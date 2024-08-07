Руйнування на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Журналісти опублікували супутникові фото, на яких видно руйнування на пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини публікує Радио Свобода.

Супутниковий знімок, зроблений уранці 6 серпня, підтверджує серйозні руйнування на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" у Курській області на кордоні з Україною.

Раніше фотографію пункту пропуску, зроблену українським дроном, публікували у мережі.

"Поки неясно, чи йдеться про наслідки українського обстрілу і ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій російської армії у відповідь", - пише видання.

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Ситуація у Курській області РФ

Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

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