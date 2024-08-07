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Новини Війна
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Посадовці США зв’яжуться з українською стороною щодо ситуації в Курській області, - Кірбі

Курськ

Посадовці США планують зв'язатись  з українськими колегамигами, щоб обговорити ситуацію в Курській області РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Кірбі сказав, що посадовці США "зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації в Курській області.

Водночас він зазначив, що в цьому зв’язку американська сторона не змінила своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

Читайте: Руйнування на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Суджа" в Курській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Ситуація у Курській області РФ

Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Автор: 

США (22737) Кірбі Джон (526) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+31
На*уа з українськими колегами? 😲 Хіба Курськ на сьогодні - то Україна? 🤔Хай з кацапами зв'язуються. Нас там нема.
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07.08.2024 19:26
+26
В смислє? Якого поніманія? підірваної Каховської дамби? ЧИ ЯКОГО ПОНІМАНІЯ????
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07.08.2024 19:29
+25
таваріщь саліванов лежить обосцаний від страху - послав замість себе кірбі
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07.08.2024 19:32
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Посадовці США планують зв'язатись з українськими колегамигами Джерело:
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07.08.2024 19:24 Відповісти
Посадовці США планують зв'язати руки українським колегам. Чи, все ж може розв'язати?
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07.08.2024 19:38 Відповісти
Нє. Надруковано колегамига - це узагальнююче сприйняття блазнiв вiд влади, усiх ларьочникiв, фотографiв та iн.
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07.08.2024 19:49 Відповісти
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07.08.2024 20:10 Відповісти
Почнуть ********* роздавати?
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07.08.2024 19:25 Відповісти
курви !

"Бить врага на его территоритории малыми силами" !

коли політики починають лізти у військові справи, починається бардак !
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07.08.2024 19:30 Відповісти
Пиня поскаржився
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07.08.2024 19:26 Відповісти
Настукав дідові Джо, скунс позорний!

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07.08.2024 19:36 Відповісти
Ко-ко-ко-ко-ко... ескалація...
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07.08.2024 19:26 Відповісти
таваріщь саліванов лежить обосцаний від страху - послав замість себе кірбі
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07.08.2024 19:32 Відповісти
На*уа з українськими колегами? 😲 Хіба Курськ на сьогодні - то Україна? 🤔Хай з кацапами зв'язуються. Нас там нема.
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07.08.2024 19:26 Відповісти
Тепер наша черга виказувати занепокоїння
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07.08.2024 19:28 Відповісти
...окупацією Запоріжської АЕС
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07.08.2024 19:33 Відповісти
В смислє? Якого поніманія? підірваної Каховської дамби? ЧИ ЯКОГО ПОНІМАНІЯ????
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07.08.2024 19:29 Відповісти
Нє, стертих путіним міст і сіл України, сотні тисяч жертв українців і мільйонів українських біженців!
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07.08.2024 19:33 Відповісти
Чи ОХМАТДИТА? Чи Бучі?
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07.08.2024 19:34 Відповісти
Піндосіки впишуться за плаксу пиню...

Знову рятуватимуть морду пині...
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07.08.2024 19:32 Відповісти
Та без погодження з Штатами наші б не рипнулись!

Подивіться на пуцькіна, та на ньому морди вже нема... Він реально в ах....ї вже і незнає, що робити.
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07.08.2024 19:38 Відповісти
Може бути і заднім числом. Може бути гра.
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07.08.2024 19:47 Відповісти
Йдіть нах..довбой@би..****..тварі. Ось вам втеча з Афганістану. Сцикуни. Скоти..Гниди...
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07.08.2024 19:39 Відповісти
А не занадто?!
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07.08.2024 19:41 Відповісти
"Занадто" --це пройоб США в якості "світовий поліцейський",який десятиріччями нівелювався Голлівудськими казками про "суперменів". Реальність виявилася інша.
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07.08.2024 19:47 Відповісти
Шо Вам Америка, що Ви Америці? Диванна дипломатія!
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07.08.2024 19:56 Відповісти
нам америка нічого. Зброю нашу поверніть, що ви вкрали, і йдіть куди подалі
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08.08.2024 01:21 Відповісти
А це пан висловив свою приватну думку. Не офіційну. Має на це право. Ну, можливо, місцями не дуже дипломатично. Таке іноді буває, коли прийдеш з роботи втомлений, надворі жарко, а у квартирі кіт мимо горщика насцяв...
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07.08.2024 20:38 Відповісти
Розумію. Часом лайкаю його.
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07.08.2024 20:52 Відповісти
Може, лаєте? Бо лайкати, то ставити вподобайку.
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08.08.2024 09:06 Відповісти
✔️
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08.08.2024 09:19 Відповісти
думаю там все было решено а это так речи аля" просим вывести войска с териории украины и тд и тп"))))

