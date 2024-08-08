Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. #бать! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Вночі мешканці російського Курська чули вибухи та спостерігали за рухом повітряних цілей над територією свого міста.

Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

У ролику зафільмовано, як місцеві жителі емоційно обговорюють, що відбувається у небі над ними та вирішують йти в укриття.

Увага! Присутня ненормативна лексика!!!

Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов переконує, що цієї ночі та вранці над територією регіону силами ППО нібито збито 6 українських БПЛА та ще 5 ракет.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.