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Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области. ВИДЕО

Засідання Ставки Головнокомандувача 12 серпня

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего, на котором заслушал доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал президента.

"Самое важное - был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Был доклад экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко. Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5-10 лет.

Еще несколько поручений. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД - подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам - представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", - рассказал Зеленский.

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Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Смотрите также: РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Александр Сырский (576) Курск (1082) Ставка (126)


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Топ комментарии
+19
зелений рот - це наше зелене все!
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12.08.2024 18:30
+18
жодний клован не вміє витримувати паузу...
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12.08.2024 18:32
+18
Реально понад 1 тис кв. км ворожої кацапської ядерної супердержави під повним контролем ЗСУ.
За сім днів.
НАТО таке й не снилося
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12.08.2024 18:46
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Правила форума Совет форумчан
зелений рот - це наше зелене все!
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12.08.2024 18:30 Ответить
а там ще єрмак на засіданні - ото зрадонька підкралась
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12.08.2024 22:27 Ответить
жодний клован не вміє витримувати паузу...
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12.08.2024 18:32 Ответить
гарна - це слово на мові - гарна...
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12.08.2024 18:50 Ответить
ну тоді ви нежива - філосOф!
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13.08.2024 07:19 Ответить
Цікаво чому ж "найпотужніший" ПрЗЕдент після "єрмака" мовчить про те, що відразу ж після Авдіївки відмовили виділити землю під Покровськом для будування фортифікаційних споруд дійсно потужних, а не у зевідосіках, людині яку він люто не навидить більше ніж уйла і доречі за власний кошт? Бо то не рейтенгові новини, не позитивні для його величності?!
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12.08.2024 21:18 Ответить
І ніхто не каже, що у Курській області буде Небесний Єрусалим...
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12.08.2024 18:35 Ответить
та нічого там нема!

