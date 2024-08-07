РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12688 посетителей онлайн
Новости Война
11 469 86

Чиновники США свяжутся с украинской стороной относительно ситуации в Курской области, - Кирби

Курськ

Чиновники США планируют связаться с украинскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Курской области РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Кирби сказал, что чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.

В то же время он отметил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

Смотрите также: Разрушение на международном автомобильном пропуске "Суджа" в Курской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Ситуация в Курской области РФ

Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Автор: 

США (26422) Кирби Джон (452) Курск (1075)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
На*уа з українськими колегами? 😲 Хіба Курськ на сьогодні - то Україна? 🤔Хай з кацапами зв'язуються. Нас там нема.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:26
+26
В смислє? Якого поніманія? підірваної Каховської дамби? ЧИ ЯКОГО ПОНІМАНІЯ????
показать весь комментарий
07.08.2024 19:29
+25
таваріщь саліванов лежить обосцаний від страху - послав замість себе кірбі
показать весь комментарий
07.08.2024 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посадовці США планують зв'язатись з українськими колегамигами Джерело:
показать весь комментарий
07.08.2024 19:24 Ответить
Посадовці США планують зв'язати руки українським колегам. Чи, все ж може розв'язати?
показать весь комментарий
07.08.2024 19:38 Ответить
Нє. Надруковано колегамига - це узагальнююче сприйняття блазнiв вiд влади, усiх ларьочникiв, фотографiв та iн.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:49 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 20:10 Ответить
Почнуть ********* роздавати?
показать весь комментарий
07.08.2024 19:25 Ответить
курви !

"Бить врага на его территоритории малыми силами" !

коли політики починають лізти у військові справи, починається бардак !
показать весь комментарий
07.08.2024 19:30 Ответить
Пиня поскаржився
показать весь комментарий
07.08.2024 19:26 Ответить
Настукав дідові Джо, скунс позорний!

показать весь комментарий
07.08.2024 19:36 Ответить
Ко-ко-ко-ко-ко... ескалація...
показать весь комментарий
07.08.2024 19:26 Ответить
таваріщь саліванов лежить обосцаний від страху - послав замість себе кірбі
показать весь комментарий
07.08.2024 19:32 Ответить
На*уа з українськими колегами? 😲 Хіба Курськ на сьогодні - то Україна? 🤔Хай з кацапами зв'язуються. Нас там нема.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:26 Ответить
Тепер наша черга виказувати занепокоїння
показать весь комментарий
07.08.2024 19:28 Ответить
...окупацією Запоріжської АЕС
показать весь комментарий
07.08.2024 19:33 Ответить
В смислє? Якого поніманія? підірваної Каховської дамби? ЧИ ЯКОГО ПОНІМАНІЯ????
показать весь комментарий
07.08.2024 19:29 Ответить
Нє, стертих путіним міст і сіл України, сотні тисяч жертв українців і мільйонів українських біженців!
показать весь комментарий
07.08.2024 19:33 Ответить
Чи ОХМАТДИТА? Чи Бучі?
показать весь комментарий
07.08.2024 19:34 Ответить
Піндосіки впишуться за плаксу пиню...

Знову рятуватимуть морду пині...
показать весь комментарий
07.08.2024 19:32 Ответить
Та без погодження з Штатами наші б не рипнулись!

Подивіться на пуцькіна, та на ньому морди вже нема... Він реально в ах....ї вже і незнає, що робити.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:38 Ответить
Може бути і заднім числом. Може бути гра.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:47 Ответить
Йдіть нах..довбой@би..****..тварі. Ось вам втеча з Афганістану. Сцикуни. Скоти..Гниди...
показать весь комментарий
07.08.2024 19:39 Ответить
А не занадто?!
показать весь комментарий
07.08.2024 19:41 Ответить
"Занадто" --це пройоб США в якості "світовий поліцейський",який десятиріччями нівелювався Голлівудськими казками про "суперменів". Реальність виявилася інша.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:47 Ответить
Шо Вам Америка, що Ви Америці? Диванна дипломатія!
показать весь комментарий
07.08.2024 19:56 Ответить
нам америка нічого. Зброю нашу поверніть, що ви вкрали, і йдіть куди подалі
показать весь комментарий
08.08.2024 01:21 Ответить
А це пан висловив свою приватну думку. Не офіційну. Має на це право. Ну, можливо, місцями не дуже дипломатично. Таке іноді буває, коли прийдеш з роботи втомлений, надворі жарко, а у квартирі кіт мимо горщика насцяв...
показать весь комментарий
07.08.2024 20:38 Ответить
Розумію. Часом лайкаю його.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:52 Ответить
Може, лаєте? Бо лайкати, то ставити вподобайку.
показать весь комментарий
08.08.2024 09:06 Ответить
✔️
показать весь комментарий
08.08.2024 09:19 Ответить
думаю там все было решено а это так речи аля" просим вывести войска с териории украины и тд и тп"))))

заметьте сразу после прибытия ф16)
показать весь комментарий
07.08.2024 19:46 Ответить
Я надеюсь,что это просто валяние шольца. Иначе...я уже не знаю на какую глубину США сами себя могут закрыть.🤦
показать весь комментарий
07.08.2024 19:55 Ответить
В кацапії,та Курській області йде громадяньська війна,не заважайте вони самі розберуться.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:40 Ответить
Наші, можливо, там і будуть, - але тільки як миротворці на прохання угнєтьонного крємльовской хунтой народу КурНР. "Прінуждєніє к міру" гебешного пацюка.

