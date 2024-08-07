Герасимов пообіцяв Путіну вийти на держкордони РФ у Курській області
Глава Генштабу країни-агресорки РФ Валерій Герасимов, коментуючи ситуацію у Курській області, пообіцяв диктатору Володимиру Путіну вийти на державний кордон Росії.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
У середу, 7 серпня, диктатор РФ Володимир Путін провів засідання із силовиками щодо ситуації в Курській області.
Під час наради глава російського Генштабу Герасимов заявив, що росіянам нібито вдалося "зупинити просування противника вглиб території на Курському напрямку".
Герасимов також сказав, що наразі росіяни "продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону". Крім цього, він пообіцяв Путіну, що операція буде завершена "виходом на держкордон РФ".
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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Вот так "демилитаризация" Украины, которая на исходе ТРЕТЬЕГО года войны почему-то происходит на россияцкой территории в 7 часах езды на автомобиле до Москвы ...
"Киев за три дня!"
Генерал Му-му победоносно идёт к границам 1991 года.
Отмстить неразумным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B хозарам ,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
та ще був Святослав Хоробрий ось його володіння
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
Поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
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Так гуманнее
тоді всіх !
і новоявлених виміняних рузьких ліберастів теж !
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- Отлично! Берлин еще не взяли, но курскую область до осени должны отвоевать
а з ким ердоган лєпший друг?
залишились без реакції міністерства (07.08.2024 16:00)
І протяжно над водой Зазвучал пєчальний вой...
Травку щипит она справно: преуспела в зелени,
Ну, а если запоет, знаю в скором времени... .
Бык намнет ей все бока - он ведь знает в племени.
Вот корова и мычит: целый год - ей бремени.
Ой! Му-му, мое - му-му...Пугачева знает... .
Бык услышит ту корову, тут же забодает.
Придурку 70 лет, а он носит какую-то гопницкую пацанскую чёлку...
😁 Звичайно! В тому числі і і Донецькій, і в Луганській областях, і у Керч-Єнінакальській протоці. Тобто на міжнародно визнану межу між кацапією і Україною.
А в Курске какой район котируется, кто знает?
Потрібна паніка в Курську!
Йой, невдобно вийшло... (с)
Тоді доведеться знову згадати "Москва 2042" В. Войновича, де було чітко і зрозуміло сказано, що Москорєп оточували три Кола Ворожості (перше коло - решта росії, друге коло - колишні совєцькі республіки-сестри, третє коло - країни Варшавського Договору).
- "Когда же это закончится?! Неужели Путин не может встретиться с Зеленским и договориться, чтобы было как раньше - мы их бомбили, а они нас нет?!"
https://t.me/polonskynews/111606
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Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога
.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України
.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
На меня дохнул іздалєка.
Чорною, обуглєнной равніной
Видится мне Курськая Дуга
Невже Курскайа Наротная Ріспубліка си збунтувала?
...Щось так виглядає, ніби Хєрасімов скоро почне цитувати Прігожина...