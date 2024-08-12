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Новини
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У селі Гир’ї на Курщині зафіксували переміщення бронетехніки ЗСУ: Влада оголосила про евакуацію району

В одному районі Курщини помітили українську військову техніку

Російські джерела поширюють у мережі відео, на якому українська військова техніка проїжджає через Бєловський район Курської області. Журналісти встановили місце, де воно було зняте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Встановлено, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".

Село Гир'ї знаходиться приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше.

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Також вранці голова Бєловського району РФ Микола Волобуєв звернувся до місцевих жителів із закликом про евакуацію.

"Ситуація дуже напружена. Хто може самостійно прибути до пункту збору с. Довгі Буди до сільради чи до населеного пункту Бушмєно Обоянського району. Буде надано автобуси. Хтось ще залишився на території переконливе прохання до всіх мешканців покинути район", - повідомив він. 

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що "регіональним оперштабом ухвалено рішення – вивозити мешканців", а також дав вказівки щодо евакуації.

Читайте також: На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

росія (64969) евакуація (2305) ЗСУ (7507) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+11
а тим часом на ісконо українських землях які повертаються в рідну гавань
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12.08.2024 15:11
+5
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12.08.2024 15:08
+4
А так це з того відосіка, де Буцефал їде, а в кацапа підгорає
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12.08.2024 15:06
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А де відео яке поширюють?
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12.08.2024 15:05 Відповісти
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12.08.2024 15:08 Відповісти
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12.08.2024 15:06 Відповісти
А так це з того відосіка, де Буцефал їде, а в кацапа підгорає
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12.08.2024 15:06 Відповісти
до населеного пункту Бушмєно Обоянського району Джерело:
***********
Бушмєно? Так у них ще й бушмени живуть?
Дикі люди. Їх треба навчати цивілізації. )))

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12.08.2024 15:08 Відповісти
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12.08.2024 15:11 Відповісти
Ось до чого кацапів доводить настоянка на гімні!
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12.08.2024 15:55 Відповісти
а тим часом на ісконо українських землях які повертаються в рідну гавань
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12.08.2024 15:11 Відповісти
я б не поспішав сльно радіти, конкретно цей Буцефал до того потрапив у засідку русні, тому не виключено що через це сіло він вже проїхав у якості трофею
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12.08.2024 15:49 Відповісти
не поспіщай поспішать. он уже из курска возвратился
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12.08.2024 16:14 Відповісти
в тундру ***** , оленів пасти
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12.08.2024 17:00 Відповісти
 
 