У селі Гир’ї на Курщині зафіксували переміщення бронетехніки ЗСУ: Влада оголосила про евакуацію району

Російські джерела поширюють у мережі відео, на якому українська військова техніка проїжджає через Бєловський район Курської області. Журналісти встановили місце, де воно було зняте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Встановлено, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".

Село Гир'ї знаходиться приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше.

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Також вранці голова Бєловського району РФ Микола Волобуєв звернувся до місцевих жителів із закликом про евакуацію.

"Ситуація дуже напружена. Хто може самостійно прибути до пункту збору с. Довгі Буди до сільради чи до населеного пункту Бушмєно Обоянського району. Буде надано автобуси. Хтось ще залишився на території переконливе прохання до всіх мешканців покинути район", - повідомив він.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що "регіональним оперштабом ухвалено рішення – вивозити мешканців", а також дав вказівки щодо евакуації.

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