти
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07.08.2024 20:32 Відповісти
Класний комент
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07.08.2024 20:56 Відповісти
Сам буде виходити?
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07.08.2024 20:16 Відповісти
Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png https://i.ibb.co/Fgt0hyz/07-08.png
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07.08.2024 20:16 Відповісти
Не тра нічого захвативать - їх треба просто убивать, якомога більше...
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07.08.2024 20:19 Відповісти
Вы как садист рассуждаете. Просто убивать никого нельзя. Rtt правильно предлагает. Захватывать, а кто мешает - убивать.

Так гуманнее
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07.08.2024 21:00 Відповісти
а кто мешает ?

тоді всіх !

і новоявлених виміняних рузьких ліберастів теж !

.

.
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07.08.2024 21:39 Відповісти
Суджа за трі дня...............
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07.08.2024 20:17 Відповісти
- Потомки, ну как вы там?

- Отлично! Берлин еще не взяли, но курскую область до осени должны отвоевать
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07.08.2024 20:19 Відповісти
17:34 Зеленському зателефонував Ердоган.

а з ким ердоган лєпший друг?
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07.08.2024 20:20 Відповісти
Вже й Ердогану стуканув! От жалюгідний хмирьониш. )))

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07.08.2024 20:28 Відповісти
👍👍👍
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07.08.2024 20:35 Відповісти
Вимагав негайно звільнити Курскую волость? А то приєднається до польських рольнікув і перекриє Босфор з Дарданелами для українського зерна?
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07.08.2024 20:50 Відповісти
А там й таурегі підскочуть, покажуть - де вагнери сплять...
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07.08.2024 21:47 Відповісти
Тепер у нас е свое власне СВО.
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07.08.2024 20:22 Відповісти
Запит Генштабу ЗСУ на додаткове виділення транспорту і сухих пайків з резерву міністерства

залишились без реакції міністерства (‎07.‎08.‎2024 16:00)

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07.08.2024 20:23 Відповісти
Каzапи зганьбилися на весь світ.
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07.08.2024 20:24 Відповісти
Восставшие шахтёры Суджи, Украина с вами!
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07.08.2024 20:24 Відповісти
Тим часом русня починає потроху прозрівати

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07.08.2024 20:27 Відповісти
Не прозрівати, а відчули на власній шкурі. Їм в бошки вбили - вони пабєдуни, діди ваєвалі, от й перлись. А тут прилетіло по головах - й почалось - а нас то за что? Їх без світла/інета/телевізора залишити, підкинути з десяток фур якогось пойла - самі повбиваються.
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08.08.2024 10:03 Відповісти
Гірасімав гдє гранітса ?!!
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07.08.2024 20:28 Відповісти
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07.08.2024 20:29 Відповісти
Легенда
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07.08.2024 20:32 Відповісти
Дохлий півень.
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07.08.2024 20:34 Відповісти
Цитуйте точно, будь ласка: шАйгу, гемасімАв.
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07.08.2024 22:10 Відповісти
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07.08.2024 20:33 Відповісти
Хай Герасимов напише нову повість "Пупу".
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07.08.2024 20:42 Відповісти
- Гдє Гєрасім, нє пойму? - Вдруг встрєвожилась Муму,
І протяжно над водой Зазвучал пєчальний вой...

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07.08.2024 21:19 Відповісти
герасим тупорылой мимикой напоминает шлепера и пугачиху времен 2011 года...

Травку щипит она справно: преуспела в зелени,

Ну, а если запоет, знаю в скором времени... .

Бык намнет ей все бока - он ведь знает в племени.

Вот корова и мычит: целый год - ей бремени.

Ой! Му-му, мое - му-му...Пугачева знает... .

Бык услышит ту корову, тут же забодает.
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07.08.2024 22:03 Відповісти
За Му-му утоплю пу-пу!
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07.08.2024 21:22 Відповісти
Тупой быдло-пролетарский дебил с узеньким лобиком, с дурацкой огромной звездой размером с морскую медузу...

Придурку 70 лет, а он носит какую-то гопницкую пацанскую чёлку...
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09.08.2024 05:56 Відповісти
Дайош курскую народную республіку, мля!
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07.08.2024 20:33 Відповісти
КНР
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07.08.2024 21:42 Відповісти
КуНР, а то китайозі АбідяЦЦА
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07.08.2024 22:02 Відповісти
"він пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ". Джерело:

😁 Звичайно! В тому числі і і Донецькій, і в Луганській областях, і у Керч-Єнінакальській протоці. Тобто на міжнародно визнану межу між кацапією і Україною.
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07.08.2024 20:37 Відповісти
Помните в начале вторжения, в 22-м году как мать-орчиха с Курска по телефону сыночка поучала, когда он хвастался что Харьков почти взят уже, «ты сына, бери квартиру в Харькове на Павловом Поле или Алексеевке, там хорошие районы, я узнавала…» Б№ять

А в Курске какой район котируется, кто знает?
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07.08.2024 20:38 Відповісти
Центральний. Він же "Лєнінскій". У адептів СРСР одразу збільшується тиск крові в ділянці малого тазу
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07.08.2024 20:44 Відповісти
а вы с какой целью интересуетесь?
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08.08.2024 01:13 Відповісти
Добре було б сьогодні вночі 1000 дронів по Курську пустити!

