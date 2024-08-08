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Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. #бать! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Вночі мешканці російського Курська чули вибухи та спостерігали за рухом повітряних цілей над територією свого міста.

Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

У ролику зафільмовано, як місцеві жителі емоційно обговорюють, що відбувається у небі над ними та вирішують йти в укриття.

Увага! Присутня ненормативна лексика!!!

Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов переконує, що цієї ночі та вранці над територією регіону силами ППО нібито збито 6 українських БПЛА та ще 5 ракет. 

Також читайте: Україна має право захищатися від Росії. Пам’ятайте, з цього регіону росіяни атакують українців, - Білий дім

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Автор: 

ракети (4023) росія (65146) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+26
уходите и на пуй и в кизду и в жопую и к епаной матери кацапскі тварини
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08.08.2024 08:39
+19
Теплові ловушки і перехід звукового бар'єру коли тікав від радару. Але обісоалися знатно. 50 відтінків слова "*****".
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08.08.2024 08:45
+18
важливо, чим все закінчиться.

або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
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08.08.2024 08:40
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З Піддубним якісь непонятки - я вже и свічку поставив
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08.08.2024 08:38 Відповісти
ну, хіба що, коричневу. гладку, блискучу та смердючу.
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08.08.2024 08:49 Відповісти
рашистські пабліки пишуть що воно поранене у лікарні...
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08.08.2024 08:50 Відповісти
Шо вас так налякало? Лише по військовим цілям
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08.08.2024 11:12 Відповісти
отже довго жити буде
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09.08.2024 02:38 Відповісти
уходите и на пуй и в кизду и в жопую и к епаной матери кацапскі тварини
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08.08.2024 08:39 Відповісти
важливо, чим все закінчиться.

або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
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08.08.2024 08:40 Відповісти
Кацапи втратять багато орків.
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08.08.2024 08:45 Відповісти
Те що ми не підемо далі це очевидно. У нас армія поки не в тому стані щоб швидко побудувати лінії оборони на російській території і закріпитись. На інших територіях вже 2 роки будуємо оборону і все ніяк. Ще пару днів покошмарять наші і зайдуть назад. А якщо не зайдуть то через 2 місяці буде бій за фортецю Шостка чи не дай Бог Суми
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08.08.2024 08:48 Відповісти
бк та підмогу вже блокують з нашої сторони...
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08.08.2024 09:13 Відповісти
Що значить блокують з нашої сторони? Типу завели туди і кинули?)
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08.08.2024 09:48 Відповісти
Так.
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08.08.2024 09:57 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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08.08.2024 08:40 Відповісти
можна висувати на Оскар у категорії *Документальний фільм"!
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08.08.2024 08:41 Відповісти
Чудово! Хай тварюки кацапськи звикають.

В цю гру можна грати вдвох.
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08.08.2024 08:41 Відповісти
Теплові ловушки і перехід звукового бар'єру коли тікав від радару. Але обісоалися знатно. 50 відтінків слова "*****".
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08.08.2024 08:45 Відповісти
То москва бомбить КурНР. І взагалі то не ми, то якісь піксельні чоловічки.
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08.08.2024 08:45 Відповісти
Та нє лажись, а садісь (на пляшечку)!!!!!!!
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08.08.2024 08:46 Відповісти
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08.08.2024 08:48 Відповісти
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08.08.2024 08:50 Відповісти
Що, вже до краснодару наші підходять?
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08.08.2024 08:53 Відповісти
Да, и х.... с вами!
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08.08.2024 12:16 Відповісти
А в голосах чути радість від того, що сво, яке вони так підтримують, накінець то до них дійшло))))
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08.08.2024 08:53 Відповісти
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08.08.2024 08:56 Відповісти
Шапіто...
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08.08.2024 08:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SOcNaXGB_Uw
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08.08.2024 09:02 Відповісти
Оце так:

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/97804
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08.08.2024 09:05 Відповісти
Буба та єрмак піною сходять від люті, що військові таке у них під носом провернули.
БК та підмогу вже блокують...
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08.08.2024 09:15 Відповісти
Тарасе! Ви зараз у Суджі!? Чи під Курськом!? Очевидно, що зе та єрмачина тварини, але ти теля біля цих тварин. І також очевидно, що дуже дурновате!!)))
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08.08.2024 11:01 Відповісти
шматуванням кацапських пердаків....задоволений
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08.08.2024 09:20 Відповісти
єлєй для вух
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08.08.2024 09:26 Відповісти
По плану!
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08.08.2024 09:26 Відповісти
"ложись на ***!" - сильно сказано
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08.08.2024 09:28 Відповісти
Останні слова на відео, - "*****! інтернет пропал!"

Дійсно, якщо вже інтернету нема, - тоді повна кабзда.
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08.08.2024 09:42 Відповісти
Велико и могуче ханто-мансийское наречие угро-финнского этноса!
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08.08.2024 10:01 Відповісти
чуваки, невже вам не подобається під ракетами сидіти?? А ми так старалися!!
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08.08.2024 11:01 Відповісти
ну шо кацапня обосрались?! и это только начало!
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08.08.2024 11:06 Відповісти
Джентльмены, мне одному показалось, что денди Курська пошли не в подвал, а за рузьгим кораблем?
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08.08.2024 11:09 Відповісти
Срочно необходимо убрать из нашего образования Пушкина,Лермонтова,Достоевского,толстого и т.д. ибо знакомство с этими "светилами" заканчивается вот таким текстом.В цивилизованном мире есть много нормальных писателей.
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08.08.2024 11:10 Відповісти
ложись накуй или садись сразу на бутылку
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08.08.2024 11:19 Відповісти
Це ж треба так сцяти теплових пасток
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08.08.2024 11:59 Відповісти
В мире животных.
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08.08.2024 12:06 Відповісти
"культурная нация" уродов для спилкування выкорыстовують тильки 3 слова...**...ть...на...х..й...пи...да..
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08.08.2024 13:13 Відповісти
АААА ... ****, страшно бЛ*....
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08.08.2024 18:01 Відповісти
У курчан всі штани у шоколаді

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09.08.2024 02:29 Відповісти
 
 