заметьте сразу после прибытия ф16)
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07.08.2024 19:46 Відповісти
Я надеюсь,что это просто валяние шольца. Иначе...я уже не знаю на какую глубину США сами себя могут закрыть.🤦
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07.08.2024 19:55 Відповісти
В кацапії,та Курській області йде громадяньська війна,не заважайте вони самі розберуться.
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07.08.2024 19:40 Відповісти
Наші, можливо, там і будуть, - але тільки як миротворці на прохання угнєтьонного крємльовской хунтой народу КурНР. "Прінуждєніє к міру" гебешного пацюка.

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07.08.2024 19:45 Відповісти
Краще розуміння ситуації: працюємо своєю зброєю за планом війни з агресором. Курську АЕС підривати у планах немає. Крпк.
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07.08.2024 19:40 Відповісти
Захватить Курскую АЭС и не выходить, пока орки не уйдут с Запорожской.
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07.08.2024 19:46 Відповісти
А Ви готові робити на Курській АЕС те саме, що здатні зробити москалі із Запорізькою АЕС?
Наприклад, довести її до критичного передвибухового стану?
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07.08.2024 22:23 Відповісти
Для чего? Достаточно захватить и договориться о стабильном обмене.
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07.08.2024 23:15 Відповісти
Щоби домовитись з Вами, треба щоби Вашим словам вірили. У тому числі словам про Ваші наміри.
Тому і питаю про те, чи готові Ви зробити те саме, на що готова русня.
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07.08.2024 23:55 Відповісти
А Вы уверены, что русня готова взрывать атомную станцию? Ветер может подуть совсем не в ту сторону, что им нужно. Да и оккупированные территории на тысячи квадратных километром могут стать непригодными для жизни. А вот сжечь оборудование так, чтобы ремонт занял годы и миллиарды долларов - вполне реально. Поэтому "баш на баш" здесь вполне реальная схема.
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08.08.2024 00:08 Відповісти
Русня, яка риє окопи в Рудому лісі, Вам не доказ?
Єдине, що їх стримує, це острах відповідних санкцій!
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08.08.2024 00:09 Відповісти
Не путайте биомусор - мясо, которыми устилают украинский чернозем, чтобы захватить очередную посадку - с живущими на Рублевке членами кооператива "Озеро", которые могут пострадать от неправильного ветра. Я уже не говорю по последствиях со стороны стран Запада.
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08.08.2024 00:14 Відповісти
По-перше - до Москви це навряд чи дійде.
По-друге - в кожній частині, принаймі ракетній, є метеобатарея, задача якої є прогнозування погоди, зокрема напрямку і сили вітру, по всій траекторії польоту ракети.
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08.08.2024 00:19 Відповісти
При правильном ветре радиоактивное облако вполне может переместиться на несколько тысяч километров. После Чернобыля практически по всей Европе регистрировались выпадания радионуклидов. Так это были последствия разрушения лишь одного энергоблока. Что касается прогнозирования силы и направления ветра - оно не 100%-е. И еще раз: сам факт подобного терракта может развязать стать формальным казус белли для НАТО, по крайней мере были упорные слухи, что Британское правительство недвусмысленно предупредило путлера об этом. Все это в совокупности делает ядерный подрыв маловероятным.
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08.08.2024 00:32 Відповісти
Уявляєте - я пару коментарів вище якраз писав про острах відповідних санкцій!
І так - коли Ви читаєте любий прогноз погоди, це означає, що відповідний прогноз має 66% і вище вірогідність.
У метеобатареях вірогідність вище, бо від цього залежить точність влучання балістичної ракети.
P. S. - служив колись давно у батареї управління ракетної бригади.
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08.08.2024 00:40 Відповісти
По поводу рассчета влияния метеоусловий для ракет и облака - см. ниже.
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08.08.2024 01:11 Відповісти
По поводу прогнозирования направления и силы ветра для запуска ракет - ракета не находится в воздухе часы и дни, как радиоактивное облако. На таких временных отрезках прогноз намного менее точен.
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08.08.2024 00:39 Відповісти
Скажіть Кірбі,що "нас там нєт","ето мєстниє отряди самооборони" зайшли в супермаркет в Суджі і там мілітаризувались,бо вже немали сечі терпіти ті пекельні борошна
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07.08.2024 19:41 Відповісти
колегамигами
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07.08.2024 19:43 Відповісти
Ай яй яй ***** волнуется. Назад.
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07.08.2024 19:45 Відповісти
Колегигигиги скоро зв'яжуться одні з однимимими і розкажуть одні однимнимним про свої занепокоєннянняння !
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07.08.2024 19:45 Відповісти
Подаруємо Штатам Курську АЕС вподяку за допомогу
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07.08.2024 19:46 Відповісти
Зброю яку відібрали в України поверніть!!!
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07.08.2024 19:47 Відповісти
Опять байден и ко будут просить не занимаеться эскалацией?🤡
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07.08.2024 19:49 Відповісти
А нам і так нє нать,і етак нє нать))наху%?(((
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07.08.2024 19:49 Відповісти
Суджанський район має кілька важливих об'єктів для Російської Федерації. Зокрема туди відноситься газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну.