показать весь комментарий
07.08.2024 19:45 Ответить
Краще розуміння ситуації: працюємо своєю зброєю за планом війни з агресором. Курську АЕС підривати у планах немає. Крпк.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:40 Ответить
Захватить Курскую АЭС и не выходить, пока орки не уйдут с Запорожской.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:46 Ответить
А Ви готові робити на Курській АЕС те саме, що здатні зробити москалі із Запорізькою АЕС?
Наприклад, довести її до критичного передвибухового стану?
показать весь комментарий
07.08.2024 22:23 Ответить
Для чего? Достаточно захватить и договориться о стабильном обмене.
показать весь комментарий
07.08.2024 23:15 Ответить
Щоби домовитись з Вами, треба щоби Вашим словам вірили. У тому числі словам про Ваші наміри.
Тому і питаю про те, чи готові Ви зробити те саме, на що готова русня.
показать весь комментарий
07.08.2024 23:55 Ответить
А Вы уверены, что русня готова взрывать атомную станцию? Ветер может подуть совсем не в ту сторону, что им нужно. Да и оккупированные территории на тысячи квадратных километром могут стать непригодными для жизни. А вот сжечь оборудование так, чтобы ремонт занял годы и миллиарды долларов - вполне реально. Поэтому "баш на баш" здесь вполне реальная схема.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:08 Ответить
Русня, яка риє окопи в Рудому лісі, Вам не доказ?
Єдине, що їх стримує, це острах відповідних санкцій!
показать весь комментарий
08.08.2024 00:09 Ответить
Не путайте биомусор - мясо, которыми устилают украинский чернозем, чтобы захватить очередную посадку - с живущими на Рублевке членами кооператива "Озеро", которые могут пострадать от неправильного ветра. Я уже не говорю по последствиях со стороны стран Запада.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:14 Ответить
По-перше - до Москви це навряд чи дійде.
По-друге - в кожній частині, принаймі ракетній, є метеобатарея, задача якої є прогнозування погоди, зокрема напрямку і сили вітру, по всій траекторії польоту ракети.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:19 Ответить
При правильном ветре радиоактивное облако вполне может переместиться на несколько тысяч километров. После Чернобыля практически по всей Европе регистрировались выпадания радионуклидов. Так это были последствия разрушения лишь одного энергоблока. Что касается прогнозирования силы и направления ветра - оно не 100%-е. И еще раз: сам факт подобного терракта может развязать стать формальным казус белли для НАТО, по крайней мере были упорные слухи, что Британское правительство недвусмысленно предупредило путлера об этом. Все это в совокупности делает ядерный подрыв маловероятным.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:32 Ответить
Уявляєте - я пару коментарів вище якраз писав про острах відповідних санкцій!
І так - коли Ви читаєте любий прогноз погоди, це означає, що відповідний прогноз має 66% і вище вірогідність.
У метеобатареях вірогідність вище, бо від цього залежить точність влучання балістичної ракети.
P. S. - служив колись давно у батареї управління ракетної бригади.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:40 Ответить
По поводу рассчета влияния метеоусловий для ракет и облака - см. ниже.
показать весь комментарий
08.08.2024 01:11 Ответить
По поводу прогнозирования направления и силы ветра для запуска ракет - ракета не находится в воздухе часы и дни, как радиоактивное облако. На таких временных отрезках прогноз намного менее точен.
показать весь комментарий
08.08.2024 00:39 Ответить
Скажіть Кірбі,що "нас там нєт","ето мєстниє отряди самооборони" зайшли в супермаркет в Суджі і там мілітаризувались,бо вже немали сечі терпіти ті пекельні борошна
показать весь комментарий
07.08.2024 19:41 Ответить
колегамигами
показать весь комментарий
07.08.2024 19:43 Ответить
Ай яй яй ***** волнуется. Назад.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:45 Ответить
Колегигигиги скоро зв'яжуться одні з однимимими і розкажуть одні однимнимним про свої занепокоєннянняння !
показать весь комментарий
07.08.2024 19:45 Ответить
Подаруємо Штатам Курську АЕС вподяку за допомогу
показать весь комментарий
07.08.2024 19:46 Ответить
Зброю яку відібрали в України поверніть!!!
показать весь комментарий
07.08.2024 19:47 Ответить
Опять байден и ко будут просить не занимаеться эскалацией?🤡
показать весь комментарий
07.08.2024 19:49 Ответить
А нам і так нє нать,і етак нє нать))наху%?(((
показать весь комментарий
07.08.2024 19:49 Ответить
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
показать весь комментарий
07.08.2024 19:51 Ответить
"трупін" попросив свою американську агентуру при "байдені" припинити його(рашистську) псевдо окупацію Курської області і звинуватити Україну в тероризмі...
показать весь комментарий
07.08.2024 19:51 Ответить
- Алло, Кирби, это кремль, вы звонили украинцам по этому поводу?

