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Новости Война
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РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО

Суджа

Власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.

Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, ситуация в регионе сложная.

"Под контролем противника 28 населенных пунктов. Мы не знаем о судьбе около 2 тысяч человек. ... Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитируют его пропагандистские СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Гирьи на Курщине зафиксировали перемещение бронетехники ВСУ: Власти объявили об эвакуации района

Автор: 

россия (95388) Курск (1082)


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Топ комментарии
+21
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12.08.2024 15:35
+12
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12.08.2024 15:33
+9
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12.08.2024 15:33
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Заради цікавості... ти кацапський бот чи просто дурник?
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12.08.2024 15:34 Ответить
А що не так?
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12.08.2024 15:39 Ответить
Це відео обміну полоненими.
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12.08.2024 15:50 Ответить
Точно. Якість звіряча..все, перші кадри - далі можна не дивитесь, щоб очі не вилізли. А я перші спочатку про..пустила..
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12.08.2024 15:53 Ответить
значить над півсотнею.
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12.08.2024 15:24 Ответить
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12.08.2024 15:31 Ответить
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12.08.2024 15:33 Ответить
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12.08.2024 15:33 Ответить
Хочу нагадати що Суджа був першою столицею проголошеної більшовиками у 1918 році радянської України котра була ними проголошена для обгрунтування "громадянської війни" проти УНР (на кшталт того як створювались рашистами "ЛНР" та "ДНР"), потім внаслідок захоплення то деникінцями, то махновцями вони переносили "столицю" то у Харків то у Таганрог. Я розумію що московсько-нацистські території нам і даром не потрібні з оцим охлосом неспроможним зрозуміти ганебність та злочинність війни проти України, але у суперечках про "ісконність" якогось клаптика землі рашистів легко покласти на лопатки, але їх маразм не дозволить їм і цього зрозуміти, тож не варто втрачати час на ненавчаємих!
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12.08.2024 15:56 Ответить
, і Таганрог..

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12.08.2024 16:04 Ответить
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12.08.2024 15:35 Ответить
Родственники из Москвы пишут письмо в Курск:

- Николай, как ты там?

Приходит ответ:

- Я не Николай,
я - Мыкола.
Идите нафиг, Москали...
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12.08.2024 15:58 Ответить
***** даже гази свої контроліровать нє может!
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12.08.2024 15:39 Ответить
Якщо сприймати інформацію буквально то виходить що щільність населених пунктів на Курщині один на 17 кв км. Такого не може бути бо так й дихати населенню не буде чим тож явно він бреше і територія більше ніж прямокутник 40 на 12-ть км. Для прикладу - щільно заселений Ізмаїльській район має 52 населених пункти та площу 3439.9 км² і на вказаній території у 480 км² опинилося б лише 7 населених пунктів, тож нехай вигадують краще, або збільшують територію що втрачена для рашистів, або зменшують кількість поселень що навряд чи стали б перебільшувати, швидше навпаки!!!
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12.08.2024 15:46 Ответить
звісно, що московські змі брешуть..
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12.08.2024 16:09 Ответить
"Так Курск уже таво... не наш?"

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12.08.2024 15:46 Ответить
Чекаємо Зеленського з візитом на Курщину!
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12.08.2024 15:46 Ответить
Ой не треба...
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12.08.2024 16:03 Ответить
просрочка
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12.08.2024 16:12 Ответить
Китай, лови момент - забирай у рашки своє!
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12.08.2024 15:46 Ответить
РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, точніше Україна вже повернула частину Курської області назад до себе. Попереду Україна поверне інші окуповані свої території - Крим, Кубань.
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12.08.2024 15:47 Ответить
РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області

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12.08.2024 15:51 Ответить
З оцим питанням будь ласка зверніться до особи що вказана на відео, ГШ ЗСУ від коментарів відмовляється!
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12.08.2024 15:58 Ответить
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12.08.2024 15:50 Ответить
Відчуваю що зелені дали команду на Курськ, бо хочуть якусь значно більше падлянку приховати.
Ой щось мутить д'Єрмак з Татіровим, а Валодька розважає шановне панство, добірне товариство.
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12.08.2024 16:20 Ответить
"Я-а-а-а... Курска волост!" )))

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12.08.2024 16:45 Ответить
Це не його військова операція , це міжнародна . Воно само в шоці ))
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12.08.2024 18:04 Ответить
ПУТИН ТАКОЙ ПЗДЮК ЧТО ЕГО ВСЕМ БЛИЗКИМ ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЗДА !!!
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13.08.2024 00:26 Ответить
 
 