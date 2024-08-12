РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО
Власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.
Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, ситуация в регионе сложная.
"Под контролем противника 28 населенных пунктов. Мы не знаем о судьбе около 2 тысяч человек. ... Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитируют его пропагандистские СМИ.
Топ комментарии
+21 частный сектор
показать весь комментарий12.08.2024 15:35
+12 Bad Robot
показать весь комментарий12.08.2024 15:33
+9 Wild MadDog
показать весь комментарий12.08.2024 15:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Николай, как ты там?
Приходит ответ:
- Я не Николай,
я - Мыкола.
Идите нафиг, Москали...
Ой щось мутить д'Єрмак з Татіровим, а Валодька розважає шановне панство, добірне товариство.