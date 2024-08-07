Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області

Глава Генштабу країни-агресорки РФ Валерій Герасимов, коментуючи ситуацію у Курській області, пообіцяв диктатору Володимиру Путіну вийти на державний кордон Росії.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

У середу, 7 серпня, диктатор РФ Володимир Путін провів засідання із силовиками щодо ситуації в Курській області.

Під час наради глава російського Генштабу Герасимов заявив, що росіянам нібито вдалося "зупинити просування противника вглиб території на Курському напрямку".

Герасимов також сказав, що наразі росіяни "продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону". Крім цього, він пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ".

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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