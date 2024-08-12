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Новости
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В селе Гирьи на Курщине зафиксировали перемещение бронетехники ВСУ: Власти объявили об эвакуации района

В одному районі Курщини помітили українську військову техніку

Российские источники распространяют в сети видео, на котором украинская военная техника проезжает через Беловский район Курской области. Журналисты установили место, где оно было снято.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Установлено, что видео снято в Гирьях, в районе башни сотовой связи. Украинский бронеавтомобиль при этом движется на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

Село Гирьи находится примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.

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Также утром глава Беловского района РФ Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом об эвакуации.

"Ситуация очень напряженная. Кто может - самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории - убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - сообщил он.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что "региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей", а также дал указания по эвакуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ и войска РФ окапываются в Курской области, рассчитывая на позиционную войну вдоль нынешней линии фронта, - Forbes

Автор: 

россия (95388) эвакуация (2066) ВСУ (6551) Курск (1082)


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Топ комментарии
+11
а тим часом на ісконо українських землях які повертаються в рідну гавань
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12.08.2024 15:11
+5
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12.08.2024 15:08
+4
А так це з того відосіка, де Буцефал їде, а в кацапа підгорає
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12.08.2024 15:06
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А де відео яке поширюють?
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12.08.2024 15:05 Ответить
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12.08.2024 15:08 Ответить
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12.08.2024 15:06 Ответить
А так це з того відосіка, де Буцефал їде, а в кацапа підгорає
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12.08.2024 15:06 Ответить
до населеного пункту Бушмєно Обоянського району Джерело:
***********
Бушмєно? Так у них ще й бушмени живуть?
Дикі люди. Їх треба навчати цивілізації. )))

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12.08.2024 15:08 Ответить
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12.08.2024 15:11 Ответить
Ось до чого кацапів доводить настоянка на гімні!
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12.08.2024 15:55 Ответить
а тим часом на ісконо українських землях які повертаються в рідну гавань
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12.08.2024 15:11 Ответить
я б не поспішав сльно радіти, конкретно цей Буцефал до того потрапив у засідку русні, тому не виключено що через це сіло він вже проїхав у якості трофею
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12.08.2024 15:49 Ответить
не поспіщай поспішать. он уже из курска возвратился
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12.08.2024 16:14 Ответить
в тундру ***** , оленів пасти
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12.08.2024 17:00 Ответить
 
 