Потрібна паніка в Курську!
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07.08.2024 20:39 Відповісти
На какие границы? )(уйло же визжал что у расеи нет границ
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07.08.2024 20:40 Відповісти


Йой, невдобно вийшло... (с)

Тоді доведеться знову згадати "Москва 2042" В. Войновича, де було чітко і зрозуміло сказано, що Москорєп оточували три Кола Ворожості (перше коло - решта росії, друге коло - колишні совєцькі республіки-сестри, третє коло - країни Варшавського Договору).

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07.08.2024 22:23 Відповісти
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07.08.2024 20:43 Відповісти
кордони 91 року?
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07.08.2024 20:45 Відповісти
Це все-таки рейд, а не повноцінний наступ, масштаби і мета якого для нас невідома. Поки що. Але позитивні наслідки операції по завиванням на болотах вже радують.
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07.08.2024 20:48 Відповісти
Жители Курска:
- "Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше - мы их бомбили, а они нас нет?!"
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07.08.2024 21:59 Відповісти
автомати салдати валяютса..курщина

https://t.me/polonskynews/111606
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07.08.2024 20:53 Відповісти
Знов понажирались?
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07.08.2024 21:08 Відповісти
на цей раз реально окончатєльно і беспаваротно
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07.08.2024 21:45 Відповісти
Пфи... Они и непросыхали...
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07.08.2024 21:46 Відповісти
Єрмак бровою поведе і рейд закінчиться
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07.08.2024 20:57 Відповісти
Если бы Ермак знал, он (рейд) бы и не начался
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07.08.2024 21:07 Відповісти
ця морда не сказала про "границу 91г."
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07.08.2024 20:58 Відповісти


1918
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08.08.2024 01:00 Відповісти
тоді на бурятію обміняємо
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08.08.2024 06:02 Відповісти
А что там у них за конфликт в Курской области? Или там у них СВО?
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07.08.2024 21:14 Відповісти
Це на кордони орловської чи відразу тульської народної?
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07.08.2024 21:17 Відповісти
Навєрнає шота случілась...
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07.08.2024 21:21 Відповісти
Бєлгородську область треба відключати від електроенергії!

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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога

.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України

.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 21:23 Відповісти
Просто пшолнах... алкаш кацапський.
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07.08.2024 21:24 Відповісти
А, гаварілі що он нємой
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07.08.2024 21:24 Відповісти
куда ж он вийдєт, єсли "граніца росіі нігдє нє кончаєтся"?
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07.08.2024 21:33 Відповісти
А я такой, морда кирзой, - муйлуше, мол, вернем взад...

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07.08.2024 21:44 Відповісти
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07.08.2024 21:56 Відповісти
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08.08.2024 00:55 Відповісти
******* -не мешки ворочать!
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07.08.2024 21:45 Відповісти
Йшов третій рік триденної війни, росія щосили намагалася вийти на власні кордони
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07.08.2024 21:54 Відповісти
Як стверджують в США х....навіть послало до рушників олєнєвода з проханням не ескаліровать з Ізраїлем. Бо хероватий кінець може настати для дружби аятоли з головним пердуном та сциклом на болотах. А так проста зеркальна операція-зайшли, щоб утворити зону убезпечення території України від артобстрілів. Як і хотів цього Муму разом із своїм казанським земляком Лапіним.
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07.08.2024 22:01 Відповісти
Сорок Третий горечью польінной

На меня дохнул іздалєка.

Чорною, обуглєнной равніной

Видится мне Курськая Дуга
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07.08.2024 22:14 Відповісти
Йой! А шо си стало?.. (с)

Невже Курскайа Наротная Ріспубліка си збунтувала?

...Щось так виглядає, ніби Хєрасімов скоро почне цитувати Прігожина...

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07.08.2024 23:08 Відповісти
треба захопити їх атомну станцію
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08.08.2024 01:14 Відповісти
Да л9 Му Му та6акерка те в помощь 🤷‍♂️и ходить не куда не над 🥱
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08.08.2024 01:47 Відповісти
 
 