Зауважимо, що відстань від кордону з Україною до самої станції - лише 600 метрів.

Крім того, в районі знаходиться підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України, а з нею гілка від Курської АЕС на Бєлгородську область.

Водночас на території Суджанського району також знаходяться:

залізниця "Льгов - Бєлгород", яка забезпечує потреби харківського угрупування ворога.телевежа, де транслюється пропаганда у прикордонні області України.низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.
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07.08.2024 19:51 Відповісти
"трупін" попросив свою американську агентуру при "байдені" припинити його(рашистську) псевдо окупацію Курської області і звинуватити Україну в тероризмі...
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07.08.2024 19:51 Відповісти
- Алло, Кирби, это кремль, вы звонили украинцам по этому поводу?

- Да

- И что стало известно?

- Теперь нам все стало понятно, они вошли в курскую область

- Нифуя себе... Ну ладно, будем на связи
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07.08.2024 19:57 Відповісти
Ай-я-яй!!! Как же ето они упустили узнать у нас планы и предупредить ***** в подробностях о нашем наступлении как в 2023 году в деталях предупредили о контрнаступлении ЗСУ которое накрылось в первый же день
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07.08.2024 20:00 Відповісти
Говорити про ескалацію в цей війні то нахабне лицемірство. Ескалація нічим неспровокованої війни проти України з боку Раши вже перейшла усі "червоні лінії" і усі стадії (окрім ядерной) можливих ескалаций.
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07.08.2024 20:00 Відповісти
то не ми
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07.08.2024 20:00 Відповісти
Москальня дзвонинь в штати і просить розібратись що роблять війська Україна в курській обл.Акуїтельно !більшого цинізму і наглості на світі немає.Треба розвинути успіх і взяти під повний контроль курську аєс!Більше такого шансу не буде треба розвивати успіх поки пачками строковики здаються,і не слухати ніяких кірбі!!!
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07.08.2024 20:01 Відповісти
знову сракопад почався. Як тільки пуйло провело своє засідання , а скорше, видзвонювало своїм саюзнікам памагітє, астанавітє - так одразу вже амери про зустріч заметушились . Гидко. Зараз знову будуть скавчати - донт тач Раша. Замість того, щоб ввалити ще з космосу на допомогу, вони починають нас зупиняти. Ич яке свавілля розвели!
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07.08.2024 20:03 Відповісти
А ми тут до чого? - Нехай зв'язуються з урядом маладой рєспублікі КНР.
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07.08.2024 20:03 Відповісти
а чому вони не зв'язуються для поніманія коли кацапи зтерають до фундамену українські міста, або підривають дамби, або вбивають дітей в лікарнях ???
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07.08.2024 20:07 Відповісти
а їм на нас по фіг
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08.08.2024 01:24 Відповісти
Чи не повідомили США про цю операцію, а ті в свою чергу не попередили пуйла?
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07.08.2024 20:08 Відповісти
курськ? який курськ? він же втопився
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07.08.2024 20:12 Відповісти
"Касєльок, касєльок... какой касєльок?"
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07.08.2024 21:29 Відповісти
потому что им путин угрожает, что сейчас будет бить по территории украины яо.
пусть американцы атомное оружие отдадут, которое забрали у украины в обмен на гарантии территориальной целостности. и тогда не будет никаких проблем.
