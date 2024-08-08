Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. #бать! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО
Вночі мешканці російського Курська чули вибухи та спостерігали за рухом повітряних цілей над територією свого міста.
Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
У ролику зафільмовано, як місцеві жителі емоційно обговорюють, що відбувається у небі над ними та вирішують йти в укриття.
Увага! Присутня ненормативна лексика!!!
Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов переконує, що цієї ночі та вранці над територією регіону силами ППО нібито збито 6 українських БПЛА та ще 5 ракет.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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або україна підійде далі, і плєшивому викотять ультиматум, або це було якесь чергове шоу, ми відійдемо, втративши багато хлопців і продовжимо відступати на сході і півдні.
В цю гру можна грати вдвох.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/97804
БК та підмогу вже блокують...
Дійсно, якщо вже інтернету нема, - тоді повна кабзда.