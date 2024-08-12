РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО

Власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.

Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, ситуация в регионе сложная.

"Под контролем противника 28 населенных пунктов. Мы не знаем о судьбе около 2 тысяч человек. ... Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитируют его пропагандистские СМИ.

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