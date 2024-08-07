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Руйнування на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Журналісти опублікували супутникові фото, на яких видно руйнування на пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини публікує Радио Свобода.

Супутниковий знімок, зроблений уранці 6 серпня, підтверджує серйозні руйнування на автомобільному прикордонному пропускному пункті "Суджа" у Курській області на кордоні з Україною.

Пункт пропуску Суджа

Пункт пропуску Суджа

Раніше фотографію пункту пропуску, зроблену українським дроном, публікували у мережі.

Пункт пропуску Суджа

"Поки неясно, чи йдеться про наслідки українського обстрілу і ударів дронами, чи, навпаки, МАПП було пошкоджено внаслідок дій російської армії у відповідь", - пише видання.

Читайте: У Курську та Курчатові гримлять вибухи

Ситуація у Курській області РФ

Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Читайте: Група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

росія (65098) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+48
Кацап (Колєсніков), якого взяли в полон на Курщині, спілкується зі знайомою:

- Ти гдє сєчас? В Курской області?

- Уже, походу, в Украінє.

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07.08.2024 17:02
+47
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07.08.2024 17:07
+42
Вторжение ВСУ в Курскую обл. явилось результатом преступной халатности местных властей, выяснил Вице-блогер. Оказалось, что уже больше года область никто не облетал по периметру с иконой Богородицы, хотя икона находится на инвентарном учете, а бюжетные средства на облет выделены!
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07.08.2024 17:09
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Ополченцы Курской народной республики воюют проти путинского рашистского режима!
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07.08.2024 16:56 Відповісти
до курської АЕС залишилось 40 км !

.
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07.08.2024 19:11 Відповісти
А хіба ЗСУ зайшло на територію РФ? ЗСУ іхтамнєт. Щось Захарова плутає. в 2014 росіяни в Криму теж ІХТАМНЄТ
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07.08.2024 22:44 Відповісти
Це могла зробити тільки російська зброя.
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07.08.2024 16:57 Відповісти
Імітація української провокації. Нафіга це українцям?
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07.08.2024 18:38 Відповісти
після війни зробимо там зробимо пітомнік для крокодилів
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07.08.2024 19:10 Відповісти
Щодо "пітомніка" згадалась картінка. Вказівники на кацапщині, - Нємногопотєрпєтьєвск, Мухопітомнік 0,5 км, В рай. Автор - Сємьон Скрєпєцкій.

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07.08.2024 20:53 Відповісти
А у який такий "міжнрот" той пункт пропуску пропускав останні 14,5 років?
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07.08.2024 16:59 Відповісти
А кацапня лугандон та бамбас (мешканців) так і не визнала реально за своїх, рідненьких (кому нах потрібні зрадники?). То ж вони для кацапні і "міжнарот". 3-й ґатунок, хоча й аусвайси з двоглавою куркою.
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07.08.2024 17:52 Відповісти
Кацап (Колєсніков), якого взяли в полон на Курщині, спілкується зі знайомою:

- Ти гдє сєчас? В Курской області?

- Уже, походу, в Украінє.

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07.08.2024 17:02 Відповісти
Одне величезне задоволенняя дивитись на все це...
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07.08.2024 17:02 Відповісти
+1.
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07.08.2024 17:16 Відповісти
ЗСУ на підході до ще одного райцентру КурНР, - Корєнєво.

Коренівський район на черзі під звільнення на пару з сусіднім Суджанським - ЗСУ незабаром візьмуть його під контроль

росЗМІ пишуть, що наші бійці просто «маршем проходять» н.п., не заходячи до будівель!

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07.08.2024 19:08 Відповісти
"украинская нацистская воєнщина рвєтся к атомньім електростанциям - Курской и Курской 2". Це жарт, якщо що.

Є така приказка на засрашинській мові "у страха глаза вєлікі". ХЗ, до чого там велосипеди, але що вони нажахані - очевидно.
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07.08.2024 22:52 Відповісти
чого це жарт. Саме це і треба зробити. міняти потім на заес
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08.08.2024 01:29 Відповісти
Добре, що думають, що це жарт.
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08.08.2024 09:11 Відповісти
https://x.com/i/status/1821183556900520006
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07.08.2024 17:05 Відповісти
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07.08.2024 17:07 Відповісти
Якісна Бояра ...на всю голову захарової
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07.08.2024 17:12 Відповісти
Нехай у Спортлото пишуть...

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07.08.2024 17:14 Відповісти
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07.08.2024 17:17 Відповісти
Доречі у Висоцького була пісня..зміст схожий на настп рф на нас..
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07.08.2024 17:28 Відповісти
Вважаєте, що то він "надихнув" *****?
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07.08.2024 17:42 Відповісти
Ні..
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07.08.2024 18:11 Відповісти
По выжженной равнине - За метром метр - Идут по Украине Солдаты группы "Центр".
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07.08.2024 17:58 Відповісти
Колись це грала на гітарі))

Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, наградой будут нам.
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07.08.2024 18:06 Відповісти
Згадала.

"Растревожили в логове старое зло..."
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07.08.2024 18:21 Відповісти
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07.08.2024 17:53 Відповісти
Я--міровоє сообщєство, і я осуждаю... підарів кацапів за усе те, що вони зробили з України та її мешканцями з 14-го року!

