Разрушение на международном автомобильном пропуске "Суджа" в Курской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Журналисты опубликовали спутниковые фото, на которых видны разрушения на пункте пропуска "Суджа" в Курской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии публикует Радио Свобода.
Спутниковый снимок, сделанный утром 6 августа, подтверждает серьезные разрушения на автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области на границе с Украиной.
Ранее фотографию пункта пропуска, сделанную украинским дроном, публиковали в сети.
"Пока неясно, идет ли речь о последствиях украинского обстрела и ударов дронами, или, наоборот, МАПП было повреждено в результате ответных действий российской армии", - пишет издание.
Ситуация в Курской области РФ
Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
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- Ти гдє сєчас? В Курской області?
- Уже, походу, в Украінє.
Коренівський район на черзі під звільнення на пару з сусіднім Суджанським - ЗСУ незабаром візьмуть його під контроль
росЗМІ пишуть, що наші бійці просто «маршем проходять» н.п., не заходячи до будівель!
Є така приказка на засрашинській мові "у страха глаза вєлікі". ХЗ, до чого там велосипеди, але що вони нажахані - очевидно.
Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, наградой будут нам.
"Растревожили в логове старое зло..."
Смерть кацапні!
туристи якісь, проривались в Україну..
як що так, то сирський і буданов красавчики. прострочений зе!лідор мовчить. може йому не доповідали, тому так успішно все проходить.
«Долгие Бороды - Валдай» (Новгородская область)🐭
«Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край)🐭
«Русь» (Завидово)«Горки-9» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Ривьера-6» (Сочи, Краснодарский край) 🐭 а в курских епен9х ИхНЕГО БратА неТ 🤷♂️🥱
2. вайном сотень засрашинців в інтернетах, які у відосах своїх ідіотських розповідають, що "армії немає, ППО немає, ахмат здриснув перший" - задоволений.
Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області
https://everyday.sumy.ua/vorozha-aviaciya-zbilshila-aktivnist-bilya-prikordonnix-rajoniv-sumsko%d1%97-oblasti/ 07.08.2024
Ворожа авіація збільшила активність біля прикордонних районів Сумської області, - Генштаб ЗСУ.
Станом на 16.00 ворог вже скинув близько 30 керованих авіабомб.
СюУже сбиты: один К52 и 2 Ми8.