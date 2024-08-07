Посадовці США зв’яжуться з українською стороною щодо ситуації в Курській області, - Кірбі

Посадовці США планують зв'язатись з українськими колегамигами, щоб обговорити ситуацію в Курській області РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Кірбі сказав, що посадовці США "зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації в Курській області.

Водночас він зазначив, що в цьому зв’язку американська сторона не змінила своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

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Ситуація у Курській області РФ

Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ повідомило про бої в Курській області.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".