Разрушение на международном автомобильном пропуске "Суджа" в Курской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Журналисты опубликовали спутниковые фото, на которых видны разрушения на пункте пропуска "Суджа" в Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии публикует Радио Свобода.

Спутниковый снимок, сделанный утром 6 августа, подтверждает серьезные разрушения на автомобильном пограничном пропускном пункте "Суджа" в Курской области на границе с Украиной.

Ранее фотографию пункта пропуска, сделанную украинским дроном, публиковали в сети.

"Пока неясно, идет ли речь о последствиях украинского обстрела и ударов дронами, или, наоборот, МАПП было повреждено в результате ответных действий российской армии", - пишет издание.

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Ситуация в Курской области РФ

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

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