Смерть кацапні!
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07.08.2024 17:59 Відповісти
Наступна заява буде виглядати як: "Бєз прєдупрєждєнія, бєх аб'явлєнія вайни, каварна, в 4 часа утра, ... Украіна напала.."
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07.08.2024 18:00 Відповісти
Вже. Ті, хто дав драпака з Суджі вже розказують, що "в 3 години і 8 хвилин ночі, прокинулися від нальоту армад нацистських бомбардувальників, ППО немає, армії немає, ахмат здриснув першим походу, в мене залишились там-то батьки на вірну смерть"...
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07.08.2024 22:55 Відповісти
Раденька шо дурненька ...смішненька ця захарова ...обездурування їй не завадить
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08.08.2024 15:56 Відповісти
Вторжение ВСУ в Курскую обл. явилось результатом преступной халатности местных властей, выяснил Вице-блогер. Оказалось, что уже больше года область никто не облетал по периметру с иконой Богородицы, хотя икона находится на инвентарном учете, а бюжетные средства на облет выделены!
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07.08.2024 17:09 Відповісти
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону" ..

туристи якісь, проривались в Україну..
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07.08.2024 17:17 Відповісти
НАТО, закрой небо над Суджей!!!
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07.08.2024 17:21 Відповісти
"Єслі би нє "хахли", то Суджу взялі би солдати НАТО!" )))
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07.08.2024 17:27 Відповісти
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07.08.2024 17:32 Відповісти
геніально!
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07.08.2024 22:57 Відповісти
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07.08.2024 17:33 Відповісти
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07.08.2024 17:38 Відповісти
Одесит пишеться з одним "с".
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07.08.2024 22:54 Відповісти
Мы за унитазами своими пришли, которые вы ******** грязножопые
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07.08.2024 17:40 Відповісти
то, може, про це й казали. обійти, та вдарити в тил, кацапам. там же нема нікого, як бачимо, вдруге.

як що так, то сирський і буданов красавчики. прострочений зе!лідор мовчить. може йому не доповідали, тому так успішно все проходить.
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07.08.2024 17:45 Відповісти
НЕ ну в ТЫЛ это сюда-->>«Ново-Огарёво» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Долгие Бороды - Валдай» (Новгородская область)🐭
«Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край)🐭
«Русь» (Завидово)«Горки-9» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Ривьера-6» (Сочи, Краснодарский край) 🐭 а в курских епен9х ИхНЕГО БратА неТ 🤷‍♂️🥱
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07.08.2024 19:02 Відповісти
Рано для висновків. Це ще нічого не значить. Вейт фо н'юс фром Курчатов.
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07.08.2024 17:55 Відповісти
Юкрейньєн Курчатов?
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07.08.2024 18:03 Відповісти
Йес, оф кос!
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07.08.2024 18:23 Відповісти
1.Сподіваюсь, ніяких акцій щодо АЕС не буде - це дуже недоречно.

2. вайном сотень засрашинців в інтернетах, які у відосах своїх ідіотських розповідають, що "армії немає, ППО немає, ахмат здриснув перший" - задоволений.
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07.08.2024 22:59 Відповісти
это сво по освобождению росссии от фашистского путинского режима.
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07.08.2024 18:08 Відповісти
Триває фільтрація населення Суджи

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07.08.2024 18:10 Відповісти
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07.08.2024 18:19 Відповісти
Скорее нахлебники из Московии
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07.08.2024 18:39 Відповісти
В Телеге проскакивали сообщения что из бнр бьют калибрами по кнр
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07.08.2024 18:27 Відповісти
єто какой то....гєнаціт
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07.08.2024 18:46 Відповісти
дядюшка сі підкинувся - хохли КНР абіжають !
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07.08.2024 19:41 Відповісти
Та очевидно, що "купіровать прорьів" засрашинці будуть намагатись дальнобійною зброєю (а так як точної в них немає, то розвалять всі ті населені пункти вщент). Бо вся доступна піхота давно перекинута під Вовчанськ - на штурми.
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07.08.2024 23:01 Відповісти
Чому Зеленський не оголосив про початок СВО на території рашки?
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07.08.2024 18:30 Відповісти
З 2023 року у нас закон про захист українських етнічних земель тимчасово окупованих скрєпостаном. Що вам ще треба?
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07.08.2024 18:37 Відповісти
За класикою жанру : має бути оголошення СВО)))
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07.08.2024 18:51 Відповісти
За класикою від обдристовича - патаму што пр@ібалі того і не оголошували , оголосимо як у мацковську підемо ))
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08.08.2024 01:40 Відповісти
От все так. тільки давайте без бравади

Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області

https://everyday.sumy.ua/vorozha-aviaciya-zbilshila-aktivnist-bilya-prikordonnix-rajoniv-sumsko%d1%97-oblasti/ 07.08.2024

Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області, - Генштаб ЗСУ.

Станом на 16.00 ворог вже скинув близько 30 керованих авіабомб.
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07.08.2024 18:50 Відповісти
Но...

СюУже сбиты: один К52 и 2 Ми8.
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07.08.2024 21:42 Відповісти
Свободу курям !
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07.08.2024 19:07 Відповісти
👉 🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔
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07.08.2024 19:29 Відповісти
Украина защищает свою территорию

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07.08.2024 19:30 Відповісти
Даешь свободу Курской Народной Республике!
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07.08.2024 23:46 Відповісти
ПРЕ-КРАС-НО!
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08.08.2024 00:34 Відповісти
стрьомна історія
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08.08.2024 01:31 Відповісти
але ж приємна .
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08.08.2024 01:41 Відповісти
не впевнений
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08.08.2024 01:49 Відповісти
Орки розташували ближче до Курской АЕС зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", якими "весь час відстрілюються".
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08.08.2024 08:11 Відповісти
 
 