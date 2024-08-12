В селе Гирьи на Курщине зафиксировали перемещение бронетехники ВСУ: Власти объявили об эвакуации района

Российские источники распространяют в сети видео, на котором украинская военная техника проезжает через Беловский район Курской области. Журналисты установили место, где оно было снято.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Установлено, что видео снято в Гирьях, в районе башни сотовой связи. Украинский бронеавтомобиль при этом движется на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

Село Гирьи находится примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.

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Также утром глава Беловского района РФ Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом об эвакуации.

"Ситуация очень напряженная. Кто может - самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории - убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - сообщил он.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что "региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей", а также дал указания по эвакуации.

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