Чиновники США свяжутся с украинской стороной относительно ситуации в Курской области, - Кирби
Чиновники США планируют связаться с украинскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Курской области РФ.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Кирби сказал, что чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.
В то же время он отметил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ситуация в Курской области РФ
Напомним, 6 августа Минобороны РФ сообщило о боях в Курской области.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
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"Бить врага на его территоритории малыми силами" !
коли політики починають лізти у військові справи, починається бардак !
Знову рятуватимуть морду пині...
Подивіться на пуцькіна, та на ньому морди вже нема... Він реально в ах....ї вже і незнає, що робити.
заметьте сразу после прибытия ф16)
Наприклад, довести її до критичного передвибухового стану?
Тому і питаю про те, чи готові Ви зробити те саме, на що готова русня.
Єдине, що їх стримує, це острах відповідних санкцій!
По-друге - в кожній частині, принаймі ракетній, є метеобатарея, задача якої є прогнозування погоди, зокрема напрямку і сили вітру, по всій траекторії польоту ракети.
І так - коли Ви читаєте любий прогноз погоди, це означає, що відповідний прогноз має 66% і вище вірогідність.
У метеобатареях вірогідність вище, бо від цього залежить точність влучання балістичної ракети.
P. S. - служив колись давно у батареї управління ракетної бригади.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
- Да
- И что стало известно?
- Теперь нам все стало понятно, они вошли в курскую область
- Нифуя себе... Ну ладно, будем на связи
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поетому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области россии" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: Напомню, что США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.