если у украины будет яо - путин сразу заткнется! и ядерные угрозы прекратятся.
а то что это за война такая, что россияне не боятся заходить на территорию украины, потому что не боятся ядерного удара, а украина вынуждена боятся заходить на территорию рф, так как у нее яо. это несправедливая война.
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07.08.2024 20:13 Відповісти
Запитання для чого?
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07.08.2024 20:19 Відповісти
А американцям з космосу хіба не видно, що діється у курській губєрнії? ЗСУ там немає. А ті, хто там є, купили одяг у воєнторзі. Все.
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07.08.2024 20:56 Відповісти
Не все так однозначно... Кацапы для тех военторгов копили еще с 1940-ковых годков, там того краму , хоть пруд пруди. А мы , с подачки, дыры военторговские латаем...
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07.08.2024 21:33 Відповісти
Та какой там с 1940-ых, там "мосинки" - еще с 1891 года.
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07.08.2024 21:34 Відповісти
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07.08.2024 21:36 Відповісти
путин запугал сша, что если Украина не прекратит защищаться, они нападут на нее 24 февраля 2022 года
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07.08.2024 20:57 Відповісти
і шо, мабуть похвалять
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07.08.2024 21:07 Відповісти
Все рiхтiг , а то ща розтринькають все, що планувалося для захисту до кiнця року.
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07.08.2024 21:29 Відповісти
Від дяді Джо прискачуть Саллі та Бернс ? І будуть всіляко увєщівать. Нє дєлайтє больно Х.....? Але навряд чи приїдуть. Ера ірландської мєчти в Демпартії закінчилась. Сімейка відомих українофобів Клінтонів із своїми стряпчими можуть писати мемуари на відпочинку від справ насущних.
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07.08.2024 21:41 Відповісти
Плануєте звязатись? На наступному тижні влаштує? ОК.
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07.08.2024 21:47 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/chto-dumayut-v-ssha/ Олег Пономарь :
"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям, наносить удары по ни в чем не повинным жителям российских городов и сел. Поетому призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима" - заявила официальный представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова.
Ремарка. Согласно Уставу ООН, страна, подвергшаяся вторжению, имеет право атаковать агрессора на его территории. Это называется самооборона.
"Американские чиновники планируют вскоре связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего и получить немного лучшее понимание ситуации в Курской области россии" - заявил на брифинге в среду, 7 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Ремарка и перевод с дипломатического на понятный: Напомню, что США официально разрешают применять свое оружие по территории России, если оттуда исходит непосредственная угроза. Кирби говорит, что политика США не изменилась.
Исходит ли угроза из Курской области? Нужно связаться с Киевом и разузнать.
Но Украина скажет:
- нас там нет,
- нужно разобраться и самим понять, это же занимает время;
- а пока пусть будет так.
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07.08.2024 21:59 Відповісти
использовать американское оружие, - амеры на шо намякивают, щоби хутчiй приеднували ту курську губернiю?
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07.08.2024 22:09 Відповісти
...А ось тут патріотам із Воронєжської Народної Республіки дійсно стало обідно...

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07.08.2024 22:26 Відповісти
 
 