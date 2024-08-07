Посадовці США зв’яжуться з українською стороною щодо ситуації в Курській області, - Кірбі
Посадовці США планують зв'язатись з українськими колегамигами, щоб обговорити ситуацію в Курській області РФ.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Кірбі сказав, що посадовці США "зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації в Курській області.
Водночас він зазначив, що в цьому зв’язку американська сторона не змінила своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".
Ситуація у Курській області РФ
Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Будь ласка, зачекайте...
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"Бить врага на его территоритории малыми силами" !
коли політики починають лізти у військові справи, починається бардак !
Знову рятуватимуть морду пині...
Подивіться на пуцькіна, та на ньому морди вже нема... Він реально в ах....ї вже і незнає, що робити.
заметьте сразу после прибытия ф16)
Наприклад, довести її до критичного передвибухового стану?
Тому і питаю про те, чи готові Ви зробити те саме, на що готова русня.
Єдине, що їх стримує, це острах відповідних санкцій!
По-друге - в кожній частині, принаймі ракетній, є метеобатарея, задача якої є прогнозування погоди, зокрема напрямку і сили вітру, по всій траекторії польоту ракети.
І так - коли Ви читаєте любий прогноз погоди, це означає, що відповідний прогноз має 66% і вище вірогідність.
У метеобатареях вірогідність вище, бо від цього залежить точність влучання балістичної ракети.
P. S. - служив колись давно у батареї управління ракетної бригади.
Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.
Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.
Водночас на території Суджанського району також знаходяться:
залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
- Да
- И что стало известно?
- Теперь нам все стало понятно, они вошли в курскую область
- Нифуя себе... Ну ладно, будем на связи
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поетому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области россии" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: Напомню, что США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.