це поїхали хлопці трохи відпочинути до рефе, агротуризм..
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12.08.2024 18:36 Ответить
Тримаємо кулаки!
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12.08.2024 18:42 Ответить
Ху#ло обещает ударить по "центрам принятия решений" (больницам и т.п. Киева).
Янелох буквально в тот же день подыгрывает ему, рассазывая, что это таки мы.
Вопрос- где будет Янелох в момент очередных пусков ракет по Киеву???
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12.08.2024 18:42 Ответить
В бункері, як і зазвичай.
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12.08.2024 20:10 Ответить
За кордоном, як зазвичай..на офшорах бабло візочками укладати.
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12.08.2024 22:56 Ответить
От нафіга. Тиша значить тиша. І жодної заяви. Місцеві розберуться хто до них прийшов. За поведінкою.
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12.08.2024 18:43 Ответить
Реально понад 1 тис кв. км ворожої кацапської ядерної супердержави під повним контролем ЗСУ.
За сім днів.
НАТО таке й не снилося
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12.08.2024 18:46 Ответить
Головне - що буде далі.
Бо у русні є приказка: боксьора каждий обідєть можєт, нє каждий успєєт ізвініться.
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12.08.2024 18:50 Ответить
Хто перший часом, перший і правом. (Українське прислів'я)
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12.08.2024 18:55 Ответить
Мова про те, що все буде залежати від масштабів "отвєткі".
Якщо витримаємо удар, це буде символічно.
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12.08.2024 18:56 Ответить
Береженого Бог береже, а козака *****.
Без вірного друга - велика туга.
Аби хліб, а зуби знайдуться.
(Козацька мудрість)
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12.08.2024 19:01 Ответить
могу тебе сказать что будет:
они обьявят всеобщую мобилизацию, подключат официально белорусов, как членов одкб и попрут в наступление
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12.08.2024 18:57 Ответить
...з лукою питання...не так просто все. путлєр при шухері може і сквозонути кудись, а бульбана зіллють одразу, він це розуміє, падаль
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12.08.2024 19:07 Ответить
білоруси вже всьо пойнялі. ніяких біларусов ви тут більше не побачите!
мобілізація? а в них проблем з мясом зараз немає!
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12.08.2024 19:12 Ответить
Після "Крокуса" так само думали. Подивимось.
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12.08.2024 19:43 Ответить
що буде далі не відомо. але є вагомі сумніви чи наша зелень на таке здатна? чи це часом не операція "третьої сили".
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12.08.2024 19:07 Ответить
Поки що ця "третя сила" показує себе з кращої сторони.
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12.08.2024 19:37 Ответить
там натовське озброєння,натовськи набої та снаряди,техніка.скоріш за все і розвід данні теж натівські.угу,зовсім натовської присутності там нема
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12.08.2024 19:05 Ответить
А ти з математикою дружиш? Чи так ...30 на 30 чи 50 ширина 20 глубина......доречі ,поцікався з дебетом кредитом повністю за тиждень....ну і ціна питання? А далі тоді подумаєш....нато чи не нато....чи парагвай...
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12.08.2024 23:51 Ответить
Вчора сказали (не пам'ятаю на якому ютубканалі), що по многочіслєнним просьбам ущімльонних українців, які мешкають на території Курської області було розпочато СВО. Їх вже 33 роки ущімляють, не дозволяють говорити рідною мовою, немає шкіл з українським викладанням предметів, забороняють храми ПЦУ, навіть на рецептах та ліках немає української. Тому це неподобство треба припиняти. Це і є причина початку СВО на території КуНДР.
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12.08.2024 18:47 Ответить
Сирський заявив, що ЗСУ контролюють 1000 кв.км. території КурНР на пітьмі. Виходить по периметру кордону 50 км і в середньому на 20 км в глибину.
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12.08.2024 18:49 Ответить
Ким контролюють-трьома бригадами ?
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12.08.2024 19:03 Ответить
Так точно.
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12.08.2024 20:52 Ответить
🤡 потримати біля екрану можно ...але не кажіть йому нічого !!!🤫
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12.08.2024 18:51 Ответить
тогда нужно официально обьявлять войну
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12.08.2024 18:53 Ответить
Добре що хоч підтвердив ,а то всі думали що то марсіани.
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12.08.2024 18:54 Ответить
Слава Головнокомандувачу Зеленському! Слава Головкому Сирському! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:58 Ответить
не вкакайтеся тільки від натуги...
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12.08.2024 19:13 Ответить
Подоляк , чи безмозгла Мар'яна ? Річі , Зе тут ні до чого .
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12.08.2024 19:13 Ответить
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12.08.2024 21:31 Ответить
Что это такое! Холоп позволил себе назвать ВЕРХОВНОГО(!) просто головнокомадувачем! Оно ведь перед Бутусовым из трусов выпадало, аж губа тряслась, что не просто командующий, а ВЕРХОВНЫЙ, а тут такие вольности. Аккуратнее нужно аккуратнее, а то подлиз может быть не засчитан.
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13.08.2024 07:22 Ответить
президент - РОТ - шо може бути страшніше?
донік такий самий - рот!
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12.08.2024 19:12 Ответить
DonOLD Trump !
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12.08.2024 19:39 Ответить
в долдона вибили козирного туза
ну і хто в нас тута тепер старий довбень? 🤣
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12.08.2024 19:47 Ответить
Д'єрмак дозволив рота відкрити.
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12.08.2024 19:20 Ответить
Боюсь це чергове шапіто, бо підорафи просуваються надалі, а харків продовжує будувати для підорів дороги...!
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12.08.2024 19:38 Ответить
А Я в данном случае ПОДДЕРЖИВАЮ . Зеленский - ДАВИ гадину - рашистов. Украина победит!
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12.08.2024 20:03 Ответить
Зеленский, хронический уклонист и ссыкун, "давит"? Воюет, и огромной кровью, украинский народ, а шут, по трагическому стечению обстоятельств оказавшийся в кресле президента, делает все, чтобы украинцев погибло как можно больше. Одни только миллиарды, за которые можно было закупить снаряды, и неизвестно куда пропавшие, стоили жизни многим тысячам украинцев. Не говоря уже о "подготовке" к войне. Своих *********, падло, заранее вывез, а теперь "давит"!
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13.08.2024 07:28 Ответить
Всё так. Но какая на сегодня реальная альтернатива ?
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13.08.2024 11:09 Ответить
Що ж він той ніс постійно чухає... Відео на хвилину, двічи помацав...
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12.08.2024 20:08 Ответить
Коксовики завжди шнобель мастурбують
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12.08.2024 21:22 Ответить
Так говорят, что на что-то другое перешел, видно, западные партнеры замечание сделали. Трудно ихним избирателям объяснить, почему они должны финансировать нарика. А сейчас опять нос чешет. Странно...
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13.08.2024 07:31 Ответить
Ледве придумали, що з цим робити? А то налякані успіхами ЗСУ сиділи з першого дня. Не знали як реагувати. Не думали, що таке завариться.
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12.08.2024 20:39 Ответить
Тебя только там не хватало, суёшь свой "напудренный" нос, куда не просят.
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12.08.2024 21:03 Ответить
Героям слава!
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12.08.2024 21:49 Ответить
Ішак і поняття не мав про планування і проведення даної оперції. І зараз воно приплітає себе, бо є успіхи.
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12.08.2024 22:12 Ответить
я так розумію, що єдиний сенс курської офензиви у цій трансляції зеленого ********?
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12.08.2024 22:45 Ответить
ну чому? не згоден - мені подобається коли орки бігають суєтяться - мораль трохи піднята...
от тільки продовження я не бачю...
питання - а ***** все це? так і зависло в повітрі...
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13.08.2024 08:11 Ответить
Якийсь перепис непритомних зверху.

Вже все не так гарно йде на курщині.
На кінбургській косі поклали спецуру.
Про Донеччину мовчу, там тупо пиз*а, відлік йде на дні.

Зате всі в екстазі: суджа наша, їпаш їх Вова, їпаш їх плять (о.поворознюк).
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13.08.2024 01:14 Ответить
ВОВИ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ !)
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13.08.2024 01:28 Ответить
Поки не побачу відео докази як Татіров чи д'Єрмак дає в є...о Валодьке - не повірю, що людор знав.
Це ж державний діяч рівня "какая разніца" розмінували Чонгар чи ні, а про то як Маріуполь загинув навіть і не думає...
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13.08.2024 07:04 Ответить
Подивимося чим все це закінчиться, технічно то може вже щось і потужніше за КАБи прилетіти, і офіційно війна оголошена з загальною мобілізацією росіян, і білоруси втягнутися. Як там з Карфагеном було. Фінляндія лишилася існувати тільки тому що відмовилася заходити на радянські території у 40-х.
Це як по яйцям вдарити бику в чотири рази більшому за тебе, лише час покаже чи це сміливість, чи самогубство. Он по очам товстого видно що йому не по собі.
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13.08.2024 17:54 Ответить
Або скоріше як віджати щось у мафії, бо російська система це мафія. Сподіватися що вони це проковтнуть, то треба бути або дурнем, або мати якісь інсайди.
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13.08.2024 18:15 Ответить
 
 