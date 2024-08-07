Руйнування на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Журналісти опублікували супутникові фото, на яких видно руйнування на пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини публікує Радио Свобода.
Супутниковий знімок, зроблений уранці 6 серпня, підтверджує серйозні руйнування на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" у Курській області на кордоні з Україною.
Раніше фотографію пункту пропуску, зроблену українським дроном, публікували у мережі.
"Поки неясно, чи йдеться про наслідки українського обстрілу і ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій російської армії у відповідь", - пише видання.
Ситуація у Курській області РФ
Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
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- Ти гдє сєчас? В Курской області?
- Уже, походу, в Украінє.
Коренівський район на черзі під звільнення на пару з сусіднім Суджанським - ЗСУ незабаром візьмуть його під контроль
росЗМІ пишуть, що наші бійці просто «маршем проходять» н.п., не заходячи до будівель!
Є така приказка на засрашинській мові "у страха глаза вєлікі". ХЗ, до чого там велосипеди, але що вони нажахані - очевидно.
Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, наградой будут нам.
"Растревожили в логове старое зло..."
Смерть кацапні!
туристи якісь, проривались в Україну..
як що так, то сирський і буданов красавчики. прострочений зе!лідор мовчить. може йому не доповідали, тому так успішно все проходить.
«Долгие Бороды - Валдай» (Новгородская область)🐭
«Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край)🐭
«Русь» (Завидово)«Горки-9» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Ривьера-6» (Сочи, Краснодарский край) 🐭 а в курских епен9х ИхНЕГО БратА неТ 🤷♂️🥱
2. вайном сотень засрашинців в інтернетах, які у відосах своїх ідіотських розповідають, що "армії немає, ППО немає, ахмат здриснув перший" - задоволений.
Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області
https://everyday.sumy.ua/vorozha-aviaciya-zbilshila-aktivnist-bilya-prikordonnix-rajoniv-sumsko%d1%97-oblasti/ 07.08.2024
Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області, - Генштаб ЗСУ.
Станом на 16.00 ворог вже скинув близько 30 керованих авіабомб.
СюУже сбиты: один К52 и 2 Ми8.