- Да

- И что стало известно?

- Теперь нам все стало понятно, они вошли в курскую область

- Нифуя себе... Ну ладно, будем на связи
показать весь комментарий
07.08.2024 19:57 Ответить
Ай-я-яй!!! Как же ето они упустили узнать у нас планы и предупредить ***** в подробностях о нашем наступлении как в 2023 году в деталях предупредили о контрнаступлении ЗСУ которое накрылось в первый же день
показать весь комментарий
07.08.2024 20:00 Ответить
Говорити про ескалацію в цей війні то нахабне лицемірство. Ескалація нічим неспровокованої війни проти України з боку Раши вже перейшла усі "червоні лінії" і усі стадії (окрім ядерной) можливих ескалаций.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:00 Ответить
то не ми
показать весь комментарий
07.08.2024 20:00 Ответить
Москальня дзвонинь в штати і просить розібратись що роблять війська Україна в курській обл.Акуїтельно !більшого цинізму і наглості на світі немає.Треба розвинути успіх і взяти під повний контроль курську аєс!Більше такого шансу не буде треба розвивати успіх поки пачками строковики здаються,і не слухати ніяких кірбі!!!
показать весь комментарий
07.08.2024 20:01 Ответить
знову сракопад почався. Як тільки пуйло провело своє засідання , а скорше, видзвонювало своїм саюзнікам памагітє, астанавітє - так одразу вже амери про зустріч заметушились . Гидко. Зараз знову будуть скавчати - донт тач Раша. Замість того, щоб ввалити ще з космосу на допомогу, вони починають нас зупиняти. Ич яке свавілля розвели!
показать весь комментарий
07.08.2024 20:03 Ответить
А ми тут до чого? - Нехай зв'язуються з урядом маладой рєспублікі КНР.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:03 Ответить
а чому вони не зв'язуються для поніманія коли кацапи зтерають до фундамену українські міста, або підривають дамби, або вбивають дітей в лікарнях ???
показать весь комментарий
07.08.2024 20:07 Ответить
а їм на нас по фіг
показать весь комментарий
08.08.2024 01:24 Ответить
Чи не повідомили США про цю операцію, а ті в свою чергу не попередили пуйла?
показать весь комментарий
07.08.2024 20:08 Ответить
курськ? який курськ? він же втопився
показать весь комментарий
07.08.2024 20:12 Ответить
"Касєльок, касєльок... какой касєльок?"
показать весь комментарий
07.08.2024 21:29 Ответить
потому что им путин угрожает, что сейчас будет бить по территории украины яо.
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:13 Ответить
Запитання для чого?
показать весь комментарий
07.08.2024 20:19 Ответить
А американцям з космосу хіба не видно, що діється у курській губєрнії? ЗСУ там немає. А ті, хто там є, купили одяг у воєнторзі. Все.
показать весь комментарий
07.08.2024 20:56 Ответить
Не все так однозначно... Кацапы для тех военторгов копили еще с 1940-ковых годков, там того краму , хоть пруд пруди. А мы , с подачки, дыры военторговские латаем...
показать весь комментарий
07.08.2024 21:33 Ответить
Та какой там с 1940-ых, там "мосинки" - еще с 1891 года.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:34 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2024 21:36 Ответить
путин запугал сша, что если Украина не прекратит защищаться, они нападут на нее 24 февраля 2022 года
показать весь комментарий
07.08.2024 20:57 Ответить
і шо, мабуть похвалять
показать весь комментарий
07.08.2024 21:07 Ответить
Все рiхтiг , а то ща розтринькають все, що планувалося для захисту до кiнця року.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:29 Ответить
Від дяді Джо прискачуть Саллі та Бернс ? І будуть всіляко увєщівать. Нє дєлайтє больно Х.....? Але навряд чи приїдуть. Ера ірландської мєчти в Демпартії закінчилась. Сімейка відомих українофобів Клінтонів із своїми стряпчими можуть писати мемуари на відпочинку від справ насущних.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:41 Ответить
Плануєте звязатись? На наступному тижні влаштує? ОК.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:47 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/chto-dumayut-v-ssha/ Олег Пономарь :
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поетому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области россии" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: Напомню, что США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
показать весь комментарий
07.08.2024 21:59 Ответить
использовать американское оружие, - амеры на шо намякивают, щоби хутчiй приеднували ту курську губернiю?
показать весь комментарий
07.08.2024 22:09 Ответить
...А ось тут патріотам із Воронєжської Народної Республіки дійсно стало обідно...

показать весь комментарий
07.08.2024 22:26 Ответить
 
 